Nicht nur in Luzern, auch in anderen Schweizer Städten ist das Essensangebot an den Universitäten Teil von kontroversen Diskussionen. Die Universität Zürich hat erst kürzlich erstmals seit 15 Jahren die Preise für die Mittagsmenus erhöht, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Während der Preis für das vegetarische Menu um 7,5 Prozent erhöht wird, kostet das Fleischgericht neu 28 Prozent mehr. Die Uni Zürich begründet diesen Unterschied explizit mit der universitären Strategie, bis 2030 klimaneutral zu werden. Seit 2015 gibt es mit dem «Rämi 59» zudem eine Mensa der Uni Zürich, die rein vegan ist. Betrieben wird sie wie neu die Luzerner Mensa von der Gastrogruppe ZFV.

Den ersten Aufschlag in Richtung fleischlose Mensa-Küche machte in der Schweiz aber vor fast zehn Jahren die Universität Basel. Die Initiative kam aus der Studentenschaft. Rund 60 Personen forderten 2012, dass die Mensa der Uni Basel fleischlos werden soll. Die Forderung erfuhr zunächst viel Zuspruch, jedoch regte sich unter den Studierenden auch Widerstand. Schliesslich wurde ein Kompromiss gefunden: Das vegetarische Angebot wurde vergrössert und das Ziel ausgegeben, den Fleischkonsum an der Uni innert vier Jahren um einen Fünftel zu senken.