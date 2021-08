Vegi-Mensa an Uni Luzern: FDP reicht Postulat ein

Universität Vegi-Mensa: FDP reicht Postulat ein Die Ankündigung der Universität Luzern, in ihrer Mensa zum Semesterstart auf vegan-vegetarische Küche zu setzen, hat hohe Wellen geschlagen. 27.08.2021, 20.34 Uhr

Ein Mann schöpft ein vegetarisches Gericht. Bild: Britta Gut

FDP-Kantonsrätin Rosy Schmid geht der Entscheid zu weit: Sie fordert in einem Postulat, dass die Luzerner Regierung für eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ohne den Ausschluss von Fleisch- oder Fischkonsumenten in allen kantonseigenen und ausgelagerten Organisationen sorgt. Das schreibt sie in einer Mitteilung.