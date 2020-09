Verkehrsbehinderungen wegen Unterhaltsarbeiten an der Kantonsstrasse in Neuenkirch Zwischen Waldeggweg und Ende Dorf werden in Neuenkirch Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Die Kantonsstrasse wird in dieser Zeit nur einspurig befahrbar sein. 16.09.2020, 09.31 Uhr

(pjm) Vom 21. September bis Ende Oktober 2020 werden auf der Kantonsstrasse K12 in Neuenkirch Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Wie es in einer Mitteilung heisst, werden im Bereich zwischen Waldeggweg bis Ende Dorf Arbeiten an den Randabschlüssen, Schachtabdeckungen und dem Belag vorgenommen. Während der Bauzeit wird der Verkehr einspurig geführt und durch eine Lichtsignalanlage oder den Verkehrsdienst geregelt.