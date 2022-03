Unterhaltung Beatrice Egli bekommt eigene TV-Show Jetzt startet die Schwyzer Schlagersängerin Beatrice Egli auch als Moderatorin durch. «Die Beatrice Egli Show» wird auf SWR, MDR und SRF zu sehen sein. Irene Lustenberger Jetzt kommentieren 25.03.2022, 18.41 Uhr

Die Schwyzer Schlagersängerin Beatrice Egli ist auch erfolgreich als Fernsehmoderatorin. Bild: Instagram

Nach Helene Fischer, Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella und Ross Antony bekommt nun auch die Schwyzer Schlagersängerin ihre eigene TV-Show. Am 23. April wird auf SWR zum ersten Mal «Die Beatrice Egli Show» ausgestrahlt. Bislang moderierte die 33- Jährige die Sendung «SWR Schlager – Die Show». Diese wird nun umbenannt.

Laut SWR soll es eine enge Kooperation zwischen der «Ross Antony Show» und der «Beatrice Egli Show» geben. So erstaunt es nicht, dass Ross Antony bei der ersten Sendung auftreten wird. Mit dabei sind unter anderem auch Ireen Sheer, Kerstin Ott, Semino Rossi sowie ihre Schweizer Kollegen Francine Jordi und Seven. Die erste Ausgabe der «Die Beatrice Egli Show» wird dann am Samstag, 23. April, ab 20.15 Uhr, auf SWR, MDR und SRF ­ausgestrahlt.

Hat Beatrice Egli einen Freund?

Momentan ist die Pfäffikerin in Deutschland und Österreich auf grosser «Bunt – Best of Tour 2022». Mit dabei ist auch ihre Band und ihr Produzent Joachim Wolf – und er ist der Grund erneuter Liebesgerüchte. Schon seit Längerem soll Egli mit dem 51-Jährigen zusammen sein. Dies sollen Freunde verraten haben.

Nicht zum ersten Mal wird Egli somit eine Beziehung angedichtet – zuletzt mit Florian Silbereisen – die sie weder bestätigte noch dementierte. In einer TV-Show antwortete sie kürzlich auf die Frage, ob sie ihre Beziehung öffentlich machen würde, nur Folgendes: «Es hat viel mit dem Partner zu tun. Wenn er in der Öffentlichkeit steht, dann ist es normal. Dann ist man automatisch ein öffentliches Paar. Wenn er aber jemand ist, der das nicht will, dann werde ich das akzeptieren.»

