Schulangebote Asyl: Bilanz nach einem Jahr im Luzerner Zeughaus

Im Luzerner Zeughaus Musegg büffelten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund bis am Freitag noch fleissig. Die Schulleiterinnen der Schulangebote Asyl blicken auf ein Jahr mit neuem Angebot und neuen Räumlichkeiten zurück.

Hinter den grünen Zimmertüren des Luzerner Zeughauses Musegg liegen seit einem Jahr die Schulzimmer der Schulangebote Asyl.

Das sind die Schulangebote Asyl Seit Sommer 2020 werden die Übertrittsklassen der Schulangebote Asyl im Zeughaus Musegg darauf vorbereitet, an das Zentrum für Brückenangebote zu wechseln und später eine Berufslehre machen zu können. Die Räumlichkeiten sind nur als Übergangsnutzung gemietet, denn eine künftige Nutzung durch das Naturmuseum und das Historische Museum steht im Raum (wir berichteten). Weitere Schulräume befinden sich beim ehemaligen Asylzentrum Rothenburg, dort wird auf Stufe Kindergarten und Basisstufe unterrichtet. Im Schulhaus Schädrüti im Luzerner Würzenbachquartier gehen Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter zur Schule, die mit ihren Eltern in einem kantonalen Asylzentrum leben. Sie werden regulär eingeschult, sobald sie mit ihren Familien in die Gemeinden ziehen. Unbegleitete Minderjährige bleiben an den Schulangeboten Asyl bis zum Übertritt an die Brückenangebote. Ebenfalls im Schädrüti werden junge Erwachsene unterrichtet, die sprachlich noch nicht auf dem Niveau für die Übertrittsklassen im Zeughaus sind. Die Dienststelle Volksschulbildung finanziert die Schulangebote Asyl, wobei sich auch die Dienststellen Asyl und Flüchtlingswesen sowie Soziales und Gesundheit finanziell am nachobligatorischen Angebot beteiligen.

Wenige Tage vor Ferienbeginn – eine Woche später als bei allen anderen im Kanton – verteilt Schulleiterin Brigitt Stadelmann Schulbestätigungen an jene, die nächstes Jahr an das Integrationsbrückenangebot wechseln oder die Schule auf Ende Schuljahr verlassen.

Im Zeughaus werden sowohl junge Personen mit Flüchtlingsstatus als auch Eingewanderte aus EU-, EFTA- oder Drittstaaten aus dem ganzen Kanton unterrichtet. Eine besondere Auszeichnung überreicht Stadelmann an jene Lernende, die im letzten Semester durch wenige Absenzen glänzten.

«Wir trainieren auch Kompetenzen wie Pünktlichkeit und Ordnung und machen die Schülerinnen und Schüler mit dem Schweizer Schulsystem vertraut»

, sagt Stadelmann.

Sie kennt alle Lernenden beim Namen. «Wir sind zwar eine Schule, aber die Lernenden kommen mit vielen Anliegen ihres täglichen Lebens zu uns, seien das Fragen zu Wohnungsmieten oder abgelaufenen ÖV-Abos», so die Schulleiterin. Manchmal sei es schwierig abzugrenzen, wo der Zuständigkeitsbereich der Schule ende, aber: «Natürlich bieten die Lehrpersonen bei kleinen Anliegen Hilfe, schliesslich sind sie die täglichen Bezugspersonen.»

Zusammenarbeit mit Caritas beendet

Seit die Schulangebote Asyl vor einem Jahr ins Zeughaus expandierten, werden hier auch Migrantinnen und Migranten unterrichtet, die bei ihrer Einreise älter als 16 Jahre waren, aber noch zu jung für die Erwachsenenbildung sind.

Im Luzerner Zeughaus Musegg sind seit einem Jahr Schulzimmer der Schulangebote Asyl. Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Juli 2021)

Zuvor war die Caritas Luzern für diese Gruppe zuständig. Im Einverständnis mit dem Kanton beendeten sie 2020 die Zusammenarbeit, da das Angebot aufgrund sinkender Teilnehmerzahlen nicht mehr kostendeckend geführt werden konnte. Der Kanton Luzern sei bestrebt, künftige Integrationsmassnahmen stärker in die bestehenden Strukturen einzubinden, so Stadelmann. «Dass nun alles über eine Institution – die Schulangebote Asyl – abgewickelt wird, macht Sinn.»

Lernen für das Foto

Seit dem letzten Jahr stieg die Anzahl Schülerinnen und Schüler aber wieder an. Waren es im letzten Juli noch 100, sind es jetzt bereits 170 Lernende. Sechs davon stehen vor ihrem Schulzimmer im untersten Stock des Schulhauses Schädrüti. «Wo ist Frau Gunz?» fragen die Sechs- bis Neunjährigen und plaudern drauflos.

Kaum am Pult platzgenommen, fragen die Schüler, ob sie nicht Lotto spielen können. Sie murren ein bisschen, dass sie extra für das Foto der Zeitung nochmals an einer Broschüre arbeiten müssen, anstatt wie versprochen zu spielen. Dann sind sie aber ganz konzentriert auf die Aufgaben.

Die jüngeren Schülerinnen und Schüler gehen im Schulhaus Schädrüti im Würzenbachquartier zur Schule. Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Juli 2021)

Gefühl des Ankommens

Das Spielen sei für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig, erklärt Gunz. «Oft hatten sie während ihres Lebens noch kaum Gelegenheit dazu.» Die Klassenlehrerin verortet hier einen Unterschied zu den Regelschulen. «Denn auf der Flucht oder in den Asylzentren fehlen oft Material oder Räumlichkeiten, um zu spielen und zu basteln», sagt sie.

Schulleiterin Silvia Rüttimann, die für die Standorte Schädrüti und Rothenburg zuständig ist, ergänzt:

«Oft kennen unsere Schülerinnen und Schüler keinen sicheren Ort. Die Schule kann dieses Gefühl des Ankommens vermitteln.»

Sommerferien stehen vor der Türe

«Die Kunst beim Einteilen der Schulklassen ist, dass die Schülerinnen und Schüler in eine Gruppe kommen, die sowohl ihrem Bildungsniveau als auch ihrem Alter entspricht», sagt Rüttimann. Zur Herausforderung, dass an dieser Schule Menschen mit ganz unterschiedlicher Vorbildung aufeinandertreffen, sagt Stadelmann: «Wir haben einige, die konnten bei Eintritt weder rechnen noch schreiben. Andere gingen bereits zwölf Jahre in Italien zur Schule. Da geht es dann in erster Linie um die Deutschkenntnisse.» Doch die Sommerferien, da ist Rüttimann überzeugt, «tun jetzt allen gut».