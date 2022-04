Unterricht «Einige Kinder trauen sich nicht mehr, Moos anzufassen»: Gisikon erhält einen Naturkindergarten Drei Lehrerinnen wollen den Kindergartenkindern aus Gisikon und Honau wieder die Natur näher bringen – aus pädagogischen, aber auch aus pragmatischen Gründen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 11.04.2022, 16.58 Uhr

Die Primarschule der Gemeinde Gisikon stellt im nächsten Schuljahr 2022/23 ein Angebot auf die Beine, das im Kanton Luzern Seltenheitswert hat: einen Naturkindergarten, bei dem eine Klasse im Wald rund ums Schulgelände unterrichtet wird. Willkommen sind auch Kinder aus Honau, die ebenfalls in Gisikon zur Schule gehen.

Organisiert wird der Kindergarten von den Lehrerinnen Jacqueline Imfeld und Nadine Weber und der Sozialpädagogin Nathalie Häfliger. «Der Impuls kam gemeinsam von der Bildungskommission, der Schulleitung und den Lehrpersonen», erzählt Jacqueline Imfeld, die eine Weiterbildung in Naturpädagogik bei «Waldkinder» St.Gallen absolviert.

Diese drei Frauen organisieren den Naturkindergarten: Nathalie Häfliger (links), Nadine Weber (oben) und Jacqueline Imfeld mit Schulhund Brody. Bild: Manuela Jans-Koch (Gisikon, 7. April 2022)

Zurzeit hat Gisikon 56 Kindergartenkinder. Weil diese Zahl steigt, wird eine neue Klasse nötig. «Da die Lehrerschaft an unserer Schule bereits jetzt mit regelmässigen Waldausflügen und anderen Aktivitäten draussen einen Akzent auf naturnahes Lernen legt, war die Idee schnell geboren», sagt der zuständige Gemeinderat Reto Birrer (parteilos) auf Anfrage. Einen «reinen» Naturkindergarten wird es allerdings nicht geben: Die Hälfte der Zeit werden die Kinder draussen verbringen, die andere Hälfte drinnen.

Wald soll Kreativität anregen

Jacqueline Imfeld mit dem Hund Brody. Bild: Manuela Jans-Koch (Gisikon, 7. April 2022)

«Diese Lösung ist ideal», so Jacqueline Imfeld. «Man muss nicht unbedingt alles nach draussen zügeln. Auch konventionelle Gesellschaftsspiele und weitere Indoor-Aktivitäten ergeben Sinn.» Über ihre Motivation sagt Imfeld: «Draussen zu lernen und entdecken macht Spass, regt alle Sinne an und ist sehr motivierend.» Der Unterricht in der Natur sei lebensnah, fördere den sozialen Zusammenhalt und die Kreativität.

«Ich merke, dass die Kinder den Bezug zur Natur immer mehr verlieren. Es gibt solche, die trauen sich nicht einmal mehr, Moos anzufassen.»

Deshalb wolle sie die Lerninhalte wieder mit der Natur verknüpfen. «Ich bin sehr häufig in der Natur, vor allem mit dem Hund Brody, der auch unser Schulhund ist», erzählt sie. «Wenn man jetzt nach draussen geht und die Knospen sieht, ist das erfrischend und inspirierend. Diese Faszination will ich den Kindern weitergeben.»

Jacqueline Imfeld verweist zudem auf die wunderschöne Umgebung der Schule: «Wir haben Kneipp-Garten, Wasserspielplatz, Feuerstelle und Wald direkt vor der Tür, das müssen wir nutzen.» Auch einen pragmatischen Aspekt hat der Naturkindergarten: «Wir haben ziemlich grosse Klassen. Drinnen fehlt mir teils der Raum zum Spielen und aktiv Bewegen. Rasch wird es zu laut und dann muss man die Kinder bremsen», erläutert Imfeld. «Draussen hat man mehr als genug Platz, damit die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben können.»

«Wir nutzen die Natur»

Gemeinderat Reto Birrer (parteilos). Bild: Dominik Wunderli (Gisikon, 14. Oktober 2021)

Für die Stunden im Indoor werde gleichwohl ein neuer Schulraum benötigt, sagt Reto Birrer. Die Gemeinde realisiert diesen Raum in einer ehemaligen Wohnung im Gemeindehaus. «Somit entstehen der Gemeinde keine grossen Kosten, ausser für die Einrichtung und Ausstattung», so Birrer.

«Für die Outdoor-Aktivitäten werden keine grossen Investitionen nötig, da wir die Natur nutzen.»

In den nächsten Jahren werde auch in der Natur ein vom Wetter geschützter Bereich geplant – etwa ein Tipizelt oder eine Jurte. Der Unterschlupf sei als Mehrwert für die Schule geplant, etwa um bei regnerischem Wetter an einem trockenen Ort Znüni zu essen. Darum werde das Angebot für ältere Kinder erweitert. «In zwei Jahren wird der Naturkindergarten zur Naturbasisstufe gewachsen sein», sagt Birrer.

Konzept ist selten, aber im Trend

Naturkindergarten sind in Luzern rar: Meggen und Rothenburg etwa kennen bereits entsprechende Angebote, Wauwil plant auf das Schuljahr 2022/23 ebenfalls die Errichtung eines Outdoor-Kindergartens. Dort kommt es zu grösseren Bauarbeiten für die «Homebase»: Ende März begann die Abhumusierung des Geländes auf der Wiese Weiermatt, wie der Website der Gemeinde zu entnehmen ist.

Diese drei Frauen organisieren den Naturkindergarten (von links nach rechts): Nadine Weber, Jacqueline Imfeld und Nathalie Häfliger mit dem Schulhund Brody. Bild: Manuela Jans-Koch (Gisikon, 7. April 2022)

Ein kleine Umfrage unter anderen Rontaler Gemeinden ergibt, dass dort das Thema Naturkindergarten nicht zuoberst auf der Prioritätenliste steht. Die zuständigen Gemeinderäte betonen jedoch, dass das Thema Natur im Unterricht einen hohen Stellenwert geniesst. «Alle unsere Kindergartenkinder gehen alle zwei Wochen einen Morgen lang in den Wald», sagt etwa Kilian Graf, Gemeinderat von Dierikon. Ähnlich tönt es in Root. «Spezifisch werden regelmässige Waldtage und ganze Projekte zu und im Wald durchgeführt», so Gemeinderat Stefan Hoffmann.

Ebikon hingegen hat im Herbst 2020 die Einführung eines Naturkindergartens bereits einmal geprüft, schreibt Mediensprecher Anian Heierli. «Allerdings wurde damals kein geeigneter Standort gefunden.» Auch wenn es nun keine konkreten Pläne mehr gebe, stehe die Gemeinde der Idee «grundsätzlich positiv gegenüber».

