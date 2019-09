Unterstützt Pro Senectute Kanton Luzern den Wahlkampf von FDP und CVP? Im kostenlosen Magazin «Zenit» haben CVP- und FDP-Politiker im Wahlkampf oft prominente Auftritte. Martina Odermatt

In der aktuellen «Zenit»-Ausgabe sprechen Ständerat Damian Müller (FDP) und Nationalrätin Ida Glanzmann (CVP) über das Thema Nachbarschaft. (Bild: Luzerner Zeitung, 19. September 2019)

Mit strahlendem Lächeln blicken sie einem vom Titelbild des «Zenit»- Magazins an: Ständerat Damian Müller (FDP) und Nationalrätin Ida Glanzmann (CVP). Im Magazin sprechen die beiden Politiker auf fünf Seiten über das Thema Nachbarschaft. Brisant: Das Magazin hat wird vollumfänglich von Pro Senectute Kanton Luzern verantwortet. 50 000 Exemplare davon werden den Luzernern über 60 Jahren viermal jährlich kostenlos zugestellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich CVP- und FDP-Politiker im Wahlkampf auf und in dem Magazin inszenieren. Vor den nationalen Wahlen vor vier Jahren waren Glanzmann und Müller bereits auf dem Cover, vor den Kantons- und Regierungsratswahlen vom März präsentierte sich Guido Graf (CVP) – auch er war bereits vor den Wahlen vor vier Jahren auf dem Magazin zu sehen.

Beste Wahlwerbung also für die beiden Parteien im Namen der Pro Senectute? Seitens Pro Senectute Schweiz heisst es: «Pro Senectute gibt als Organisation nie Wahlempfehlungen ab, noch finanzieren oder unterstützen wir Wahlkampagnen.» Ruedi Haegele, Kommunikationsverantwortlicher Pro Senectute Kanton Luzern und Redaktionsleiter des Magazins sagt dazu: «Den Vorwurf, dass wir das mit System machen, weisen wir ganz klar von uns.» Pro Senectute Kanton Luzern verstehe sich ebenfalls als parteipolitisch neutral. «Wir versuchen, unseren Lesern einen interessanten und aktuellen Mix an Themen zu bieten.» Dass die Politiker jeweils in der heissen Phase des Wahlkampfs zu Wort kommen, erklärt sich Haegele mit der Aktualität. «Damian Müller und Ida Glanzmann engagieren sich freiwillig für Pro Senectute Kanton Luzern. Wir stehen dazu, dass wir sie auch mal zu Wort lassen kommen. Sie leisten viel wertvolle Arbeit für uns», so Haegele.

Doch die aktuelle Ausgabe der Zenit-Ausgabe erntet auch Kritik. «Es haben sich bereits Leser gemeldet und sich beschwert», sagt Haegele.

Auch bei SP-Kantonsrat David Roth hätten sich laut eigener Aussage zwei dutzend über 60-Jährige gemeldet, die sich «massiv daran stören, dass Müller und Glanzmann diese Plattform» geboten werde. « Hier werden Steuergelder missbraucht – und das schon seit Jahren», sagt er. «Die Werbung hat einen Wert von mehreren zehntausend Franken und wenn Damian Müller und Ida Glanzmann einen Funken Anstand haben, bezahlen sie das Pro Senectute.» Pro Senectute Luzern, die sich mehrheitlich aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert, solle das Geld für den eigentlichen Zweck verwenden. «Das Magazin soll die älteren Menschen auf die Herausforderungen des Älterwerdens vorbereiten», so Roth. Dadurch, dass die Politiker sich zu unverfänglichen Themen – in der aktuellen Ausgabe ist es das Thema Nachbarschaft – äussern könnten, würden sie niemanden verärgern.



Das Vorgehen der Pro Senectute hat Roth, der namens der SP bei den nationalen Wahlen für den Stände- und Nationalrat kandidiert, bewogen, einen Vorstoss einzureichen. Darin will er von der Regierung etwa wissen, wie der Kanton sicher stelle, dass Organisationen, die vom Kanton alimentiert werden, die Gelder nicht für Wahlwerbung von einzelnen Personen verwenden.



Immerhin: Eine Änderung hat Pro Senectute Kanton Luzern bereits angekündigt. So wolle man den Themenmix der Zeitschrift, um Missverständnissen vorzubeugen, künftig noch kritischer prüfen.