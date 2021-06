Untersuchung Corona beeinflusst die Instrumentenwahl Die Pandemiesituation zeigt Auswirkungen auf die Anmeldungen an den Musikschulen: So haben sich etwa für den Gesangs- oder Blasmusikunterricht weniger Schülerinnen und Schüler angemeldet. Zugenommen haben hingegen die Anmeldezahlen beim Klavierunterricht. 25.06.2021, 20.14 Uhr

Ein Lehrer gibt via Fernunterricht Anweisungen. Bild: Lucas Vuitel

Die Situation rund um die Coronapandemie wirkt sich auf die Anmeldungen an den Musikschulen aus. Dies hat eine Studie des Verbands der Musikschulen Schweiz und der Hochschule Luzern (HSLU) gezeigt. 219 Musikschulen nahmen an der Umfrage teil. So haben sich etwa für den Gesangs- und Blasmusikunterricht im Herbstsemester 2020/21 weniger Schülerinnen und Schüler angemeldet. Zugenommen haben hingegen die Anmeldezahlen beim Klavierunterricht, heisst es in einer Mitteilung.