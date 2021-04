Untersuchungsbericht Teures Zentrumsprojekt: Stadt Kriens will aus Fehlern lernen Der Bau des Krienser Zentrums und der Kleinfeld-Sportanlage waren viel teurer als geplant. Die Untersuchungskommission des Einwohnerrats rügt den ehemaligen Stadtrat: Er habe seine Ausgabenkompetenz überschritten. Beatrice Vogel 28.04.2021, 06.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie hat in Kriens für Aufregung gesorgt und wohl dazu beigetragen, dass der gesamte Stadtrat bei den letzten Wahlen ausgewechselt wurde: Die massive Kostenüberschreitung beim Krienser Zentrumsprojekt und beim Bau des Stadions Kleinfeld. Insgesamt kam es bei den ohnehin schon teuren Projekten zu Mehrkosten von rund sieben Millionen Franken.

Der von der Stadt Kriens bezahlte Kunstrasen des Stadions Kleinfeld wurde vor knapp drei Jahren verlegt.

Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 10. September 2018)

2019 beauftragte der Einwohnerrat eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK), der Kostenüberschreitung auf den Grund zu gehen. Nun liegt ihr Bericht vor. Er fällt ein weitgehend vernichtendes Urteil: Die Planung der Projekte sei unvollständig gewesen, die Personalressourcen zu knapp bemessen, Kontrollmechanismen hätten gefehlt, der Stadtrat habe seine Kompetenzen überschritten. Es gelte nun, aus den Fehlern zu lernen, schreibt die PUK, weshalb sie mehrere Handlungsempfehlungen zuhanden Einwohnerrat und Stadtrat abgibt.

Fehler und Empfehlungen: Projektsteuerung: Die Projekte seien noch nicht ausgereift gewesen, als der Baukredit beantragt wurde. Einige kostentreibende Elemente seien erst später aufgetaucht. Beim Stadion sei der Baustart überhastet erfolgt. Zudem gab es Personalwechsel im federführenden Departement, was zu Know-how-Verlust führte. Die PUK empfiehlt deshalb die Einführung eines Auftragsmanagement-Systems, mit dem der Projektverlauf überprüft werden kann.

Die Projekte seien noch nicht ausgereift gewesen, als der Baukredit beantragt wurde. Einige kostentreibende Elemente seien erst später aufgetaucht. Beim Stadion sei der Baustart überhastet erfolgt. Zudem gab es Personalwechsel im federführenden Departement, was zu Know-how-Verlust führte. Die PUK empfiehlt deshalb die Einführung eines Auftragsmanagement-Systems, mit dem der Projektverlauf überprüft werden kann. Ressourcen: Die PUK hält fest, dass in der Stadtverwaltung die Personalressourcen für ein derart grosses Projekt zu knapp bemessen waren. Überlastetes Personal ist anfällig für Fehler. Deshalb müssen für grosse Projekte ausreichend Ressourcen sichergestellt werden.

Die PUK hält fest, dass in der Stadtverwaltung die Personalressourcen für ein derart grosses Projekt zu knapp bemessen waren. Überlastetes Personal ist anfällig für Fehler. Deshalb müssen für grosse Projekte ausreichend Ressourcen sichergestellt werden. Kontrolle: Die PUK fordert ein internes Kontrollsystem und mehr Einflussmöglichkeiten für das Parlament. Insbesondere müsse das Kosten-Controlling verbessert werden. Wegen der fehlenden Kontrolle wurden Ausgaben bewilligt in der Annahme, die nötigen Mittel seien vorhanden – obwohl die Kredite bereits ausgeschöpft waren.

Die PUK fordert ein internes Kontrollsystem und mehr Einflussmöglichkeiten für das Parlament. Insbesondere müsse das Kosten-Controlling verbessert werden. Wegen der fehlenden Kontrolle wurden Ausgaben bewilligt in der Annahme, die nötigen Mittel seien vorhanden – obwohl die Kredite bereits ausgeschöpft waren. Transparenz: Die PUK wirft dem ehemaligen Stadtrat vor, er habe Teilaspekte aus dem Gesamtprojekt herausgelöst, um darüber in Eigenkompetenz entscheiden zu können. Dies widerspreche dem Grundsatz der Einheit der Materie. Dieser besagt, dass alle mit dem Hauptprojekt in Zusammenhang stehenden Teilprojekte in die Gesamtausgaben einberechnet werden müssen. Dadurch liegen sie in der Ausgabenkompetenz des Parlaments.

Die PUK wirft dem ehemaligen Stadtrat vor, er habe Teilaspekte aus dem Gesamtprojekt herausgelöst, um darüber in Eigenkompetenz entscheiden zu können. Dies widerspreche dem Grundsatz der Einheit der Materie. Dieser besagt, dass alle mit dem Hauptprojekt in Zusammenhang stehenden Teilprojekte in die Gesamtausgaben einberechnet werden müssen. Dadurch liegen sie in der Ausgabenkompetenz des Parlaments. Gesetzliche Vorgaben: Am schwersten wiegt der Vorwurf der PUK an den ehemaligen Stadtrat, er habe seine Ausgabenkompetenzen überschritten. So seien Zusatzausgaben bewilligt worden, die eigentlich in der Kompetenz des Einwohnerrats lägen. Über unvorhersehbare, frei bestimmbare Ausgaben dürfe der Stadtrat gemäss Gemeindeordnung bis höchstens zehn Prozent des ursprünglichen Sonderkredits verfügen. Um Kompetenzüberschreitungen in Zukunft zu verhindern, soll zudem das Verwaltungspersonal geschult werden, insbesondere hinsichtlich des Finanzhaushaltsgesetzes.

Ein Beispiel für die überschrittene Ausgabenkompetenz ist gemäss PUK der teurere Innenausbau des Stadthauses. «Für eine solche Planänderung hätte der Stadtrat einen Zusatzkredit beantragen müssen, weil es sich um eine frei bestimmbare Massnahme handelt und er seine zusätzliche Ausgabenkompetenz schon ausgeschöpft hatte», erklärt PUK-Präsident Beat Tanner (FDP). Anders verhält es sich bei gebundenen Ausgaben wie etwa unerwarteten Altlasten-Sanierungen, die in der Ausgabenkompetenz des Stadtrats liegen.

Die Einheit der Materie sei etwa beim Neubau der Recyclingstation beim Kleinfeld missachtet worden. Diese wurde nicht dem Stadionprojekt zugeordnet, sondern vom Stadtrat in Eigenregie bewilligt. Laut Beat Tanner wurde die alte Entsorgungsstation wegen des Stadionbaus zurückgebaut. «Der Bau der Recyclingstation hängt also direkt mit dem Stadionprojekt zusammen und befindet sich in dessen Bauperimeter.»

Amtierender Stadtrat nimmt Vorgängergremium in Schutz

Der amtierende Stadtrat widerspricht bei diesen zwei Vorwürfen der PUK – während der Bericht ansonsten nachvollziehbar sei. So könne nicht von Kompetenzüberschreitung die Rede sein. Aus heutiger Sicht seien keine Ausgaben ohne Rechtsgrundlage bewilligt worden, schreibt der Stadtrat in seinem Statement. Auch der Vorwurf, dass das Vorgängergremium die Einheit der Materie missachtet habe, weist der Stadtrat zurück. «Die Recyclingstation hat nichts mit dem Stadion zu tun, sie steht einfach in dessen Nähe», sagt Stadtpräsidentin Christine Kaufmann-Wolf (CVP). Sie aber im Zuge der Stadionarbeiten zu erneuern, sei sinnvoll gewesen.

Ehemaliger Stadtrat weist Vorwürfe zurück Der ehemalige Stadtrat räumt in seinem Statement Fehler ein, insbesondere betreffend Kostenkontrolle und mangelnder Personalressourcen. Er weist hingegen die Vorwürfe bezüglich Kompetenzüberschreitung entschieden zurück. Die Ausgabenkompetenzen seien nach dem bis Ende 2018 geltenden Recht mit HRM1 zu beurteilt. Er habe «stets im Interesse der Sache und im Interesse von Kriens gehandelt», so der frühere Stadtrat. Auch den Vorwurf, dass die Einheit der Materie nicht eingehalten wurde, lässt er nicht gelten: «Die Peripherie-Projekte hatten andere Beweggründe und die örtliche Nähe zum Projekt Sportzentrum Kleinfeld ist teilweise zufällig.» Der ehemalige Stadtrat unterstütze im Grundsatz die Empfehlungen der PUK. Allerdings nimmt er auch das Parlament in die Pflicht: Reserven für Unvorhergesehenes seien vom Einwohnerrat kritisiert und teils gekürzt worden, was die Einhaltung der Ausgabenkompetenz erschwert habe. Die Planungskosten seien auf Wunsch des Einwohnerrats tief gehalten worden ‒ ein Grund für die ungenügende Planung zum Zeitpunkt des Kreditantrags. (bev)

«Hauptursachen für die Kostenüberschreitung waren sicher die knappen Personalressourcen, die hohe Anzahl und gleichzeitig ausgeführten Bauprojekte sowie der Zeitdruck, durch die auch das Controlling mangelhaft war», sagt Christine Kaufmann. Dass genau in jener Zeit das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 eingeführt wurde, habe die Kontrolle zusätzlich erschwert. «Hinzu kommt, dass viele Anspruchsgruppen mit Wünschen kamen, die nicht eingeplant waren.» Weil die Gründe für die Fehler nicht bei einzelnen Verwaltungsangestellten lagen, werde der Stadtrat keine personellen Konsequenzen ziehen, so Kaufmann.

Die Stadtpräsidentin betont, dass der amtierende Stadtrat niemanden beschuldigen, sondern aus den Fehlern lernen wolle. Grundsätzlich will er die von der PUK angeregten Massnahmen umsetzen – teils sei dies auch schon geschehen; etwa die internen Schulungen, der Aufbau eines Finanzhaushaltsreglements sowie das interne Kontrollsystem.