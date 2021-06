Universität Luzern Sonnenbrillen anprobieren und Berggipfel finden: Augmented Reality findet in der Schweiz zunehmend Anklang Eine Studie der Universität Luzern zeigt, dass die Hälfte der Schweizer Bevölkerung Augmented-Reality-Anwendungen nutzt – manchmal ohne es zu wissen. Federico Gagliano 30.06.2021, 05.00 Uhr

Eine der bekanntesten AR-Anwendungen: Pokémon Go. Bild: PD

Lang ist's her, als in Luzern im Sommer 2016 die Pokémon-Go-Manie wütete. Das beliebte Mobile-Game war für viele die erste Interaktion mit Augmented Reality (AR), der erweiterten Realität. Inzwischen nutzen nicht nur viele weitere Apps die Technologie, auch die Akzeptanz ist gestiegen. Gemäss dem «Swiss Augmented Reality Barometer», welcher unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Reto Hofstetter (Professor für Digitales Marketing, Universität Luzern) kürzlich veröffentlicht wurde, hat rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung AR-Anwendungen bereits einmal benutzt.

Beim «Swiss Augmented Reality Barometer» handelt es sich um eine Studie der Universität Luzern (Institut für Marketing & Analytics), die in Zusammenarbeit mit der Software-Agentur für AR-Anwendungen Bitforge und den SBB durchgeführt wurde. Es ist die erste Studie dieser Art in der Schweiz. Bisherige Studien seien immer auf den USA fokussiert gewesen, erklärt David Finken, Doktorand und Mitarbeiter im Institut für Marketing und Analytics der Universität und einer der Mitautoren der Studie: «Unsere Studie zeigt erstmals, wie die Akzeptanz von AR-Anwendungen in der Schweiz aussieht.»

Gesichtsfilter sind besonders beliebt

Zu diesem Zweck wurden vergangenen November 1014 Personen zum Thema befragt. Das Ergebnis: Jeder Zweite hat schon einmal eine AR-Applikation verwendet. Und auch die Zufriedenheit ist gross: 67 Prozent sind mit bestehenden AR-Anwendungen zufrieden. Aber: Lediglich 46 Prozent der Nutzer wissen, dass es sich bei der genutzten Anwendung um die Technologie «Augmented Reality» handelt. «Viele Nutzerinnen und Nutzer realisieren gar nicht, dass sie AR verwenden. Das spielt für sie aber auch keine grosse Rolle, der Nutzen, oder ob sie Spass daran haben, steht für sie eher im Fokus», erklärt Finken. Weniger überraschend ist der durchschnittliche AR-Nutzer: Im Vergleich zu AR-Nicht-Nutzern sind diese jünger, haben eher einen Hochschulabschluss und sind affiner gegenüber neuen Technologien.

Beliebte Anwendungen sind Gesichtsfilter auf sozialen Medien, das virtuelle Anzeigen von Bergnamen, Abstandsmessungen in Innenräumen oder auch die virtuelle Darstellung von Produkten. Letzteres wird immer beliebter: Über ein Viertel der Nutzenden von AR-Anwendungen gibt an, AR bereits für die virtuelle Darstellung von Produkten verwendet zu haben, zum Beispiel, um Möbel in einem Raum darzustellen oder um Sonnenbrillen anzuprobieren. 21 Prozent dieser Personen geben an, einmal einen Kauf getätigt zu haben, nachdem sie das Produkt virtuell betrachtet hatten – von Kausalität kann man aber nicht sprechen.

Ein Beispiel für eine AR-Anwendung: Möbel können in der eigenen Wohnung dargestellt werden. Bild: PD

Die Befragten, die bereits Erfahrungen mit solchen Anwendungen gemacht haben, sind jedenfalls optimistisch: 39 Prozent geben an, dass eine AR-Anprobe den Besuch in die Läden ersetzen kann. Schlechte Neuigkeiten für den bereits angeschlagenen Detailhandel? Nein, sagt Finken. «AR kann auch neue Möglichkeiten für den stationären Handel eröffnen», sagt er. Beispielsweise mit sogenannten «Magic Mirrors», an denen man zum Beispiel die Farbe eines Kleidungsstücks per Knopfdruck ändern könnte. Man könnte mit solch einem Spiegel Platz sparen und nur verschiedene Grössen zum Ausprobieren auslegen statt der gesamten Farbkollektion.

AR-Brillen noch selten

Es sei noch früh, um das Potenzial von AR in der Schweiz abzuschätzen. Die hohe Akzeptanz sei ein gutes Zeichen, aber noch stecke die Technologie in den Anfängen, sagt Finken. Zukunftspotenzial sieht er aber auch im Berufs- und Ausbildungsbereich, sagt er. Lernende könnten zum Beispiel durch eine AR-Anwendung ins Innere einer Maschine sehen, um so deren Bedienung besser zu verstehen. Ein Thema seien auch AR-Brillen. Während momentan die meisten AR-Anwendungen auf Smartphones und Tablets benutzt werden, könnten in Zukunft AR-Brillen eine grössere Rolle spielen. Schon heute kann sich in etwa ein Drittel der Befragten vorstellen, in Zukunft eine solche Brille im Alltag zu verwenden.

Bedenken gäbe es zum Beispiel beim Thema Datenschutz. Konkret wurde aber dazu nichts gefragt – dies könnte ein Thema für den nächsten Barometer sein, sagt Finken. Geplant sei, dass die Studie in regelmässigen Abständen wiederholt werden soll.

Die Kurzpräsentation der Studienergebnisse findet am 1. Juli um 16 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen wird die Veranstaltung im Rahmen einer Videokonferenz über Zoom abgehalten werden. Anmeldung hier. Der vollständige Bericht kann hier erworben werden.