Unwetter «Das ist vergleichbar mit Sturm Lothar»: Das Gewitter vom Montagabend sorgt für Rekordschäden Die Zentralschweiz wird in diesen Tagen von Gewittern und Hagelstürmen durchgeschüttelt. Bis zum Wochenende muss man immer wieder mit Unwettern rechnen. Kilian Küttel und Philipp Wolf 29.06.2021, 17.02 Uhr

Als am frühen Montagabend der Wind auffrischt und er die weiss-graue Wolkenwand näherkommen sieht, weiss Felix Hegner, Landwirt im Weiler Oberwil und Kommandant der Feuerwehr Cham: Er muss sich auf einen anstrengenden Feierabend einstellen. Innert vier Stunden leisten 54 Feuerwehrleute 40 Einsätze, decken mit Blachen zerstörte Stalldächer ab, helfen Dachdeckern, geborstene Oblichter notdürftig zu flicken, versorgen sie mit Karabinern und Seilen, die sie dringend brauchen. Auch die Korps in Hünenberg, Steinhausen und Baar rücken aus. Teilweise bis 2 Uhr morgens sind die Feuerwehrleute im Einsatz, den ein Unwetter ausgelöst hat, das sich vom Emmental bis zum Bodensee erstreckt.

In der Zentralschweiz trifft das Gewitter laut Meteoschweiz die Region um Sempach am heftigsten, wo 37,5 Millimeter Regen innerhalb von einer Stunde niedergehen. In Sihlbrugg waren es den ganzen Tag über 28,9 Millimeter; 27,8 in Cham, wo Felix Hegner und seine Leute im Einsatz stehen. Doch der Regen ist nicht das Problem, sagt der Kommandant am Morgen danach:

«So einen Hagel habe ich noch nie erlebt.»

Hagelkörner gross wie Golfbälle durchschlagen Eternitplatten, spalten Dachziegel und lassen Autoscheiben bersten. Zwischen zwei und fünf, lokal gar bis zu sieben Zentimeter Durchmesser messen die Hagelsteine laut Meteoschweiz. «Es war erschreckend, diese Wucht zu sehen», sagt Hegner, dessen Landwirtschaftsbetrieb den Sturm ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen hat. Den genauen Schaden könne er noch nicht nennen, da müsse er sich erst einen Überblick verschaffen, so der 43-Jährige am Dienstagmorgen.

Je höher die Gewitterwolke, desto stärker der Hagel Wie entstehen die Hagelstürme, welche die Zentralschweiz seit einigen Tagen immer wieder heimsuchen? Eine Antwort hat Stephan Bader, Klimatologe bei Meteoschweiz. Auf Anfrage sagt er: «Die Heftigkeit von Hagelschlägen hängt von den atmosphärischen Bedingungen ab». Je grösser der Temperaturunterschied zwischen der Luft an der Erdoberfläche und der höheren Atmosphäre sei, umso besser könne die Gewitterwolke wachsen. Und je höher die Wolke in die Atmosphäre steige, umso kräftiger könne die Hagelbildung sein: «In Höhen von fünf bis zwölf Kilometern herrscht auch im Hochsommer eisiger Frost von zehn bis 50 Grad unter Null. Werden nun die in grossen Höhen aus Eiskristallen entstandenen Hagelkörner mehrmals durch die kräftigen Gewitteraufwinde wieder in diese Frostzone emporgeschleudert, wachsen sie stetig und es können auch mehrere Hagelkörner zu grösseren Klumpen zusammenfrieren.» Diese Vorgänge könnten sich mehrmals wiederholen, bis die Eiskörner so schwer würden, dass sie endgültig zu Boden prasselten. Südwestströmung bringt weiteren Blitz und Donner Auslöser für die Gewitterlage, die nun schon seit über einer Woche anhält, ist laut Bader eine Südwestströmung, die mildfeuchte Gewitterluft in die Schweiz transportiert. Am Dienstagnachmittag kam es derweil in der Region Luzern zu einem weiteren Gewitter. Bei der Luzerner Polizei gingen über 40 weiteren Schadensmeldungen ein. «Mit der Aufheizung durch die Sommersonne tagsüber entsteht daraus ein explosives Gemisch», so der Klimatologe. Laut Baders Prognose ist auch für den Mittwoch und Donnerstag mit Schauern und Gewittern zu rechnen, dies vor allem in den Alpen und gegen Osten hin. Von Freitag bis Montag dürfte es ruhiger und sonniger werden, bevor ab Dienstag wieder Gewitter und Schauer möglich seien. (kük)

Einen Schritt weiter ist die Gebäudeversicherung Luzern. Als am Dienstagnachmittag die nächste, kleinere Front, über die Landschaft fegte, verschickte sie eine Medienmitteilung. Darin schreibt sie, sie gehe nach ersten Schätzungen von 7000 Fällen und 60 Millionen Franken Schadenssumme aus. «In den letzten Jahren gab es kein Einzelereignis in dieser Grössenordnung», sagt Sprecher Markus Clerc auf Anfrage. Der Sturm Burglind vom Winter 2018 habe 21 Millionen Franken Schaden verursacht, die Unwetter von 2005 würden mit gut 200 Millionen in einer eigenen Liga spielen «Am ehesten vergleichbar war das Unwetter vom Montag mit dem Sturm Lothar im Jahr 1999. Damals hatten wir etwa gleich hohe Elementarschäden», so Clerc.

Auf 1,5 Millionen Franken beziffert die Gebäudeversicherung Zug den Schaden. Bis Dienstagmittag hat sie 120 Schadenmeldungen verarbeitet. Hunderte weitere sind noch in der Pipeline. Deshalb appelliert Direktor Richard Schärer an die Zugerinnen und Zuger: «Es ist absolut aussergewöhnlich, innerhalb einer Woche zwei so schwere Unwetter zu haben. Wir laufen mit unseren Ressourcen am Limit, weshalb ich um Verständnis bitte, dass wir nicht alle Meldungen sofort bearbeiten können.» Um Folgeschäden einzudämmen rät Schärer, selber aktiv zu werden, etwa einen Dachdecker aufzubieten, und nicht bis zur Bearbeitung durch die Versicherung zu warten.

Grosse Schäden in Wolhusen

In Wolhusen sind Dachdecker bereits am Tag nach dem Unwetter im Grosseinsatz. Nachdem es in Wolhusen am Abend stark gehagelt hatte ...

... zeigte sich am Morgen danach das Ausmass der Zerstörung:

Einer der Dachdecker, der in die Aufräumarbeiten involviert ist, ist Guido Zihlmann. Er betreibt in Wolhusen ein Geschäft für Bedachung, Fassaden und Bauspenglerei. Seit 35 Jahren ist Zihlmann in der Branche tätig, amtet zusätzlich als Präsident des Luzerner Dachdeckermeisterverbands. Am Telefon hat er am Dienstagvormittag Mühe, die entstandenen Schäden in Worte zu fassen:

«Es ist nicht mehr normal. Es ist verheerend. Es gibt Menschen, die haben kein Dach mehr über dem Kopf. So was habe ich noch nie erlebt.»

Dachdecker entfernen zerstörte Ziegel von einem Wolhuser Dach. Bild: Eveline Beerkircher (29. Juni 2021)

Dass Unwetter wie dieses seinem Unternehmen viel Umsatz bescheren, ist für Zihlmann im Moment Nebensache. Schon vor dem Unwetter habe er volle Auftragsbücher gehabt. Er sagt:

«Mir wäre es lieber, dieses Unwetter hätte nie stattgefunden.»

Guido Zihlmann begutachtet die Schäden in Wolhusen.





Bild: Eveline Beerkircher (29. Juni 2021)

Bei Carglass haben sich die Aufträge über Nacht verfünffacht

Speziell an diesem Unwetter sei gewesen, dass es in mehreren Landesteilen zu vielen Schadensmeldungen gekommen sei. Das sagt Remo Hellmüller, Operations & Supply Chain Director bei Carglass, einem Dienstleister für die Reparatur von Autoscheiben. Neben der Region Luzern und Zug traf es auch das Fribourgerland stark.

Die Aufträge für Luzern und Zug hätten sich über Nacht verfünffacht. Am Dienstagmittag zählte Carglass für das Gebiet Luzern und Zug über 400 Aufträge. Und in den kommenden Stunden und Tagen werden viele weitere Aufträge erwartet.

Dass die «Telefone heiss laufen» und «das Ausmass noch unklar» ist, hört man an diesem Tag bei vielen Unternehmen in der Region Luzern und Zug, die nach Unwettern für Reparaturen zuständig sind. Bei der Glaserei Felber in Baar etwa klingele das Telefon praktisch ununterbrochen. Gleiches gilt bei Albert Storenbau in Steinhausen. Geschäftsinhaber Mario Albert schätzt, das im Vergleich zum Vorjahr um diese Zeit doppelt so viele Aufträge pendent sind.

Es sei offensichtlich, dass die Kapazitäten, alles sofort zu reparieren, nicht ausreichten, sagt Mario Albert. Zuerst werde man nun Storen ersetzen, die völlig zerstört sind, noch funktionstüchtige würden erst im Winter repariert.

Auch viele Storen sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Leserbild (Cham, 28. Juni 2021)

Ohnehin dauere es oft seine Zeit, bis die Zahlungsmodalitäten zwischen Geschädigten und ihren Versicherungen geklärt seien, so Mario Albert.

Die Zuger Amag zieht Spezialisten bei

An die Kapazitätsgrenzen gelangt auch Amag, die grösste Autohändlerin der Schweiz. «Dells-Angels», die Reparaturspezialisten der Amag, würden aus der ganzen Schweiz und wohl auch aus dem grenznahen Ausland beigezogen, sagt Beat Struchen, Geschäftsführer Amag Zug. Damit soll die hohe Nachfrage an Reparaturen, die dieser Tage in mehreren Landesteilen besteht, bewältigt werden. Autos, die nicht mehr fahrbar sind, werden prioritär behandelt.

Viel zu tun bei der Amag Zug in Cham. Im Bild Geschäftsführer Beat Struchen und Serviceleiter Nihad Hrustic. Bild: Stefan Kaiser (29. Juni 2021)

Inwiefern sich der Hagel in Folge Reparaturaufträgen positiv auf den Umsatz der Amag auswirken wird, wird sich erst noch zeigen. In den vergangenen vier, fünf Jahren hätten Hagelschäden sei dieser Anteil gering ausgefallen, sagt Struchen. Dieses Jahr werde er sicherlich grösser sein.