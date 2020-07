Reportage Unwetter in Neuenkirch: Die gesamte Kindheit ging im überfluteten Kellerabteil unter Die heftigen Gewitter mit den starken Regenfällen verursachten im Kanton Luzern nicht nur Schäden, sondern bescherten auch vielen Feuerwehrleuten und Privatpersonen schlaflose Nächte. Bei der Einsatzzentrale der Luzerner Polizei gingen 620 Notrufe ein. Roger Rüegger 03.07.2020, 15.51 Uhr

Chris Flückiger muss zahlreiche kaputte Erinnerungsstücke entsorgen, weil sein Keller am Donnerstagabend geflutet wurde.

Die zwei Mulden vor einem Mehrfamilienhaus im Wohnquartier Rippertschwand in Neuenkirch geben ein Beispiel, welche Art Schäden die Unwetter vom Donnerstag auf Freitag in der Region angerichtet haben. Der Keller des Gebäudes wurde geflutet, das Wasser wuchtete eine massive Tür im hinteren Bereich des Gebäudes aus dem Rahmen und zerstörte eine weitere Holztür in einem Durchgang und breitete sich auf der ganzen Fläche aus.

Die Bewohner des Hauses wateten am Freitagmorgen in ihren Kellerabteilen und suchten Gegenstände zusammen, die noch intakt sind. Christian Flückiger, der mit Frau und Kind im obersten Stock wohnt, steht in einem nassen Chaos:





Musik-CDs, DVDs, gemalte Bilder eines Kollegen, ein Mountainbike sowie Kleidungsstücke und Schuhe kramt er hervor. «Hier lagert auch ein Teil meiner Kindheit. Sogar die Blockflöte aus der ersten Klasse hat's erwischt», sagt er und öffnet eine Schachtel mit dem zweiteiligen Holzinstrument.

Viel konnte er nicht retten, am Donnerstagabend blieb er in der Wohnung und kümmerte sich um seine Familie. «Ein spezielles Gefühl. Aber zum Glück blieben alle Personen unversehrt. Meine zwei guten Bikes scheinen noch brauchbar zu sein. Der Rest fliegt», sagt er und trägt eine Ladung nach oben zu den Mulden:





Toni Walpen und seine Partnerin sortieren ebenfalls intaktes Material. Allzu viel lagert nicht mehr im Keller, denn die beiden ziehen um. «Unsere Sportgeräte haben wir bereits an die neue Wohnadresse gezügelt. Was noch hier ist, können wir teilweise reinigen, etwa die Dachbox und den Veloständer für unseren Bus. Ob das Werkzeug, das vollkommen im Wasser lag, dies überstanden hat, muss ich prüfen», sagt Walpen. Er schildert, wie sich das Wasser den Weg durch das Gebäude suchte und zeigt ein Video, das er am Donnerstagabend gemacht hat:

Die Feuerwehr Neuenkirch-Hellbühl war die ganze Nacht bis weit in den Freitagnachmittag mit rund 60 Eingeteilten im Einsatz. Nicht nur im Quartier Rippertschwand pumpten die Frauen und Männer zahlreiche Keller aus. Auch im Industriegebiet Sempach Station galt es, die Wassermassen zu beseitigen. So schaufelte ein Maschinist mit einem Bagger eine Unterführung frei:





Der Durchgang führt unter der Bahnlinie hin zum See:





In der Region sind einige Bäche über die Ufer getreten. «Insgesamt erreichten uns innert kurzer Zeit 60 Meldungen über die Einsatzzentrale sowie diverse weitere von Privatpersonen», schildert Fabian Huwiler, Kommandant der Feuerwehr Neuenkirch-Hellbühl. Die Knacknuss bei solchen Einsätzen sei die Priorisierung der Tätigkeiten. «Wir mussten einige Gegenden anderen vorziehen, weil es schlicht nicht möglich war, das Wasser aus den Kellern abzupumpen, solange die Strassen ebenfalls noch überflutet waren. Es galt abzuwarten, bis es versickerte oder abfliessen konnte.»

Die Drähte bei der Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei glühten in der Nacht auf Freitag. Insgesamt gingen laut einer Mitteilung der Polizei 620 Notrufe ein. Mehr als 800 Angehörige von 27 Feuerwehren waren im Einsatz. Am Freitagmorgen waren neben den Neuenkirchern noch zwei weitere Feuerwehren mit Aufräumarbeiten und Pumpen beschäftigt.





Neben dem Auspumpen von Gebäuden, Garagen und Unterführungen wurden Geschiebesammler und Durchlässe geräumt. Auch der Flugplatz Emmen war laut Polizei betroffen und stand unter Wasser. Auch bei der Ruag waren Feuerwehrleute mit Pumpen eingesetzt worden. Entstanden sei nur ein geringer Wasserschaden, teilte die Kommunikationsstelle auf Anfrage mit.

Viele Strassen im Kanton mussten gemäss Mitteilung der Polizei zeitweise wegen Murgänge und Rutschungen gesperrt werden. Besonders stark hat es das Würzenbachquartier in der Stadt Luzern getroffen. Strassen standen kniehoch unter Wasser, in ganzen Häuserreihen wurden Keller überflutet.

Das Verkehrshaus hatte einen Wassereinbruch zu vermelden. «In der Halle Schienenverkehr ist Wasser eingedrungen. Dem konnte man jedoch mit Sandsäcken entgegenwirken. Das Museum war ohne Einschränkung geöffnet. Schäden an Exponaten sind keine entstanden», sagt Olivier Burger, Leiter Unternehmenskommunikation.

Bis am Freitagabend, 3. Juli 2020 gingen bei der Gebäudeversicherung Luzern 400 Schadenmeldungen mit einer Schadenhöhe von 2,5 Millionen Franken ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Das genaue Ausmass sei kurz nach dem Ereignis schwierig abzuschätzen, da noch nicht alle Schadenfälle bekannt seien und die Aufräumarbeiten noch nicht abgeschlossen seien. Nach einer ersten Schätzung rechnet die Gebäudeversicherung Luzern gesamthaft mit bis zu 1000 Schadenfällen und einer Schadensumme von acht bis zehn Millionen Franken.