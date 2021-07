Grosswangen: Nasse Böden bereiten Mühe beim Dreschen

Unwetter Landwirte kämpfen mit nassen Böden – in Grosswangen bereitet das Dreschen Mühe Erst zehn Tage nachdem die Gerste reif ist, kann gedroschen werden. Doch die Böden sind immer noch sehr nass, zeigt ein Augenschein mit Anton Burri in Grosswangen. Dies birgt Gefahren für den Boden. Salome Erni 22.07.2021, 20.55 Uhr

Anton Burri, grüne Latzhose und Strohhut, zeigt auf dem halb gedroschenen Acker in Grosswangen auf unzählige gekeimte Gerstenkörner, die durch den Hagel auf die Erde fielen. «Das ist der Teil der Ernte, der beim Unwetter verloren ging. Sie treibt nun aus und muss untergeackert werden», sagt er.

Anton Burri steht vor einem Gerstenfeld, das mit einer seiner Maschinen gedroschen wird. Bild: Manuela Jans-Koch (Grosswangen, 22. Juli 2021)

Doch die verlorene Ernte ist im Moment nicht das einzige Problem, dass den 63-Jährigen umtreibt, sondern auch die nassen Böden. Burri führt neben einem eigenen Landwirtschaftsbetrieb gemeinsam mit seiner Familie einen Betrieb für maschinelle Dienstleistungen im Ackerbau.

Und eigentlich wäre das Getreide bereits vor etwa zehn Tagen reif gewesen. Doch durch die starken Niederschläge war es für Burri unmöglich zu dreschen. Momentan sind seine sechs Mähdrescher mit der Gerstenernte beschäftigt. Doch Vorsicht sei angebracht, denn die Maschinen könnten in den nassen Böden stecken bleiben, sagt Burri. «Es war noch nie so anspruchsvoll», betont er und spricht aus dreissig Jahren Erfahrung.

«Im Notfall lassen wir lieber einen kleinen Flecken Getreide stehen, als dass die Maschine ‹versauft›.»

Durch die nassen Böden sinken die schweren Maschinen ein und hinterlassen Spuren. Bild: Manuela Jans-Koch (Grosswangen, 22. Juli 2021)

Denn dies könnte dem Boden langfristigen Schaden zufügen. Das weiss auch Landwirt Stefan Holzmann vom Hof Innerdorf, wo Burri gerade tätig ist. Auch wenn der Boden an der Oberfläche teilweise bereits trocken ist, seien die tieferen Schichten noch weich und feucht, sagt Holzmann. Er ist deshalb froh, dass Burri die Felder mit einem doppelbereiften Mähdrescher bearbeitet. Dadurch verteile sich der Druck des 10 bis 13 Tonnen schweren Mähdreschers auf einer grösseren Fläche. Burri muss die zusätzlichen Reifen wegen der Nässe extra montieren: «Doch ohne wären wir chancenlos.» Im Kampf gegen die Nässe verfügt Burri auch über eine Maschine mit drei Rädern und eine mit Raupenantrieb.

Gefahr der Bodenverdichtung

Stefan Heller, Geschäftsführer des Verbands Luzerner Bäuerinnen und Bauern, kennt die Problematik:

«Die massiven Niederschläge dieses Jahr waren sicher aussergewöhnlich.»

Mit den schweren Maschinen nun auf das Land zu fahren, berge die Gefahr von Bodenverdichtungen. Doch Heller zeigt Verständnis dafür, dass die Landwirte ihre Felder ernten. Denn am Wochenende drohen bereits die nächsten Niederschläge, möglicherweise sogar mit Hagelschlag.

«Das bereits reife Getreide auf dem Feld stehen zu lassen, birgt ein grosses Risiko», so der Verbandsgeschäftsführer. Er weist aber auch darauf hin, dass die Luzerner Böden sehr unterschiedliche Eigenschaften hätten. Kiesige oder sandige Böden seien bereits gut abgetrocknet, währenddessen andere noch länger benötigen würden.

Schäden auch durch Hagel

Die Hagelversicherung habe noch keine Zeit gefunden, die Schäden bei ihm zu begutachten, sagt Landwirt Stefan Holzmann. Deshalb liess er einen kleinen Teil seiner Gerste stehen, damit die Versicherung dort die Schäden beurteilen kann. Er rechnet mit bis zu 50 Prozent Ausfall durch den vergangenen Hagelzug. Die geknickten und abgebrochenen Halme zeugen davon. Bis zu einem Ernteausfall von 80 Prozent lohnt es sich aber noch, das Feld zu dreschen. Denn dann sind die Kosten gedeckt und gemäht werden müsste sowieso.

In Stefan Holzmanns Gerstenfeld verursachte der Hagel grosse Schäden. Bild: Manuela Jans-Koch (Grosswangen, 22. Juli 2021)

Die Qualität lässt zu wünschen übrig

Hubert Trüssel, Leiter Beratung Pflanzenbau bei der Landi Luzern-West bereitet nicht nur die kleinere Ernte Sorgen:

«Qualitätseinbussen tun fast genau so weh.»

Denn stimmt die Qualität nicht, gibt es für 100 Kilogramm Getreide weniger Geld für die Landwirte. Und um die Qualität, da stehe es bei ausnahmslos allen Kulturen dieses Jahr «nicht zum Besten», so Trüssel.

Auch Landwirt Holzmann bestätigt, dass die Gerste auf seinem Acker wegen dem nassen Wetter «notreif» geworden sei. Die Wurzeln im durchnässten Boden verfaulten und der Kern sei dadurch nicht vollständig ausgebildet worden. Dies bedeutet kleineren Ertrag und einen geringeren Preis pro Kilo. Dazu komme, dass die Gerste in der Zwischenzeit bereits ausgetrocknet sei und an Gewicht verloren habe, «da sie erst so spät geerntet werden konnte».

Schlussendlich zeigen sich Burri und Holzmann aber demütig: «Wir leben mit der Natur.» Die letzten beiden Jahre seien überdurchschnittlich gut gewesen – nun folge ein schlechtes Jahr. Holzmann sagt, mit den Jahren werde man da etwas abgeklärter. Trotzdem hoffen die beiden, dass das Wetter nun heiss und trocken bleibt – ihrer Ernte zuliebe.