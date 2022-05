Luzern ist von Hagel- und Überschwemmungsschäden betroffen

Eine Statistik der Versicherung AXA zeigt, wo es in den letzten zehn Jahren in der Schweiz am meisten gehagelt und gestürmt hat. So werden in Luzern besonders viele Schäden durch Hagel und Überschwemmung gezählt. Auch weitere Zentralschweizer Kantone sind aufgeführt.

10.05.2022, 10.15 Uhr