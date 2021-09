Bilanz Rekord: Sommer-Unwetter richten im Kanton Luzern Schäden von 400 Millionen Franken an Die diesjährigen Sommer-Unwetter brechen alle Rekorde: Die Gebäudeversicherung Luzern geht in ihrer aktuellen Schätzung von einer Schadenhöhe von 400 Millionen Franken aus. 17.09.2021, 10.46 Uhr

Insbesondere das Gewitter mit starkem Hagel am 28. Juni 2021 verursachte ausserordentlich hohe Schäden. Das grösste Ereignis der Unternehmensgeschichte bringt die Versicherung an ihre organisatorischen Grenzen und sie arbeitet mit Hochdruck an der Schadenerledigung.