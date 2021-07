Unwetter in der Zentralschweiz – der Ticker

Unwetter-Ticker Axenstrasse nach Felssturz gesperrt ++ Andauernde Unwettergefahr in der Region ++ Meteorologe rechtfertigt Warnung Die Zentralschweiz hat mehrere schlimme Unwetter hinter sich. Für Freitagabend sind neue Gewitter mit Hagelgefahr angekündigt. 30.07.2021, 20.57 Uhr

Leserreporter werden

Schicken Sie uns Ihr Bild oder Video via

– Whatsapp an 079 292 59 17 oder

– Per Email online@luzernerzeitung.ch oder Upload-Formular an die Redaktion

19:55 Uhr - Axenstrasse wegen Felssturz erneut gesperrt

Bei der Axenstrasse hat sich am Freitagabend erneut ein Felssturz ereignet, wie die Kantonspolizei Uri zunächst auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 bestätigte.

Um 19.20 Uhr stellten die Überwachungsinstrumente Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» fest, wie die Urner Kantonspolizei kurz darauf mitteilte. In der Folge kam es zu Aufschlägen von Steinen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse. Letztere wurde umgehend gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Personen wurden laut der Polizei keine verletzt. Nach dem bisherigen Kenntnisstand sei weder die Strasse noch die Brücke beschädigt worden.

Sobald es die Wetterlage zulässt, wird die Lage vor Ort durch Fachspezialisten beurteilt. Aufgrund der aktuellen Situation mit teilweise intensiven Gewittern könnten weitere Steinschläge oder Murgänge nicht ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Axenstrasse bleibt daher aus Sicherheitsgründen für den Verkehr zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung bei Sisikon bis auf Weiteres gesperrt. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen würden, werde das Bundesamt für Strassen ASTRA informieren.

Sichergestellt sind gemäss den Behörden die Zufahrten aus Richtung Süd bis zur Tellsplatte und aus Richtung Nord nach Sisikon sowie nach Riemenstalden. Es wird empfohlen, die Signalisationen zu beachten und die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren.

Im Einsatz standen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, Spezialisten des Bundesamts für Strassen, ein privater Sicherheitsdienst, die Kantonspolizei Schwyz sowie die Kantonspolizei Uri. (dvm)

Die Axenstrasse ist nach einem Felssturz am Freitagabend gesperrt worden.

Archivbild: Urs Flüeler/Keystone

19:41 Uhr - Wetterprognosen sind mit Vorsicht zu geniessen

Trotz Unwetterwarnungen der Meteorologen ist in der Zentralschweiz im Verlaufe des frühen Freitagabends glücklicherweise nicht viel passiert. Wie in Luzern wurde es vielerorts nur kurz schwarz am Himmel. Es regnete zwar, aber grosse und heftige Gewitter blieben an den meisten Orten für einmal aus. Auf Anfrage sagte Reto Vögeli vom privaten Wetterdienst Meteonews gegenüber PilatusToday:

«Es war sicher Potential da für heftige Gewitter. Im Grossen und Ganzen ging es nun aber doch glimpflicher aus als erwartet.»

Lokal habe es zum Teil aber sehr kräftige Gewitter mit Hagel gegeben. Etwa im Kanton Obwalden. War die Prognose aufgrund der heftigen Gewitter in den vergangenen Wochen bewusst etwas zugespitzt? «Wir machen nicht extra schlimmere Prognosen als befürchtet», so Reto Vögeli gegenüber PilatusToday weiter.

«Dass es schwierig mit den Gewittern ist, ist bekannt. Es ist eine Einschätzung, die wir immer von Neuem machen. Aber das Wetter birgt halt das Risiko, dass es mal heftiger oder weniger heftig wird.»

Weiter erklärt der Meteorologe, dass es verschiedene Varianten und Modelle gibt. Und die meisten hätten gezeigt, dass am Freitag viel Potential für Gewitter vorhanden war. Unwetterwarnungen seien jeweils aber mit Vorsicht zu geniessen – vor allem, wenn sie weit im Voraus kommen. Anders sehe es bei sehr kurzfristigen Warnungen aus. Diese müssen laut Vögeli sehr ernst genommen werden. (dvm/hor)

17:47 Uhr - Es ist noch nicht vorbei

Die Wetterfront mit lokal sehr kräftigen Gewittern zieht weiter ostwärts, betroffen sind vor allem noch die Kantone in der Ostschweiz, wie der private Wetterdienst Meteonews via Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt. Hinter der ersten Gewitterfront würden sich nun zwar weitere Gewitter bilden, das Unwetterpotential sei aber geringer, so Meteorologe Reto Vögeli auf Twitter. (dvm)

Da kommt wohl noch etwas: Grollen aus Richtung Luzern zu hören, der Wind frischt wieder etwas auf. Bild: Stefanie Geske (Ebikon, 30. Juli 2021)

16:43 Uhr - Es hagelt auf Melchsee Frutt

Leserbild: Walter Röthlin

Leserbild: Walter Röthlin

16:41 Uhr - Beim Stadtluzerner Maihof zog das Gewitter auch durch

Video: Martin Messmer

16:32 Uhr - Bund erhöht Gefahrenstufe von 3 auf 4

Für die Zentralschweiz werden Regen und sehr kräftige Gewitter erwartet. Es besteht die Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Im Verlauf des Nachmittags hat der Bund die Gefahrenstufe von 3 auf 4 erhöht. Betroffen sind laut MeteoSchweiz vor allem die Regionen Goldau-Ägeri, Zug-Knonau und Erstfeld-Engelberg:

Die Zentralschweiz soll das Gewitter heftig treffen. Screenshot: Meteonews.ch

Screenshot: Meteschweiz.ch

16:30 Uhr - Die Gewitterfront trifft Kerns

Dieses Bild zeigt die imposanten Wolkenstrukturen über Kerns:

Die angekündigte Front ist schon da! Leserbild: Peter Sidler (Kerns, 30. Juli 2021)

16:21 Uhr

Die Gewitterfront über der Schweiz. Meteonews.ch

Gewitter mit starkem Regen und Wind in Alpnach:

Leserreporter

Eine halbe Stunde später um 16:40 Uhr drückte schon wieder die Sonne durch:

Bild: Leserreporter

16:10 Uhr - Hagelwarnung für die Agglomeration Luzern

SRF-Meteo hat per Push-Meldung eine Gewitterwarnung mit Hagelgefahr/Sturmböen für die Agglomeration Luzern abgesetzt: Es herrscht nun grosse Unwettergefahr, ab sofort bis 19 Uhr gilt nun Warnstufe Orange.

Der Himmel über der Stadt Luzern verdunkelt sich, das Gewitter naht. Screenshot: Roundshot Luzern Tourismus

Gewittergefahr bleibt in der Agglomeration Luzern bis um 3 Uhr in der Nacht bestehen. Es hat Potenzial für «unwetterartige Gewitter» der Warnstufe gelb.

16:04 Uhr - Hochwassermonat: Julitemperatur liegt unter der Norm

Nach den zwei regenreichen Monaten Mai und Juni fielen in der ersten Julihälfte abermals grosse Regenmengen und vielerorts Hagel. Gegen Monatsmitte kam es an mehreren Flüssen und Seen zu Hochwasser und Überschwemmungen. Erst auf das letzte Julidrittel hin gab es in der ganzen Schweiz einige Tage mit sonnigem Sommerwetter. Der Juli endete nass, im Tessin und der Innerschweiz kam es wiederum zu starken Regenfällen und Überschwemmungen.

Der Monat zählt in der Nordschweiz zu den 5 niederschlagsreichsten seit Messbeginn. Das teilt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz am Freitag mit. Die mittlere Schweizer Julitemperatur lag mit rund 14 Grad um -0.3 Grad unter der Norm 1981−2010, auf der Alpensüdseite im Bereich der Norm.

15:55 Uhr - 14 zerstörte Autos in Immensee

Nach den heftigen Regenfällen letzten Sonntag bahnte sich das Wasser von allen Seiten seinen Weg ins Dorf Immensee SZ. Einerseits via Eichlistrasse auf den Dorfplatz und in den See, andererseits von der Autobahn ins Hausmatt-Quartier. Dieses wurde von gewaltigen Wassermassen in Mitleidenschaft gezogen. Zur Unwetterbilanz aus Immensee geht's hier. (stg)

13:55 Uhr - Hochwasser rund um den Sempachersee

Unser Leser Daniel Meier ist mit dem Velo rund um den Sempachersee gefahren und hat die Hochwassersituation vor Ort aufgenommen: In den Gemeinden Sempach, Nottwil, Sursee und Eich sind Wander- und Velowege noch immer überschwemmt. (stg)

14:28 Uhr - Gewitter wird etwa um 18 Uhr in der Zentralschweiz sein

Die Warnkarte von MeteoSchweiz. Meteoschweiz.ch

Für fast alle Gebiete des Landes, darunter die gesamte Zentralschweiz, hat der Bund laut einer Karte die Warnstufe 3 herausgegeben, dies für die Zeit von Freitag 15 bis 22 Uhr. Stufe 3 bedeutet «erhebliche Gefahr». Die Gewitter können von Hagel, Sturmböen, Starkregen und hoher Blitzaktivität begleitet sein.



Auf Anfrage sagte Meteorologe Mladen Marijanović von Meteonews, es hätten sich bereits erste Gewitter in der Westschweiz gebildet. Diese würden nun zuerst in die Zentralschweiz und dann in die Westschweiz ziehen; bevor die Gewitter unsere Region erreichen, könne es Sturmböen geben, während des Unwetters dann ist Starkregen vorausgesagt, auch Hagel sei nicht ausgeschlossen. Die Front erwartet Marijanović in der Zentralschweiz gegen 18 Uhr, eventuell auch ein bisschen früher, spätestens aber gegen 19 Uhr. Der Meteorologe empfiehlt, sich während des Gewitters nicht im Freien aufzuhalten, Gartenmobiliar ins Haus zu nehmen, Pflanzen zu schützen und mit dem Auto nicht in mit Wasser gefüllte Unterführungen zu fahren.

So verhält man sich während eines Gewitters

Der Bund hat folgende Verhaltensregeln herausgegeben:

Bei rasch ziehenden Gewittern ist vor allem mit Sturmböen und möglicherweise auch mit Hagel zu rechnen. Dabei treten Sturmböen oftmals vor der Blitzaktivität und Schaueraktivität auf. Langsam ziehende oder stationäre Gewitter haben ihr Gefährdungspotential vor allem in starker Schauertätigkeit. Die Entfernung eines Gewitters kann durch die Zeit zwischen dem sichtbaren Blitz und dem hörbaren Donner abgeschätzt werden.

Faustregel: Anzahl Sekunden zwischen Blitz und Donner durch 3 geteilt, ergibt die Distanz zum Gewitter in km.

Verhaltensempfehlungen bei einer unmittelbar bevorstehenden oder während einer Gewittersituation:

Die lokale Wetterentwicklung beobachten.

Die Push-Meldungen der MeteoSchweiz-App beachten.

Für Blitzschlag exponierte Orte wie Bergkreten, Bäume, Masten oder Türme meiden.

In einem Gebäude oder Auto Schutz suchen.

Im offenen Gelände bei Blitzschlag Kauerstellung einnehmen.

Gewässer meiden.

Überflutete Strassenabschnitte, Bachbette und stark geneigte Hangzonen meiden.

Die Anweisungen der Behörden sind in jedem Fall zu befolgen.

11:24 Uhr - Diese Front zieht gegen Abend über die Zentralschweiz

Der Radar von Meteonews prognostiziert eindrücklich, wie am Freitag gegen Abend das Tief Ferdinand über die Zentralschweiz fegen wird, am heftigsten betroffen sein wir gemäss dieser Quelle aber die Region Zürich:

Meteonews hat folgende Wetterwarnung veröffentlicht:

«Heute Freitag im Tagesverlauf aufkommende und gebietsweise heftige Gewitter mit Starkregen, örtlich Hagel, vielen Blitzen und kräftigen Windböen! In der Nacht auf Samstag zögerliche Beruhigung und nachlassende Gewitteraktivität. Von Samstagabend bis Sonntagabend fast im ganzen Land intensive Regenfälle. Am meisten Regen im Süden und am Alpennordhang, hier innerhalb von 24 Stunden verbreitet 30 bis 70 mm Regen, strichweise auch mehr! Erhebliche Gefahr von Überflutungen, Hochwasser, Erdrutschen und Murgängen!»

10:10 Uhr – Bilder vom Hochwasser in der Zentralschweiz

Der Sempachersee gibt nur langsam die Sitzgelegenheiten zurück Bild: Xaver Husmann (29. Juli 2021) Der hohe Wasserspiegel führt in Zug zu schönen Bildern. Bild: Daniel Hegglin (28. Juli 2021) In Kerns braut sich was zusammen. Bild: Jürg Schmid (28. Juli 2021) Unwetterwolken ziehen von Rotkreuz über den Zugerberg. Leserbild: Daniel Hegglin (27. Juli 2021) Ein Unwetter naht von Unterägeri her. Leserbild: Brigitte Henggeler (25. Juli 2021) Es war wie ein Weltuntergang. Leserbild: Brigitte Henggeler (25. Juli 2021) In 20 Minuten war alles vorbei und verwüstet. Leserbild: Brigitte Henggeler (25. Juli 2021) Erdrutsch über Gleise der SBB, Zugverbindung von Bern nach Luzern Leserbild: Thomas Filzer (25. Juli 2021) Schon wieder Hagelschlag und Überschwemmung in Wolhusen. Bild: Josef Lustenberger (25. Juli 2021) Wasser, Wasser, überall hin fliesst das reissende Wasser! Bild: Josef Lustenberger (Wolhusen, 25. Juli 2021) Hier geniessen einige Kinder die Folgen des starken Regens vom Sonntag Mittag. Leserbild: Arnold Hitz (Rotkreuz, 25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser beim Bahnhof in Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser beim Bahnhof in Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser in der Naehe von Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser beim Bahnhof in Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser beim Bahnhof in Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Kurz vor dem grossen Unwetter Bild: Peter Bumbacher, Oberägeri (25. Juli 2021) Heute war definitiv kein Cabriowettrr. Bild: Peter Bumbacher, Unterägeri (25. Juli 2021) Nach dem grossen Hagelgewitter. Bild: Peter Bumbacher, Unterägeri (25. Juli 2021) Immer noch hoher Pegelstand am Sempachersee. Bild: Xaver Husmann, Sempach (25. Juli 2021) Überflutete Strassen vom «Schmittli» in Neuägeri. Bild: Christian Herbert Hildebrand Überflutete Strassen vom «Schmittli» in Neuägeri. Bild: Christian Herbert Hildebrand Überflutete Strassen vom «Schmittli» in Neuägeri. Bild: Christian Herbert Hildebrand Die Schule Oberwil bei Zug am Sonntagnachmittag. Bild: Leser Unwetter und Hochwasser in Root. Bild: Patrick Hürlimann, Root (25. Juli 2021) Das Unwetter hat in Root seine Spuren hinterlassen. Bild: Patrick Hürlimann, Root (25. Juli 2021) Die Fussgängerunterführung wurde geflutet. Bild: Patrick Hürlimann, Root (25. Juli 2021) Hagel führte zu Schneehügeln in Root. Bild: zvg Überschwemmung in Root. Bild: René Zihlmann Überschwemmung in Root. Bild: René Zihlmann Bild: Leserbild Bild: Leserbild Ein Bild aus Fontannen bei Wolhusen. Bild: PilatusToday/ Leserin Strasse in Ruswil unter Wasser. Bild: Leser Coop-Tankstelle Maihof, die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Leser Bild: PilatusToday/Leser Rotkreuz unter Wasser. Bild: Leser Die Feuerwehr versucht abzupumpen. Am Schwanenplatz ist der ganze rechte Streifen unter Wasser. Bild: Janick Wetterwald Polizei sperrt Fahrbahnen beim Luzernerhof Richtung Stadt. Bild: Janick Wetterwald In der Stadt Luzern wurden auch Keller geflutet. Bild: Sandra Peter Blick ins Maihofquartier. Bild: zvg

08:40 Uhr - Erneut Unwetter erwartet

Zwar gab es gestern einen wunderschönen Sommertag, wie er im Buche steht. Doch heute ziehen bereits die nächsten Unwetter auf. Grund dafür ist Tief Ferdinand. Es ist gebietsweise mit Hagel, Sturmböen und Starkregen zu rechnen. (stg)

16:30 Uhr - Die neuesten Wasserpegelstände der Zentralschweiz

Der Wasserpegel des Vierwaldstättersees sinkt weiter: Stand 29. Juli um 16 Uhr beträgt er noch 433,82 Meter – rund einen halben Meter weniger als noch vor einer Woche. Der Pegel des Sempachersees ist im Vergleich zum Beginn der Woche wieder leicht gestiegen, neu beträgt er 504,60 Meter.

Die Wasserpegelstände der wichtigsten Seen in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri finden Sie hier. (mha)

16:07 Uhr - Seeuferweg in Sempach bleibt gesperrt

Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, bleibt der Seeuferweg in Sempach vom Ruderzentrum bis zum Seewasserwerk weiterhin gesperrt. Aufgrund der Unterspülung des Ufers und wegen starken Windböen sei bereits ein Baum umgestürzt, schreibt der Stadtrat von Sempach in einer Mitteilung. Sobald die Situation es zulasse, werde der Zustand des Weges neu beurteilt. (mha)

12:01 Uhr - Auf dem Sempachersee weiterhin keine Bootsfahrten

Weil der Pegelstand des Sempachersees in den letzten Tagen wieder leicht anstieg, bittet die Luzerner Polizei private Bootsbesitzer, bis auf weiteres auf Freizeitfahrten und nicht-dringende Fahrten auf dem See zu verzichten. So würden weitere Schäden an der Infrastruktur durch Wellengang verhindert, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. (mha)

In Sempach ist auch am Donnerstag noch nicht alles beim Alten. Bild: Xaver Husmann

09:20 Uhr - Zugerberg Bahn fällt weiterhin aus

Die Zugerberg Bahn (ZBB) fällt wohl noch mehrere Wochen lang aus. Das Gebiet Schönegg in Zug war beim Gewitter am Sonntag stark getroffen worden, unter anderem wurde die Talstation und ein Bahnwagen stark in Mitleidschaft gezogen. Auch das Trassee wurde durch Murgänge beschädigt, wie die ZBB mitteilte:

Der Zugerberg bleibt weiterhin über Ersatzbusse der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) erreichbar, welche im Stundentakt ab der Talstation Schönegg verkehren. (mha)

08:53 Uhr - Pegelstand des Vierwaldstättersees sinkt weiter

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees sinkt langsam weiter. Um 08.20 Uhr am Donnerstagmorgen betrug der Pegelstand des Vierwaldstättersees in Luzern 433,84, am Mittwochabend waren es 434,08 Meter über Meer.

Am Donnerstag ist in Luzern kein Regen angesagt, meldet Meteonews. Erst am Freitag ist wieder mit Gewittern zu rechnen. (pl)