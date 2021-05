Uri Jetzt startet das Training für den Gotthardmarsch: So werden Teilnehmer fit für 70 Kilometer und 2000 Höhenmeter 130 Wanderlustige marschieren am 26. Juni vom Seelisberg auf den Gotthard. Der Event ist bereits ausgebucht. 25.05.2021, 16.19 Uhr

Teilnehmer des Gotthardmarschs wandern über die Teufelsbrücke. PD

(nke) Der 19. Gotthardmarsch führt am Samstag, 26. Juni 2021, von Seelisberg über 70 Kilometer und mit 2000 Metern Höhendifferenz in 17 Stunden auf den Gotthardpass. «Vor 19 Jahren startete ich mit acht Personen in Seelisberg zum Gotthardmarsch, heuer sind wir bereits vor den Vorbereitungsmärschen ausgebucht. Das ist Rekord!», erinnert sich Organisator Paul Dubacher. Auch in diesem Jahr sei das Interesse riesig. Bereits hat sich eine lange Warteliste gebildet und es mussten bereits Interessenten abgewiesen werden. Der Organisator freut sich sehr über das grosse Interesse, verweist aber auf die beschränkte Teilnehmerzahl: «Aus organisatorischen Gründen sind die Plätze für den Gotthardmarsch beschränkt. Mehr als circa 130 Personen können wir leider nicht mitnehmen.»