Urnenabstimmung anstelle Gemeindeversammlung in Altwis und Hitzkirch Die Gemeinderäte Altwis und Hitzkirch haben entschieden, die bevorstehende Gemeindeversammlung vom 30. November abzusagen und anstelle dessen, über die traktandierten Geschäfte am 20. Dezember an der Urne abzustimmen. Damit folgen die Gemeinderäte dem Aufruf des Bundesrates, Kontakte zu minimieren. 04.11.2020, 11.23 Uhr

Urnenabstimmung anstelle Gemeindeversammlung in Altwis und Hitzkirch. Bild: Boris Bürgisser (Hitzkirch, 10.September 2020)

(pw) Am 30. November 2020 hätte die erste Gemeindeversammlung der fusionierten Gemeinden Altwis und Hitzkirch stattfinden sollen. Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus haben die beiden Gemeinderäte beschlossen, die zu behandelnden Themen an die Urne zu bringen. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Gemeinde Hitzkirch hervor.

Beide Gemeinderäte sind überzeugt, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Empfehlungen des Bundesrates Folge leisten, ihre Kontakte einschränken und daher nur wenige Stimmberechtigte an einer öffentlichen Gemeindeversammlung teilnehmen würden. Den Gemeinderäten ist es jedoch ein Anliegen, möglichst viele Personen hinsichtlich der traktandierten Geschäfte zu erreichen. Immerhin geht es unter anderem um eine neue Gemeindeordnung, ein erstes gemeinsames Budget und den Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2026. Infolgedessen haben sich die Räte beider Gemeinden für einen Gang an die Urne am 20.12.2020 entschieden.

Alle Haushaltungen werden zusammen mit den Abstimmungsunterlagen mit einer Botschaft bedient, die alle wichtigen Informationen zu den Geschäften erhält. Sämtliche Unterlagen zur Versammlung sind auch auf der Gemeindewebseite www.hitzkirch.ch einsehbar und können auf Wunsch auch im Gemeindehaus bezogen werden.