Urner Politik: Rot-grüne Allianz will Morettis SP-Regierungssitz verteidigen Der Urner SP-Regierungsrat Dimitri Moretti will seinen Sitz in der Exekutive verteidigen. Damit ihm dies gelingt, bündeln SP, Grüne, Juso und Gewerkschaftsbund die Kräfte. 02.12.2019, 11.06 Uhr

(sda) Sie treten bei den Gesamterneuerungswahlen am 8. März 2020 als rot-grüne Allianz an, wie sie am Montag in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.

Der 47-Jährige Dimitri Moretti hatte 2016 im zweiten Wahlgang den Einzug in den Urner Regierungsrat geschafft und damit den einzigen Zentralschweizer SP-Regierungssitz verteidigt. Er trat die Nachfolge von Markus Züst an. Moretti ist Urner Sicherheitsdirektor.

Der Urner Regierungsrat Dimitri Moretti. Urs Flueeler, KEYSTONE

In Uri wird es zu Kampfwahlen kommen um die zwei freiwerdenden Sitze in der Regierung. Mit Barbara Bär (FDP) und Heidi Z'graggen (CVP) treten zwei Regierungsrätinnen nicht mehr an. Z'graggen war im Oktober in den Ständerat gewählt worden.

Die CVP tritt mit einem Trio an. Sie nominierte neben den beiden bisherigen Regierungsräten Urban Camenzind und Beat Jörg vergangene Woche auch den 48-jährigen Landrat, Daniel Furrer aus Erstfeld.

Die FDP will neben den Amtierenden Roger Nager und Urs Janett den Urner Landrat Georg Simmen ins Rennen schicken, der Bärs Sitz verteidigen soll.

Und auch die SVP hat Anspruch auf einen Sitz in der Regierung angemeldet, nachdem sie 2016 den Sitz an die FDP verloren hatte. Sie nominierte Landrat Christian Arnold für die Wahl.

Der Kanton Uri wählt am 8. März 2020 nicht nur die Regierung neu. Auch die Landrats-, Landammann- und Landesstatthalterwahlen finden an diesem Sonntag statt.