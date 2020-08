Ursachen für Autobrände in Gettnau und der Stadt Luzern sind geklärt Die Branddetektive der Luzerner Polizei konnten die Ursache für zwei Autobrände vom 12. und 13. August ermitteln. Während ein technischer Defekt zum Brand eines Elektroautos in Gettnau führte, ist der Brand dreier Autos in Luzern auf Brandstiftung zurückzuführen. 24.08.2020, 11.18 Uhr

(pjm) Am 12. August 2020 brannte ein Elektroauto in einer Garage in Gettnau. . Die Brandursache konnte von den Brandetektiven der Luzerner Polizei geklärt werden. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte, entstand das Feuer wegen einer technischen Ursache am Elektroauto.