Bildstrecke «Viel zu früh hat sie uns verlassen» – ehemalige Luzerner SP-Stadträtin Ursula Stämmer-Horst ist verstorben Ursula Stämmer-Horst ist am 21. März 2020 im Alter von 61 Jahren an einer schweren Krebserkrankung verstorben. Sie amtete unter anderem 16 Jahre als Stadträtin (SP) in Luzern. Aktualisiert

(jwe/elo) Die reformierte Kirche des Kanton Luzern teilt am frühen Montagmorgen mit: «Mit grosser Betroffenheit und tiefer Trauer haben wir vom Tod unserer Synodalratspräsidentin Ursula Stämmer-Horst Kenntnis nehmen müssen. Sie erlag am Samstag ihrer Krebserkrankung im Luzerner Kantonsspital. «Viel zu früh hat sie uns verlassen. Sie wird uns in unserem täglichen Wirken weiter inspirieren und wir werden sie in unseren Herzen bewahren».

Florian Fischer, Vizepräsident des Synodalrats, spricht am Montag im Namen der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern der Trauerfamilie seine Anteilnahme und sein Beileid aus. Die reformierte Kirche verliere mit Ursula Stämmer-Horst nicht nur eine weitsichtige und initiative Persönlichkeit, sondern trauere auch um eine liebe, grossmütige und humorvolle Mitarbeiterin.

Ursula Stämmer-Horst. Die junge Ursula Stämmer in einer undatierten Aufnahme. Ursula Stämmer-Horst mit ihrem Ehemann Bruno am Lucerne Festival. Ursula Stämmer Stadträtin mit der Statue «Der Arbeitslose» von Eugen Püntener. Renata Asal-Steger, rechts, und Ursula Stämmer-Horst. Ursula Stämmer-Horst tritt Ende August 2016 als Stadträtin ab. Ursula Stämmer-Horst schenkt am Wochenmarkt Wein aus.

Ursula Stämmer-Horst an der Medienkonferenz zur Salle Modulable.

Ursula Stämmer-Horst präsentiert die Kandidatur für die Winteruniversiade 2021. Übergabe der «Sauren Zitrone» des Kinderparlaments an Ursula Stämmer-Horst.

Gruppenfoto des Luzerner Stadtrates (von vorne nach hinten): Stefan Roth, Martin Merki, Manuela Jost, Adrian Borgula, Ursula Stämmer-Horst und Toni Göpfert. Prinzessin Benedikte von Dänemark, links, und Ursula Stämmer-Horst am Treffen der erfolgreichsten Pfadi Frauen der Welt im Verkehrshaus. Stadträtin Ursula Stämmer-Horst hat ihr neues Büro im Luzerner Stadthaus bezogen. Adrian Borgula, Ursula Stämmer-Horst, Manuela Jost, Stefan Roth, Marin Merki und Stadtschreiber Toni Göpfert. Ursula Stämmer-Horst beim Penaltyschiessen beim Wahlpodium in der Swissporarena. Ursula Stämmer-Horst kandidiert als Stadtpräsidentin in Luzern. Auf dem Bild ist sie an ihrem Lieblingsort «im Zöpfli» an der Reuss zu sehen. Ursula Stämmer-Horst zeigt die Schwachstellen des Veloverkehrs in der Stadt Luzern. Ursula Stämmer-Horst mit Edwin Rudolf, Vizepräsident Luzern Tourismus, Ursula Stämmer-Horst und Regierungspräsident Max Pfister. Ursula Stämmer-Horst und Ueli Unternährer, im Gehege der jungen Schweine auf dem Ueli Hof. Ursula Stämmer-Horst im Gespräch mit Hans W. Kopp. Ursula Stämmer-Horst, OK-Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerfest 2008 in Luzern.

Ursula Stämmer-Horst an der Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Jodlerverbandes. Ursula Stämmer-Horst wird bei einer Rettungsaktion im Gletschergarten von Stefan Sigrist aus einer Gletscherspalte befreit.

Ursula Stämmer-Horst mit Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey. Ursula Stämmer-Horst, OK-Präsidentin des Eidg. Jodlerfestes, in der Pilatus-Zahnradbahn.

Ursula Stämmer-Horst, rechts, und Thüring Brähm, Mitte, mit chinesischen Botsschafter Bangzao Zhu. Stadträtin Ursula Stämmer-Horst. Ursula Stämmer-Horst nimmt Gratulationen zur Wahl als Stadträtin entgegen. Ursula Stämmer-Horst kandidiert erneut für den Luzerner Stadtrat. Ursula Stämmer-Horst im Interview nach dem Anschlag in Zug. Ursula Stämmer Horst und Urs. W, Studer.

Lange Karriere in der Politik

Ursula Stämmer-Horst wurde im Jahr 2000 in die Luzerner Stadtregierung gewählt. Bis 2012 war sie Sicherheitsdirektorin der Stadt Luzern, danach vier Jahre lang Bildungsdirektorin. Insgesamt wirkte sie als SP-Stadträtin 16 Jahre lang in der Stadt Luzern. Auch die SP der Stadt Luzern sprach am Montag ihre Trauer um den Tod der ehemaligen Stadträtin aus: «Wir sind betroffen und traurig. Ursula Stämmer-Horst war eine sehr volksnahe Stadträtin und hatte überhaupt keine Berührungsängste. Sie wird in bester Erinnerung behalten.»

Am 1. November 2016 hat Ursula Stämmer-Horst ihr Amt als Synodalratspräsidentin der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern angetreten. In ihrer Antrittsrede sagte sie unter anderem: «Ich wünsche mir eine geeinte reformierte Kirche, in welcher auch Eigenheiten, Kontroversen und Diskussionen Platz haben.» Ursula Stämmer-Horst setzte sich unter anderem stark für die Zusammenarbeit der reformierten Kirche mit anderen Religionsgemeinschaften ein. Mit ihrer vernetzenden Art und ihrer Dialogfähigkeit prägte sie das kirchliche Leben auf kantonaler und nationaler Ebene.

Die Synode als kirchliches Parlament wird voraussichtlich in der Herbstsession 2020 ein neues Präsidium wählen. Bis dahin übernimmt Synodalrätin Dr. Lilian Bachmann das Amt ad interim.