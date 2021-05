Urswil «Genau das, was für mich als Mami von drei Kindern passt»: Diese Frau hat sich als Virtuelle Assistentin selbständig gemacht Simona Sigrist wollte Arbeit und Familie unter einen Hut bringen und hat sich für den Schritt in die Selbständigkeit entschieden. Mit Virtueller Assistenz bewegt sie sich in einer derzeit gefragten Branche. Fabienne Mühlemann 25.05.2021, 05.00 Uhr

Eine Assistentin, die alle ungeliebten und zeitraubenden Aufgaben eines Geschäftsführers erledigt – aber keinen Kaffee bringt, beim Unternehmen nicht festangestellt ist und von zu Hause arbeitet. Das ist eine Virtuelle Assistentin. Simona Sigrist aus Urswil bei Hochdorf hat sich im letzten Jahr für diesen noch eher unbekannten Beruf entschieden. Grund ist ihre familiäre Situation. Die 38-Jährige ist dreifache Mutter, ihr Mann arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum.

Simona Sigrist, zu Hause in ihrer Küche, hat sich als Virtuelle Assistentin selbständig gemacht.

Bild: Boris Bürgisser (Urswil, 12. Mai 2021)

Als Assistentin der Geschäftsleitung und einem Arbeitsweg von 40 Minuten wollte sie sich reorganisieren, um vermehrt für ihre Kinder da zu sein.

«In einem Artikel bin ich dann auf die Virtuelle Assistenz gestossen und wusste: Das ist genau das, was für mich als Mami von drei Kindern passt.»

Nun arbeitet sie selbständig, wodurch sich ihr Alltag total verändert hat. Tagsüber ist sie für ihre Kinder da, macht sie für die Schule oder die Spielgruppe bereit, bewältigt den Haushalt, kocht und geht einkaufen. Abends, wenn alle im Bett sind, setzt sie sich vor den Computer und beginnt ihre Arbeit. «Bei grosser Auftragslage gibt es schon mal eine Nachtschicht bis 1 Uhr», sagt sie schmunzelnd. Die Hauptarbeit erledigt sie aber jeweils donnerstags und freitags, wenn die Kinder fremdbetreut werden. Zeit für sich hat sie nur wenig. «Wenn der Sommer kommt, nehme ich mir auch mal einen Nachmittag frei, um auf dem Stand-up-Paddle Energie zu tanken», so Sigrist.

Sie peppt Lebensläufe oder Profile auf

Dass ihr die Doppelbelastung aber nichts ausmacht, ist offensichtlich. Selbst wenn der Jüngste während des Interviews um ihre Aufmerksamkeit buhlt, bleibt die bodenständige Unternehmerin fokussiert auf das Gespräch und findet doch Zeit, ihm – ohne gestresst zu wirken – Mais-Pops bereitzustellen oder ein Wehwehchen zu lindern. Und so ist sie auch für ihre Kunden stets per E-Mail, Telefon oder Whatsapp erreichbar. Für Privatkunden übernimmt sie vor allem Aufgaben wie das Optimieren von Social-Media-Profilen oder das Aufpeppen von Lebensläufen, wofür sie beispielsweise 80 Franken verlangt. «Damit habe ich im Februar 2020 gestartet und es läuft äusserst gut», sagt Sigrist.

Virtuelle Assistenz: 90 Prozent sind Frauen In der Schweiz sei der Beruf noch nicht sehr bekannt, sagt Gründerin der Plattform Virtuelle Assistenz Schweiz, Sandra Jörimann. «Die Coronakrise hat die Entwicklung aber auf jeden Fall begünstigt. Dies einerseits, weil viele Arbeitnehmer nun die Vorteile des orts- und zeitunabhängigen Arbeitens sehen. Und andererseits werden die Unternehmen immer offener für eine Zusammenarbeit über E-Mail oder Zoom.» Sie spüre derzeit ein grosses Interesse, das Netzwerk umfasse bereits rund 100 Mitglieder. 90 Prozent seien Frauen, das Alter sehr unterschiedlich zwischen 20 und 60 Jahren.

Im Herbst konnte sie ihren ersten Businesskunden gewinnen – der Geschäftsführer eines Start-ups. «Er hatte viele Termine und kam nicht dazu, diese aufeinander abzustimmen. Er hat mir dann seinen Terminkalender freigeschaltet und die zu bearbeitenden E-Mails markiert. So konnte ich ihn entlasten.» Weil es danach immer besser lief und weitere Kunden – vor allem Kleinunternehmen, die administrative Unterstützung brauchen – dazukamen, hat sie ihren Job als Assistentin der Geschäftsleitung auflösen lassen. «Ich konnte aber meinen ehemaligen Arbeitgeber als Kunden gewinnen und so weiterhin Aufträge für ihn erledigen», erklärt die angehende diplomierte Digital-Marketing-Managerin.

Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich vom Etikettendrucken für Weihnachtskärtli, Verträge layouten, Präsentationen erstellen bis hin zur vorbereitenden Buchhaltung und dem Website-Management. Diese Leistungen werden entweder auf Stundenbasis oder in Paketpreisen verrechnet. «Das A und O bei diesem Beruf ist das Vertrauen. Deshalb biete ich zu Beginn immer ein halbstündiges kostenloses Kennenlerngespräch an», sagt die gebürtige Aargauerin. Die Kunden stossen meist über Linked-in auf sie oder sie wird weiterempfohlen.

Organisation als Herausforderung

Der Weg in die Selbstständigkeit sei für sie nicht beängstigend gewesen. «Ich wusste, dass es das Richtige für mich und die Familie ist.» Eine Herausforderung sei eher die Organisation. «Gerade weil mein Mann sehr engagiert ist in seinem Job, müssen wir uns gut absprechen, wer oder was nun Priorität hat. Bisher haben wir uns aber immer gefunden.» Für sie sei ausserdem das unternehmerische Denken neu.

«Zuvor musste ich nicht überlegen, was rentiert oder wie ich an Neukunden komme. In diesem Prozess befinde ich mich nun.»

Ihr Ziel ist es, in zwei Jahren, wenn der Jüngste in den Kindergarten kommt, in einem grösseren Pensum weiter durchstarten zu können. «Im Moment ist mir aber am wichtigsten, dass ich weiterhin beruflich aktiv sein kann, und das zu tun, was ich liebe: Nämlich im Hintergrund die Fäden zu ziehen und meinen Auftraggebern den Rücken freizuhalten, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.»

Hinweis: Infos unter www.monva.ch