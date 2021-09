Nachbarschaftsstreit: Kriminalgericht spricht 73-Jährige schuldig

Urteil Nachbarstreit auf Bauernhof: Luzerner Kriminalgericht spricht 73-Jährige schuldig Die Frau aus einer Luzerner Landgemeinde wurde milder bestraft als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Dennoch legte der Verteidiger Berufung ein. Sandra Monika Ziegler 06.09.2021, 00.01 Uhr

Das Drama im Luzerner Hinterland zwischen zwei Wohnparteien in einem Bauernhaus dauert nun schon seit gut fünf Jahren. Die Beteiligten: Eine 73-jährige Frau, die auf dem elterlichen Hof lebt, sowie Bewohner im selben Haus. Es geht im Streit um einen Pachtvertrag, Drohungen und Beschimpfungen. Und zudem soll die Frau ein Kalb verkauft haben, das ihr angeblich nicht gehörte.

Üble Nachrede, Urkundenfälschung

Im August musste sich die Frau vor dem Luzerner Kriminalgericht wegen Urkundenfälschung, versuchter einfacher Körperverletzung, Drohung, Beschimpfung und übler Nachrede verantworten (wir berichteten). Doch die Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer einer Intrige. Sie befürchtet, systematisch vertrieben zu werden und hat Angst, ihre Heimat sowie ihr Hab und Gut zu verlieren.

Nun liegt das Urteil des Kriminalgerichts vor: Die Frau wurde der Urkundenfälschung, der versuchten einfachen Körperverletzung, der Beschimpfung und der mehrfachen Drohung schuldig gesprochen. Die Strafe fällt bedingt aus. In anderen Punkten wurde die Frau hingegen von den Vorwürfen frei gesprochen. So etwa der vorschriftswidrigen Beförderung einer Kuh und eines Kalbs. Dies bestritt sie bereits an der Verhandlung. Zu den während der Verhandlung gezeigten Transporterbilder, sagte sie: «Das ist nicht mein Transporter, das war ich nicht. Ich knüpfe das Seil anders.»

Das Urteil des Luzerner Kriminalgerichtes fällt milder aus als die Staatsanwaltschaft beantragte. So wurde die Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 50 Franken auf 95 Tagessätze à 25 Franken reduziert. Zudem wurde sie bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren ausgesprochen. Von den Verfahrenskosten muss die Beschuldigte sechs Zehntel tragen und schuldet somit dem Kriminalgericht 3864 Franken.

Auf Anfrage bestätigt der Verteidiger, dass gegen das Urteil Berufung angemeldet wird. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, es wird wohl einen weiteren Gerichtstermin geben.