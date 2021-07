Urteil Der Mann, der ohne Maske den Luzerner Bahnhof passierte, muss erneut vor Gericht Das Luzerner Bezirksgericht spricht den Mann in allen Punkten frei. Die Staatsanwaltschaft akzeptiert den Freispruch nicht und legt Berufung ein. Sandra Monika Ziegler 07.07.2021, 17.10 Uhr

Er hat einen Fehler begangen, als er vergangenen November die Abkürzung durch den Bahnhof Luzern wählte. Der 24-Jährige, der damals den Bahnhof ohne Schutzmaske – jedoch mit hochgekrempeltem Kragen – passierte, wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Nichttragens der Hygienemaske in einem Bahnhof sowie des Missachtens von Anordnungen des Sicherheitspersonals schuldig gesprochen. Busse: 100 Franken, Verfahrenskosten 180 Franken. Der junge Mann legte Einspruch ein. Die Staatsanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest, am 18. Mai kam es zum Prozess am Luzerner Bezirksgericht. Die Staatsanwaltschaft war an der Verhandlung nicht vertreten, der Beschuldigte kam maskiert, jedoch ohne Anwältin.

Das Luzerner Bezirksgericht spricht den Mann in beiden Punkten frei. Es begründet den einen Freispruch damit, dass zum Tatzeitpunkt keine kantonal verordnete Maskenpflicht gegolten habe. In der schriftlichen Begründung heisst es: «Der Kanton Luzern führte am 13.10.2020 eine solche Maskenpflicht zwar ein, doch mit der Änderung vom 20.10.2020 und Wirkung ab 21.10.2020 hob er die entsprechende kantonale Verordnungsbestimmung wieder auf.»

Beschuldigter habe den Anweisungen Folge geleistet

Zum Vorwurf des Missachtens von Anordnungen des Sicherheitspersonals hält das Gericht in seinem Urteil Folgendes fest: Aus den Aussagen des Beschuldigten und der Prüfung des Rapports der Transportpolizei gehe hervor, dass der Mann die Bahnhofhalle Luzern von Seite Zentralstrasse mit der Absicht betrat, diese zu durchqueren und beim KKL-Ausgang wieder zu verlassen. Da die Beamten davon ausgingen, er verweile im Bahnhof oder gehe auf einen Zug, wiesen sie ihn an, eine Maske zu kaufen oder den Bahnhof zu verlassen. Dieser Aufforderung folgte er und verliess auf direktem Weg den Bahnhof durch den Hauptausgang. Im begründeten Urteil steht dazu:

«Diesem Sachverhalt lässt sich keine Widerhandlung gegen die Anordnungen der Transportpolizei entnehmen.»

Der Prozess war der Auftakt zu einer Reihe von Strafbefehlen, die im Zusammenhang mit Widerhandlungen gegen die Covid-19-Vorschriften ausgestellt wurden. Gegen das Urteil des Bezirksgerichts hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, als nächste Instanz muss das Luzerner Kantonsgericht urteilen.

Sein Herz schlägt für die Natur

Der Beschuldigte gab sich während und auch nach der Verhandlung im Mai äusserst wortkarg. Darauf angesprochen nach der Verhandlung, ob er zufrieden sei mit dem Urteil, betonte er:

«Mir ist wichtig, dass die Sache jetzt erledigt ist.»

Ob er eine bestimmte Absicht hatte, als er ohne Maske durch den Bahnhof ging? «Nein, ich wollte eine Abkürzung nehmen.» Wortreicher erzählte er, wie er am See Abfall sammle, um die Tiere zu schützen, und seine Aufräumaktionen auf Youtube stelle. «Den Kanal kann man abonnieren und mir etwas spenden, damit ich eine Weiterbildung im Naturschutz machen kann.» Ist er politisch aktiv? «Mir liegt die Natur am Herzen.»