Ehemaliger Logistik-Chef der Polizei muss nicht ins Gefängnis

Urteil Ehemaliger Logistik-Chef der Polizei muss doch nicht ins Gefängnis Die Kontrolle von Munition war bei der Schwyzer Polizei «äusserst mangelhaft». Das Berufungskammer des Bundesstrafgerichts reduziert die Strafe. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 27.01.2022, 10.37 Uhr

In erster Instanz wurde der ehemalige Logistik-Chef der Schwyzer Polizei vom Bundesstrafgericht in Bellinzona zu einer Freiheitsstrafe von 28 Monaten verurteilt, 8 Monate unbedingt vollziehbar. Der ehemalige zivile Mitarbeiter der Schwyzer Polizei hätte also acht Monate ins Gefängnis gemusst. Dagegen ist der Beschuldigte bei der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts in die Berufung gegangen.