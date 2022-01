Urteil Ex-Freundin gewürgt und vergewaltigt –mehrjährige Haftstrafe für 31-Jährigen Im Streit hat ein Mann die Mutter seiner Tochter misshandelt. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte ihn unter anderem für versuchte vorsätzliche Tötung zu 6 Jahren und 11 Monaten. Zudem wurde eine stationäre Massnahme angeordnet. Roger Rüegger 09.01.2022

In der Nacht auf den 12. April 2018 ist in der Wohnung einer zweifachen Mutter ein Streit zwischen ihr und ihrem Ex-Freund eskaliert. Der 31-jährige aus Brasilien stammende Mann, welcher der Vater ihrer fünfjährigen Tochter ist, hat seine ehemalige Partnerin in der Küche bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Für sie bestand eine stark erhöhte Lebensgefahr, wie im begründeten Urteil des Luzerner Kriminalgerichts festgehalten wird.

Nachdem die Frau ihr Bewusstsein wieder erlangt hatte, sollte sie dem Mann versprechen, niemandem etwas zu erzählen, sonst würde er alles verlieren. Er drohte ihr und machte deutlich, dass er fähig sei, sie zu töten.

Gemäss seinen Ausführungen an der Verhandlung am Kriminalgericht vom 13. April 2021, hatte sich der Beschuldigte nach dem Vorfall in der Küche ins Schlafzimmer begeben. Dort ist es laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft erneut zum Streit gekommen. Der Mann warf demnach die Frau zu Boden und hielt ihre Hände fest. Ihrer Aufforderung, er solle die Wohnung verlassen, kam er nicht nach. Als sie ihrerseits weg wollte, verhinderte dies der Beschuldigte, indem er den Schlüssel an sich nahm. Es kam zu einem Handgemenge, die Frau schrie. Danach begab sich der Mann ins Bett.

Nach dem Würgen wollte er Versöhnungssex

Später habe er sich mit Geschlechtsverkehr mit ihr versöhnen wollen, führte er bei der Verhandlung aus. Die sogenannte Versöhnung war laut Urteil des Kriminalgerichts jedoch eine Vergewaltigung. Die Frau gab ihrem Ex-Freund laut Anklageschrift mehrfach deutlich zu verstehen, dass sie nicht wollte. Er gab zwar zu, dass sie zuerst «nein» gesagt habe. Danach hätten sie jedoch Verkehr gehabt. Für ihn sei es normal, dass in einer Beziehung nicht immer beide Lust hätten. Er finde, wenn man sich liebe, sei es normal, dass man Verkehr habe, selbst wenn die andere Person nicht möchte.

Bei den Einvernahmen hielt er wiederholt fest, dass sie oft einvernehmlich harten Sex mit Schlägen und Würgen praktiziert hätten. So auch an diesem Abend. Später gab er jedoch die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu.

Wie im begründeten Urteil beschrieben ist, betonte der Verteidiger an der Verhandlung, die Privatklägerin habe den Geschlechtsverkehr schliesslich über sich ergehen lassen. Dies sei im Lichte einer zwischen den beiden während Jahren gelebten Beziehungsdynamik zu würdigen, gemäss der es nach erfolgtem Streit jeweils zu «Versöhnungssex» gekommen sei.

Die eigene Tochter verletzt

Fakt ist, dass die zwei während rund zwei Jahren eine Beziehung führten und sie sich auch nach deren Beendigung für längere Zeit immer noch oft trafen und intim wurden. Sie stritten sich jedoch öfters und der Mann wendete auch Gewalt an seiner Partnerin an, weswegen mehrmals die Polizei alarmiert wurde. 2016 hatte er zudem die Tochter verletzt. In der Folge durfte er sich auf gerichtliche Anordnung hin nicht mehr dem Wohnort der Frau und ihren Kindern nähern, was er aber trotzdem tat.

Im Laufe der Untersuchung wurden mehrere forensisch-psychiatrische Gutachten angefertigt. Der Beschuldigte, der sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug befindet, leidet an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung mit zusätzlichen psychopathischen Zügen. Er ist als Jugendlicher in mehreren Heimen und Kliniken untergebracht worden und ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Drohung, Gewalt und Sexualdelikten.

Das Kriminalgericht verurteilte ihn für versuchte (eventual-) vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und elf Monaten. Unter Aufschub des Vollzuges der Freiheitsstrafe wird eine stationäre Massnahme angeordnet.

Zudem muss der Beschuldigte der Privatklägerin eine Genugtuung von 14'000 Franken bezahlen und er trägt die Verfahrenskosten von rund 58'000 Franken.