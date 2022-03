Neun Jahre Gefängnis für Hammerattacke in Luzerner Pension

Justiz Tödlicher Hammerangriff in Luzern: Neun Jahre Haft für den Täter Das Luzerner Kriminalgericht verurteilt einen jungen Mann für ein Tötungsdelikt in einer Luzerner Pension. Über das Motiv ist weiterhin nichts bekannt. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 29.03.2022, 00.01 Uhr

Der Angriff fand 2018 in einer Luzerner Pension statt. Opfer (damals 64) wie Täter (21) waren dort Bewohner. Der Täter, ein heute 24-jähriger Schweizer, hatte sich ins Zimmer des Opfers geschlichen und, als dieses eintrat, mit einem Hammer mehrfach zugeschlagen. Er liess den Verletzten liegen und ergriff die Flucht. Das Opfer verstarb zwei Monate später an den Folgen der Hammerschläge.

Die Justiz entscheidet über ein Tötungsdelikt in einer Luzerner Pension. Symbolbild: Liveostockimages/iStockphoto

Der Mann ist geständig, zum Tatmotiv an sich wurde an der Verhandlung vor dem Kriminalgericht Luzern nichts bekannt. Der Beschuldigte sagte einzig, er habe den Mann gar nicht gekannt. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurde eine Motorsäge sichergestellt. Der Beschuldigte gab zu, diese auf einer Baustelle entwendet zu haben. Er sitzt seit Juli 2018 im vorzeitigen Massnahmenvollzug. Eines der Gutachten attestierte dem Täter: «Die Einsichtsfähigkeit war nicht aufgehoben, jedoch die Steuerungsfähigkeit.» Insgesamt wurden drei Gutachten erstellt. Der Verteidiger betonte, der Mann sei krank, er leide an einer Schizophrenie, sei kein skrupelloser, kaltblütiger Täter, und plädierte auf eventualvorsätzliche Tötung. Wäre die Krankheit nicht gewesen, wäre es nicht zur Tat gekommen, so die Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft betonte indes, der Täter sei nicht das Opfer.

Gericht: Schuldfähigkeit ist vermindert

Nun liegt das Urteil des Luzerner Kriminalgerichts im Dispositiv vor. Der Mann wird wegen Mordes und Diebstahls verurteilt. Das Gericht hält fest, dass beim Mord eine schwer verminderte und beim Diebstahl eine leicht verminderte Schuldfähigkeit bestanden hat. Es verurteilt den Mann zu neun Jahren Gefängnis. Dem Beschuldigten werden 286 Tage Untersuchungshaft angerechnet. Damit liegt das Kriminalgericht sechs Jahre unter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft, die 15 Jahre Haft beantragt hat.

Es wird eine stationäre Massnahme angeordnet. Diese sieht der Verteidiger als nicht zielführend, wie er an der Verhandlung sagte. Dies, weil sie nicht dort durchgeführt werden kann, «wo er aufgrund seines Alters hin sollte» – also in eine für junge Erwachsene geeignete psychiatrische Institution, was derzeit nicht der Fall sei.

Zwei Angehörige des verstorbenen Opfers erhalten je eine Genugtuung von 15'000 Franken und Schadenersatz von je 750 Franken. Auch muss der Täter rund 70'000 Franken Verfahrens- und Gerichtskosten bezahlen. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Die schriftliche Begründung wird den Parteien zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt.

