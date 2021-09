Urteil Kantonsgericht stützt Stadt Luzern: Soldatenstube darf abgerissen werden Die Beschwerde des Heimatschutzes gegen den Abbruch der städtischen Liegenschaft am Luzerner Murmattweg wird abgewiesen. Der Entscheid ist aber noch nicht rechtskräftig. Stefan Dähler 10.09.2021, 14.26 Uhr

Seit dem Auszug der Bewohnerinnen und Bewohner im Juni steht die alte Soldatenstube beim Eichwäldli am Luzerner Murmattweg leer. Der Abbruch der Liegenschaft ist aber noch nicht erfolgt; obwohl die Eigentümerin, die Stadt Luzern, diesen eigentlich schnell vollziehen wollte. Grund ist eine Beschwerde des Innerschweizer sowie des Schweizer Heimatschutzes.

Nun hat das Kantonsgericht die Beschwerde abgewiesen, wie es schreibt. Der Entscheid des Stadtrats, die Soldatenstube abzureissen, sei «vertretbar». Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob es beim Bundesgericht angefochten wird, stehe noch nicht fest, sagt Marco Füchslin, Geschäftsführer des Innerschweizer Heimatschutzes, auf Anfrage. Man müsse den Gerichtsentscheid zuerst analysieren.



In der Beschwerde berief sich der Heimatschutz darauf, dass gemäss Luzerner Bau- und Planungsgesetz Gebäude in historischen Ortskernen erst abgebrochen werden dürfen, wenn die Baubewilligung für den Neubau erteilt ist. Dasselbe gelte für Gebäude, die sich in einer Zone zum Schutz des Ortsbildes befinden oder im Bauinventar eingetragen sind. Die Soldatenstube gilt gemäss kantonalem Inventar als erhaltenswert, ein Neubauprojekt liegt nicht vor.

Schlechter Zustand des Gebäudes rechtfertige den Abbruch

Das Kantonsgericht schreibt dazu, dass bei inventarisierten Bauten «eine Interessenabwägung vorzunehmen» sei. Könne die Eigentümerin den Abbruch mit «sachlichen Interessen» begründen, sei ein solcher auch ohne Neubau zulässig. «Solche Interessen können im schlechten oder gefährlichen Zustand des Gebäudes liegen oder im Umstand, dass eine Behebung der Mängel technisch nur schwer und aufwendig durchführbar oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist.»

Abklärungen im Auftrag der Stadt hätten gezeigt, dass sich die Soldatenstube in einem schlechten Zustand befinde und eine Instandsetzung sich nicht lohne. Eine solche würde rund 2 Millionen Franken kosten, dennoch könnte «eine weitergehende Setzung des Gebäudes nicht verhindert werden», so das Gericht. Die Abklärungen seien umfassend gewesen und deren Ergebnisse nachvollziehbar. Es sei «vertretbar, wenn der Stadtrat die hohen Investitionen für eine Sanierung im konkreten Fall als nicht zumutbar erachtet hat». Daher sei es «verständlich, dass er den Abbruch des Gebäudes zeitnah umsetzen will».



Weiter führt das Gericht aus, dass die Soldatenstube zwar als erhaltenswert gilt, jedoch «keine räumliche Anbindung an die inventarisierte Baugruppe ‹Armee-Ausbildungszentrum›» bestehe. Die dortigen schützenswerten Bauten lägen «in deutlicher Entfernung von ungefähr 140 Metern». Der Abbruch der Soldatenstube führe daher «zu keiner Baulücke im Gefüge der Baugruppe».

Zurückstufung von schützens- zu erhaltenswert sei sachgerecht gewesen

Der Heimatschutz machte in der Beschwerde auch geltend, die Zurückstufung der einst als schützenswert geltenden Soldatenstube in den Status erhaltenswert sei nicht nachvollziehbar. Dieser Entscheid des Kantons aus dem Jahr 2019 hatte eine Lockerung des Schutzstatus zur Folge. Begründet wurde er damit, dass der «Denkmalwert» der Soldatenstube wegen Umbauten gesunken sei.

Diese Argumentation ist aus Sicht des Kantonsgerichts «sachgerecht». Die kantonale Denkmalpflege habe damals «die Geschichte der Soldatenstube sowie die an ihr vorgenommenen Änderungen in nachvollziehbarer und umfassender Weise aufgezeigt».