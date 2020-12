Urteil Keine Chance für Durchgangsstrasse im Wohnquartier: Gericht kippt städtisches Verkehrskonzept Die Beschwerden von Anwohnern im Dreilinden-Quartier sind gutgeheissen. Nun muss die Stadt Luzern neu planen.

Sandra Monika Ziegler 24.12.2020, 05.00 Uhr

Für die Dreilindenstrasse hat die Stadt Luzern im Rahmen ihres Gesamtverkehrskonzeptes ein neues Verkehrsregime zur Priorisierung des öffentlichen Verkehrs vorgesehen. Damit sollten während der Stosszeiten Richtung Stadt ab dem Abendweg keine Privatautos mehr durchgelassen, sondern über die Adligenswilerstrasse umgeleitet werden.

Das war der Plan, doch gegen die Umleitung des Durchgangsverkehrs in das Wohnquartier Abendweg-Adligenswilerstrasse hagelte es von 49 Anwohnenden Einsprachen, wie wir bereits im Oktober 2018 berichteten. Es gab keine Einigung, deshalb wurde eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Nun hat das Luzerner Kantonsgericht geurteilt.

Auf der Dreilindenstrasse hätten am Abend keine Autos mehr durchgelassen werden sollen. Bild: Luzerner Zeitung

«Schildbürgerstreich» des Luzerner Stadtrates

Mit Urteil vom 11. Dezember wurden die Beschwerden gutgeheissen und die Verkehrsanordnungen vom Juli 2019 mit Einbahnregime und Aufhebung von 22 Parkplätzen wieder aufgehoben. Die Beschwerdeführer fühlen sich in ihrem Recht bestätigt, dass die Lebens- und Wohnqualität mehr zählt, und sparen nicht an Kritik gegenüber dem Luzerner Stadtrat, teilt ihr Anwalt Cyrill Lauper mit.

Bereits 2018 forderten die Anstösser aufgrund des engen Verlaufes der unteren Adligenswilerstrasse ein Verkehrsgutachten. Das mussten sie selber in Auftrag geben und zahlen. Die Beschwerdeführer sprechen von einem Schildbürgerstreich, weil das Stauproblem so nicht gelöst, sondern nur verlagert werde. Denn das Problem liege nicht in der Dreilindenstrasse, sondern im Nadelöhr Wey-/Stadthofstrasse, so Lauper weiter.

«Das Kantonsgericht beurteilte die verkehrsrechtliche Evaluation der geplanten Massnahmen in diversen Punkten als klar ungenügend. Die Begründung des Urteils schränkt zudem die Weiterverfolgung des Projekts massiv ein»,

erklärt der Anwalt. Lauper betont, dass die Beschwerdeführer nicht à priori gegen die Förderung des ÖV waren und Alternativen wie etwa die parallele Verkehrsführung des ÖV über die Dreilinden-/Gotthard-/Alpenstrasse vorgeschlagen hätten. Sie hätten aber bei der Stadt dafür kein Gehör gefunden.

Auch seien vorab keine geeigneteren Massnahmen auch nur ansatzweise geprüft oder getestet worden, und eine sorgfältige Interessenabwägung mit den berechtigten Interessen der Anstösser habe ebenfalls gefehlt. Das Gericht stellte diesbezüglich eine «Gehörverletzung» fest.

Stadt analysiert Urteil zuerst mit Projektpartnern

Und was sagt die Stadt zu den Vorwürfen und dem Urteil? Sie wolle Letzteres zuerst gemeinsam mit den Projektpartnern – Kanton Luzern, Verkehrsverbund Luzern (VVL) sowie Verband LuzernPlus – analysieren und erst dann das weitere Vorgehen definieren. Trotzdem wollten wir wissen, ob nun das Projekt versenkt wird.

Schriftlich wird mitgeteilt: «Das Kantonsgericht hat mit seinem Urteil die Verkehrsanordnungen aufgehoben. Im Wesentlichen verlangt das Nachbesserungen beim Variantenstudium. Ein verbessertes Projekt kann weiterverfolgt werden. Einschränkungen in der Planung sind aus heutiger Sicht nicht ersichtlich.»

Die Beschwerdeführer werfen der Stadt Luzern vor, dass es sich bei diesem Projekt um «eine nicht zu Ende gedachte Idee der städtischen Verkehrsplaner» handle, zumal sie es versäumt hätten, die VBL mit ins Boot zu holen. Die Stadt hält dazu schriftlich fest:

«Das Gesamtverkehrskonzept ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kantons Luzern, der Stadt Luzern, des VVL und von LuzernPlus. Es geht um eine überregionale Planung. Im Urteil des Kantonsgerichts lassen sich keine Hinweise finden, dass die VBL stärker hätte einbezogen werden sollen.»

Die VBL sei nicht stärker einbezogen worden, weil der VVL der städtische Projektpartner für den öffentlichen Personenverkehr sei. Dieser plane und definiere das Angebot für den ÖV und arbeite mit den Transportunternehmen wie der VBL zusammen, begründet die Stadt weiter.

Kein partizipativer Planungsprozess

Dem halten die Beschwerdeführer entgegen, dass im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes immer von einem partizipativen Planungsprozess geschrieben wurde und es unbegreiflich sei, warum ausgerechnet in diesem Fall darauf verzichtet wurde. Auf den Vorwurf der Steuergelderverschwendung betont die Stadt, dass das Projekt breit abgestützt sei und der Grosse Stadtrat 2016 zugestimmt habe.

Nach 2,5 Jahren Verfahrensdauer bleibt nun alles vorerst beim Alten und hat laut Stadt Kosten von 70'000 Franken verursacht.