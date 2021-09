Mit 146 km/h durch Sonnenbergtunnel: 13 Monate für Junglenker

Urteil Luzerner Kriminalgericht: Raser wird zu 13 Monaten bedingt verurteilt Diesen Januar raste ein 20-Jähriger mit satten 146 Stundenkilometern durch den Sonnenbergtunnel – erlaubt wären 80. Nun wurde er verurteilt Sandra Monika Ziegler 20.09.2021

Der junge Mann hatte sein Autobillett gut ein Jahr, als er Mitte Januar kurz vor 23 Uhr auf der A2 Richtung Norden fuhr. Beim Einfahrtsportal des Sonnenbergtunnels ist die Höchstgeschwindigkeit mit 80 Stundenkilometern angegeben. Doch er missachtete diese Geschwindigkeitsbeschränkung um 66 Stundenkilometer. Und raste mit einem BMW 335i GT durch den Sonnenbergtunnel. Die Fahrt wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft ist er mit dieser Überschreitung ‹das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingegangen› und sei dafür zu bestrafen. Das Strafmass kann bis zu vier Jahren Gefängnis betragen. Doch der in Luzern geborene Spanier kam mit 13 Monaten bedingt glimpflich davon. Er hat zur 300-Franken-Busse auch die Verfahrenskosten von 2900 Franken zu zahlen.

Kriminalgericht des Kanton Luzern am Alpenquai in Luzern.



Bild: Pius Amrein

Einsichtig und kooperativ

Im abgekürzten Verfahren folgte das Kriminalgericht den Anträgen der Luzerner Staatsanwaltschaft. Als strafmildernd wurde seine «Geständnisbereitschaft und Kooperation im Rahmen des Vorverfahrens sowie der gute Leumund» berücksichtigt. Zu seiner Raserfahrt gab der Autoliebhaber an, er sei so schnell gefahren, «um in den Genuss des Gefühls der Beschleunigung» zu kommen und er habe die Strecke gut gekannt. Das Gericht ist überzeugt, mit der bedingten Strafe und zwei Jahren Probezeit schuldangemessen geurteilt zu haben. Denn der Mann sei einsichtig und es gebe keine Anhaltspunkte, dass er sich nicht bewähren würde. Das Urteil ist rechtskräftig.