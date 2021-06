Urteil Lehrmeister wegen sexueller Nötigung verurteilt – er legt Berufung ein Die Staatsanwaltschaft forderte noch 12 Monate Freiheitsstrafe, das Luzerner Kriminalgericht verkürzt auf 10 Monate bedingt. Der Beschuldigte will das Urteil anfechten und hat Berufung eingelegt. Sandra Monika Ziegler 17.06.2021

Im Urteil von Ende Mai spricht das Luzerner Kriminalgericht den ehemaligen Lehrmeister für schuldig. Er soll seine damals 16-jährige Auszubildende sexuell genötigt und mit ihr mehrfache sexuelle Handlungen vollzogen haben. Die Strafe: 10 Monate Freiheitsstrafe bedingt bei zwei Jahren Probezeit. Damit liegt das Strafmass zwei Monate unter dem der Staatsanwaltschaft. Von einer Landesverweisung wurde abgesehen, weil dies für den Beschuldigten «ein schwerer persönlicher Härtefall» wäre, wie im Dispositiv festgehalten wird. Der Mann wurde in der Schweiz geboren und ist hier aufgewachsen. Er ist verheiratet und hat ein Kind.

Beschuldigter meldet Berufung an

Zur Haftstrafe muss er eine Genugtuung von 4000 Franken und die Verfahrenskosten von 4500 Franken zahlen. Und für die Privatklägerin fordert das Gericht eine Parteientschädigung von knapp 11'000 Franken. An der Verhandlung hatte der Beschuldigte lediglich die verbalen Übergriffe gestanden und sie als «Spass» bezeichnet. Zu den anderen Vorwürfen schwieg der 30-jährige Portugiese. Dazu merkte sein Verteidiger an: «Wenn man nichts gemacht hat, ist es schwierig, detaillierte Aussagen zu machen.» Die Aussagen der Frau seien unglaubwürdig und die These der Staatsanwaltschaft unhaltbar.

Gegen das Urteil wurde Berufung angemeldet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.