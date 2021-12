Luzern Partygänger verletzt im Streit zwei Männer mit einer Glasflasche – 24 Monate bedingt Ein 20-jähriger Lehrling hat vor einer Luzerner Bar zwei Leute mit einer Flasche attackiert. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte den Mann für versuchte schwere Körperverletzung und Raufhandel. Roger Rüegger 27.12.2021, 05.00 Uhr

Nach einer Geburtstagsparty in einem Luzerner Nachtclub am 16. November 2019 hat sich vor dem Lokal in den frühen Morgenstunden eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern ereignet. Ein 20-jähriger Lehrling hat dabei zwei Algerier mit einer Glasflasche verletzt. Dafür musste er sich am 10. Dezember 2021 vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten.