Sempach Verantwortlicher des Bauamts gebüsst wegen Sanierung des Seewegs Die Staatsanwaltschaft Sursee hat den Verantwortlichen vom Bauamt Sempach mit einer Busse von 1000 Franken bestraft. Er wurde verurteilt, weil er im Jahr 2019 unter anderem ohne notwendige Bewilligung ein Teilstück vom Seeweg sanieren liess. 14.12.2020, 09.26 Uhr

(pw) Im Winter 2018 wurde in Sempach der Seeweg am Sempachersee bei einem Unwetter teilweise weggespült. Nachdem der Uferweg notdürftig repariert worden war, erteilte der Verurteilte den Auftrag, den Seeweg mit Blocksteinen zu sanieren. Dabei hat er es unterlassen, eine Bewilligung bei der für die Fischerei zuständigen Behörde einzuholen und das Bauvorhaben bei den Diensstellen Verkehr und Infrastruktur sowie Landwirtschaft und Wald zu melden, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern vom Montag.