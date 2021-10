Urteil Streit um Pflegekosten: Luzerner Stadtrat gewinnt vor Bundesgericht Weil sich die Stadt Luzern und ein Pflegeheim nicht einigen konnten, wurde die Abgeltung der Leistungen zu einem Fall für die Justiz. Nun liegt der Entscheid des höchsten Schweizer Gerichts vor. Julian Spörri Jetzt kommentieren 06.10.2021, 12.01 Uhr

Der Luzerner Stadtrat fährt vor dem Bundesgericht einen Sieg ein. Hintergrund ist ein Kostenstreit mit einem Heim, das im Bereich der Langzeitpflege tätig ist. Für das Jahr 2019 konnten sich die beiden Parteien nicht auf den Pflegeminutentarif einigen, mit dem die Kosten der stationären Behandlungen berechnet werden. Diese werden zu Teilen von den Krankenversicherungen und den Pflegebedürftigen bezahlt. Die öffentliche Hand übernimmt den Restbetrag.

Das Heim, das im Urteil nicht namentlich genannt wird, forderte einen Pflegeminutentarif von 1,33 Franken und damit mehr als in den Vorjahren. Der Stadtrat verfügte hingegen einen Ansatz von 1,30 Franken. Diesen Entscheid focht das Pflegeheim erfolglos vor dem Kantonsgericht an.

Wird unwirtschaftlich gearbeitet, gibt’s weniger Geld

Der Beschwerdeführer rechtfertigte seine Tarifforderung damit, dass gestiegene Lohnkosten einen grösseren finanziellen Aufwand verursacht hätten. Abgesehen davon seien die Betriebskosten nicht angestiegen. Im neu veröffentlichten Bundesgerichtsurteil verneinen die zwei Richterinnen und die drei Richter jedoch den Anspruch auf eine unbeschränkte Deckung der Kosten. Die Stadt sei nur insoweit zu Zahlungen verpflichtet, als dass die Leistungen wirtschaftlich erbracht worden seien. Dieses Kriterium hält das Bundesgericht vorliegend für nicht erfüllt, denn die Vorinstanz hatte den Betrieb im Referenzjahr als unwirtschaftlich qualifiziert. Das Gericht sieht keinen Grund, diese Ausführungen in Frage zu stellen.

Auch in allen weiteren Punkten wird die Beschwerde abgewiesen – so etwa beim Streitpunkt der gesunkenen Auslastung. Der Stadtrat nahm auf diese Bezug, um einen Abzug beim verfügten Pflegeminutentarif zu rechtfertigen. Das Heim monierte, dass es personalmässig kaum auf Spitalaufenthalte oder Leerstände bei Wechseln reagieren könne. Damit umzugehen ist laut Bundesgericht jedoch Sache des Leistungserbringers. Die Kosten für Tage, an denen die Pflegebedürftigen nicht anwesend sind, dürfen demnach nicht auf die öffentliche Hand abgewälzt werden.

Hinweis: Urteil 9C_625/2020 vom 10. September 2021