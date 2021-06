Luzerner Baseball-Spieler wollen Europa erobern

US Sport Zwei Luzerner wollen in Moskau mit einem amerikanischen Nationalsport Europa erobern Yannick Brot und Marco Limacher spielen Baseball bei den Luzern Eagles und im Schweizer Nationalteam. Derzeit engagieren sie sich an der B-Europameisterschaft in Russland. Sie haben hohe Ziele. Roger Rüegger 29.06.2021, 05.00 Uhr

Yannick Brot (links) und Marco Limacher vertreten die Eagles im Schweizer Nationalteam.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Juni 2021)

Baseball ist eine der populärsten Sportarten mit weltweit über 210 Millionen Spielern. In der Schweiz haben die Faszination für diesen Sport rund 800 Männer und Frauen für sich entdeckt. Der amerikanische Nationalsport ist jedoch den meisten Leuten bei uns fremd, das Regelwerk weitgehend unbekannt. Wer sich nicht etwas intensiver mit dem Spiel auseinandersetzt, wird keine Freude daran erkennen. Der Schweizer Nationalspieler Yannick Brot schildert es treffend:

«Baseball wird erst spannend, wenn man das Spiel versteht.»

Der 24-jährige Luzerner mit einer kanadischen Mutter hat manche Ballsportart ausprobiert, bis er beim Baseball landete. Zuerst spielte er bei den Hünenberg Unicorns, 2016 wechselte er zum Eagles Baseball & Softball Club Luzern. Zusammen mit Marco Limacher (32) vertritt er die Luzerner im Nationalteam. Mit den Eagles steuern sie in der Meisterschaft Richtung Playoffs, die nach einer verkürzten Saison und mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in Reichweite liegen.

Erfolg wäre Fluch und Segen zugleich

Weitaus höhere Ziele verfolgen sie auf internationaler Ebene. Am Dienstag beginnt die Europameisterschaft der Stärkeklassen B und C. «Für uns steht mega viel auf dem Spiel. Wir wollen uns unbedingt für die A-EM im September qualifizieren. Deshalb müssen wir gewinnen. Ich hoffe, es klappt», sagt Brot, der bei den Eagles Pitcher (Werfer) und First Base spielt und zudem als Co-Trainer agiert.

Das Turnier wird in Moskau, Belgrad, Utena und Bratislava in vier Gruppen ausgetragen. 17 Länder sind am Start. Für die Schweiz beginnt der Wettbewerb am Mittwoch in Moskau. Sie spielt an vier aufeinanderfolgenden Tagen gegen Russland, die Türkei, Slowenien und Weissrussland. Die Sieger und Zweitplatzierten jeder Gruppe tragen ein Finalspiel aus. Die jeweiligen Gewinner qualifizieren sich für die A-EM, die im September in Italien stattfindet.

Die Schweiz, die in der Weltrangliste Platz 50 einnimmt, hat den Sprung in die A-Gruppe noch nie geschafft. Sebastian Zwyer, ehemaliger Nationalspieler und heute Medienverantwortlicher der Swiss Baseball & Softball Federation (SBSF), betont: «Wenn wir uns qualifizieren, wäre es nicht nur sportlich ein riesiger Erfolg, wir würden von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen. Die Qualifikation zur A-EM könnte auch die Einstufung bei Swiss Olympic verbessern und so zusätzliche Fördergelder freimachen.»

Verbände, deren Sportarten bei Swiss Olympic eingestuft sind, können für herausragende Leistungen an Welt- und Europameisterschaften einen Erfolgsbeitrag einfordern. Für Swiss Baseball sind Fördergelder willkommen. Der Erfolg wäre für die Schweizer aber Fluch und Segen zugleich, denn die Spieler sind allesamt Amateure und müssen ihre Reisen grösstenteils selber finanzieren. Nach dem Trip nach Moskau würde die zusätzliche Reise nach Italien manches Budget strapazieren. Zwyer: «Hinzu kommt der Aufwand, den die Spieler auf sich nehmen müssen. Sie investieren neben Geld auch viel Zeit für ihren Sport und sind auf die Toleranz ihrer Arbeitgeber angewiesen. In den letzten Monaten hat sich das Nationalteam intensiv und mit enormer Leidenschaft vorbereitet. Das war trotz Corona möglich, weil wir als Nationalteam dem Spitzensport zugeordnet sind.»

Die Positionen sind noch unklar

Die Luzerner Nationalspieler haben trotz des überdurchschnittlichen Engagements viel Spass am Spiel. Yannick Brot spielt seit 2015 im Team. Welchen Part er in Moskau übernimmt, wusste er bei unserem Treffen noch nicht. «Ich bin nicht sicher, was auf mich zukommt. Vielleicht starte ich als Werfer, vielleicht auch nicht.» Marco Limacher, der bei den Eagles Third Base spielt, ist überzeugt, dass sein Klubkollege eine Rolle spielen wird. «Yannick ist sehr konstant als Pitcher, einer der Besten der Schweiz», so seine Einschätzung.

Limacher hat sein Début im Nationalteam 2006 gegeben. Früher war er Catcher (Fänger), seit ein paar Jahren spielt er im Feld. Und in Moskau? «Das wird sich herausstellen, wenn es so weit ist.» Brot weiss, was Limacher an der dritten Base leistet. «Er hält jeden Ball und kennt keine Angst. Er ist ein Kämpfer, der Ruhe ausstrahlt. Aber es ist unwichtig, wer von Beginn weg spielt. Jeder unseres Teams muss bereit sein, wenn sein Name fällt, dann erreichen wir unser Ziel.»