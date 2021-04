Utenberg Der Schloss-Streit geht in die nächste Runde – zu klären sind drei Fragen Der Unternehmensjurist Loris Mainardi fordert von der Stadt Luzern, dass im Sinne des Erblassers das Schlössli «ausschliesslich öffentlichen Interessen dienstbar sein soll». Darf er überhaupt klagen? Und falls ja: Welches Gericht ist zuständig? Sandra Monika Ziegler 01.04.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Das Bezirksgericht Luzern musste im Fall Schlössli Utenberg die folgenden drei Fragen klären: Ist das Luzerner Gericht überhaupt zuständig? Hat Loris Mainardi die Legitimation zu klagen? Und gelten die Auflagen aus dem Erbvertrag aus dem Jahr 1932 überhaupt noch oder sind sie verjährt?

Vorgeschichte: Der amerikanische Kunsthistoriker Charles B. Hoyt (1889 bis 1949) schenkte der Stadt Luzern das Schlössli Utenberg. In seinem Erbvertrag vermerkte er, dass das Schlössli «ausschliesslich öffentlichen Interessen dienstbar sein soll». Aktuell sind dort ein Gastrobetrieb, der Firmensitz der Rokoko AG und eine Eventagentur für Hochzeiten untergebracht. Nun fordert der Kläger von der Stadt Luzern die Nutzung den Auflagen des Erblassers anzupassen.

Loris Mainardi – ein Luzerner Unternehmensjurist – stellt sich auf den Standpunkt, dass das Luzerner Gericht zuständig ist: Er wohnt in der Stadt, die Beklagte ist die Stadt Luzern und das Schlössli Utenberg liegt ebenfalls in der Stadt. Der Stadtrat sieht das anders. Die Exekutive macht den letzten Wohnort von Charles B. Hoyt geltend: die Vereinigten Staaten. Also wäre aus Sicht der Stadt Luzern ein Gericht in Massachusetts zuständig. Vom Kläger verlangte die Stadt einen Nachweis, dass sich das US-Gericht nicht damit befassen wird.

Das Luzerner Bezirksgericht hält in seinem Zwischenurteil vom Februar 2021 fest: US-Bundesstaaten verneinen ihre erbrechtliche Zuständigkeit für Grundstücke auf ausländischem Territorium. Und die Forderung der Stadt der Kläger müsse einem Unzuständigkeitsentscheid der Behörde von Massachusetts vorlegen, grenze an Rechtsmissbrauch. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit sei beim Luzerner Bezirksgericht, auf die Klage wird eingetreten.

«Jeder, der einen Bezug zum Schlössli Utenberg hat, ist berechtigt zu klagen. Nun bin ich einer, der dieses Recht in Anspruch nimmt und auf die öffentliche Zugänglichkeit und Nutzung klagt», rechtfertigt der Kläger an der Verhandlung seine Klage gegen die Stadt Luzern. Doch ist der Unternehmensjurist wirklich legitimiert zu klagen? Aus Sicht der Stadt ist er es nicht – aus Sicht des Gerichtes aber schon. Es spricht dem Kläger die Legitimation zu. Somit liegt die Einhaltung der Auflage nicht allein in der Macht der Stadt.

Zu guter Letzt behauptet die Stadt, die Geltungsdauer der Auflage sei verjährt. Falls das Gericht dies nicht so sehe, so soll die Geltungsdauer der Auflage beurteilt werden. Die Stadt Luzern sieht diese auf maximal zwei Generationen also 50 bis 70 Jahre beschränkt. Da der Erbvertrag vor 89 Jahren ausgestellt wurde, sei die Geltungsdauer längst abgelaufen.

Doch auch diesen Argumenten widerspricht das Luzerner Bezirksgericht. Die Auflagen im Erbvertrag sind weder verjährt, noch ist deren Geltungsdauer abgelaufen. Die Stadt Luzern gibt auf Anfragen keine Antworten. Einzig wird mitgeteilt, es werde wahrscheinlich Beschwerde gegen das Zwischenurteil eingelegt. Mehr war nicht zu erfahren, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.