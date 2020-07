Vandalen verschmieren Natursteinpalisade in Ebikon Unbekannte haben am Wochenende eine Natursteinpalisade eines Privatgrundstücks in Ebikon mit Farbe verwüstet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20'000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen. 28.07.2020, 11.00 Uhr

(zim) Vandalen haben in der Nacht auf Sonntag, 26. Juli, eine Natursteinpalisade an der Waldihofstrasse 7 in Ebikon verschandelt. Die unbekannten Täter haben die Steine mit oranger Farbe verschmiert, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte.