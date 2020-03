Wegen Corona-Virus: Verkehrsbetriebe Luzern arbeiten einen Notfall-Fahrplan aus Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) bereiten sich für den Fall vor, wenn die Behörden weitere Auflagen machen oder plötzlich viele VBL-Mitarbeiter ausfallen sollten. Und sie verteilen an die Angestellten zusätzliches Desinfektionsmittel. Lukas Nussbaumer 05.03.2020, 19.00 Uhr

Busse der Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) beim Bahnhofplatz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 4. März 2020)

Haltestangen oder Türknöpfe in Bussen werden pro Tag je nach Linie und Frequenz von Hunderten Menschen berührt – und Viren können auf diesen Oberflächen mehrere Stunden überleben. Gesunde Personen können sich also mit dem Corona-Virus via diese Kontakte anstecken. Das wollen die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) verhindern – sie reinigen ihre Busse laut Mediensprecher Sämi Deubelbeiss «jeden Abend, aktuell mit besonderem Fokus auf das Corona-Virus». Für die Mitarbeiter sei weiter zusätzliches Desinfektionsmittel bereit gestellt worden. Besonders gründlich geputzt werden Türknöpfe und Haltevorrichtungen derzeit auch von der Auto AG Uri, die den öffentlichen Verkehr im Urner Reusstal sicherstellt.