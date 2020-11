Schwerpunkt VBL-Debakel: Was wussten diese drei Luzerner Stadträte? Der Luzerner Stadtrat war erst spät über die wahren Dimensionen des Subventionsdebakels im Bild. Schuld daran ist ein absurder Paragraph. Jetzt will der Stadtrat grundsätzlich über die Bücher. Robert Knobel 23.11.2020, 05.00 Uhr

Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) gehören bekanntlich zu 100 Prozent der Stadt Luzern. Die externe Untersuchung zum VBL-Subventionsdebakel beleuchtet deshalb auch die Rolle des Luzerner Stadtrats im Detail. Das Augenmerk gilt dabei insbesondere drei Stadtratsmitgliedern:

Der Sozial- und Sicherheitsdirektor sitzt seit 2015 im Verwaltungsrat der VBL. Er nahm regelmässig an den VR-Sitzungen teil und war logischerweise auch über die sich anbahnenden Probleme informiert. Allerdings teilte er dieses Wissen seinen Stadtratskollegen nicht mit. Im Untersuchungsbericht wird Merki wie folgt zitiert: «Ich habe nie im Stadtrat gesagt, wir hätten ein Problem. Ich bin Verwaltungsrat und der Firma verpflichtet. Ich bin nur delegiert vom Stadtrat, das ist ja das Spezielle, oder?» Auch der Stadtrat selber habe ihn nie um Informationen gebeten – im Gegenteil. Man habe ihm jeweils gesagt: «Nein, du bist ja Mitglied der Firma und denen auch verpflichtet. Du hast ja eine Schweigepflicht.» Doch weshalb hielt es Merki nicht für nötig, seine Kollegen über die Probleme zu informieren? Die Antwort auf diese Frage findet man im städtischen Reglement über das Beteiligungs- und Beitragscontrolling. Dort hiess es noch bis vor kurzem über ausgelagerte Betriebe der Stadt:

«Die Mitglieder des Verwaltungsrats gelten nicht als Vertretung der Stadt.»

Und: «Die Stadt erteilt ihnen keine Weisungen.» Zweck dieser Bestimmung war, den Betrieben eine grösstmögliche Unabhängigkeit zu garantieren.

Doch weshalb schickt der Stadtrat überhaupt einen Delegierten in den VBL-Verwaltungsrat, wenn dieser gar nicht als offizieller Vertreter der Stadt handeln soll? Der Stadtrat hat diese absurde Situation schon vor einiger Zeit erkannt und den fraglichen Paragraphen im Frühling 2019 gestrichen. Seither steht nirgends mehr geschrieben, dass Martin Merki seinen Stadtrats-Hut abgeben muss, sobald er das VR-Sitzungszimmer der VBL betritt. Mehr noch: Der Stadtrat hätte von ihm sogar explizit eine Informationspflicht einfordern dürfen.

Doch passiert ist gar nichts – Merki verhielt sich weiterhin so, als wäre er dem Stadtrat keinerlei Rechenschaft schuldig.

Das kritisiert auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Stadtparlaments. Sie fordert den Stadtrat auf, umgehend dafür zu sorgen, dass der Informationsfluss zwischen der Regierung und dem Verwaltungsrat verbessert wird. Der Stadtrat hat den Handlungsbedarf erkannt. Er will nun grundsätzlich die Vertretung im VBL-Verwaltungsrat überprüfen. So tritt Martin Merki demnächst aus dem Verwaltungsrat zurück. Ob er durch ein anderes Stadtratsmitglied ersetzt wird, bleibt offen. Allenfalls ergeben sich auch Auswirkungen auf weitere ausgelagerte Betriebe. Denn der Stadtrat ist mit Manuela Jost (GLP) auch in den Verwaltungsräten von EWL und Viva Luzern vertreten. Je nach Ergebnis der Überprüfung müsste man auch diese Mandate anschauen, sagt Stadtpräsident Beat Züsli (SP). Für ihn ist klar:

«Wenn wir ein Mitglied in einen Verwaltungsrat delegieren, ist diese Person verpflichtet, die Eignerstrategie einzuhalten und die öffentlichen Interessen zu wahren.»

Gleichzeitig könne man sich auch fragen, ob eine Vertretung in jedem Fall überhaupt zwingend sei, so Züsli. Überprüfen müsse man auch die bisherige Praxis, bewusst ein fachfremdes Stadtratsmitglied in die Verwaltungsräte zu schicken – im Fall VBL also den Sozial- und Sicherheitsdirektor, und bei den Alters- und Pflegeheimen Viva die Baudirektorin.

Die VBL selber hatten Martin Merkis Rolle übrigens ganz anders verstanden. VBL-Direktor Norbert Schmassmann sagt im Untersuchungsbericht, man habe Merki «immer als Überbringer von wichtigen Infos an die Stadt betrachtet».

Als Finanzdirektorin nahm Franziska Bitzi jeweils an den Controllinggesprächen mit den VBL teil. Sie wurde «teilweise – vor allem in letzter Zeit – direkt durch die VBL informiert», wie es im Untersuchungsbericht heisst. Erste Hinweise auf Probleme seien dem Stadtrat ab Mitte 2018 bekannt gewesen. Allerdings blieben die Informationen lückenhaft. «Umfassend über Interna der VBL informiert war die Finanzdirektorin auf jeden Fall nicht», heisst es weiter. Dies ist in erster Linie auf die Informationspolitik Martin Merkis zurückzuführen. Interessant ist dabei: Merki ging offenbar fälschlicherweise davon aus, dass seine Kollegin deutlich mehr wusste, als dies tatsächlich der Fall war.

Der grosse Gegenspieler der VBL ist in diesem Subventionsdebakel der Verkehrsverbund Luzern (VVL). Dieser bestellt bei den Verkehrsbetrieben jeweils die ÖV-Leistungen und finanziert diese auch. Im VVL-Verbundrat sitzt ebenfalls ein Luzerner Stadtrat: Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne). Er trat jeweils in den Ausstand, wenn der VVL die «Causa VBL» behandelte und war somit nicht im Detail informiert. Dennoch gibt er zu Protokoll, dass er den Stadtrat 2018 auf sich anbahnende Probleme mit den VBL hingewiesen habe. Vor allem vor dem Hintergrund des damaligen Postauto-Skandals habe er Martin Merki davor gewarnt, dass die VBL in einen ähnlichen Strudel hineingeraten könnten. Allerdings sei das Thema nie offizielles Traktandum einer Stadtratssitzung gewesen, so Borgula. Seine Hinweise habe er in informellem Rahmen gemacht.

Ende Oktober 2019 baten die VBL den Stadtrat um ein Treffen und informierten diesen darüber, dass ein Bericht in Arbeit sei, der die Strukturen der VBL unter die Lupe nimmt. Gleichzeitig betonten die VBL, dass aus ihrer Sicht alles korrekt sei. Ob die 16-Millionen-Forderung des VVL zu diesem Zeitpunkt schon zur Sprache kam; daran kann sich Adrian Borgula nicht mehr mit Sicherheit erinnern. So oder so hätten bei ihm aber allmählich die Alarmglocken geläutet. Offiziell informiert über die 16-Millionen-Forderung wurde der Stadtrat erst Anfang Februar 2020. Ein Entscheid resultierte in der Folge aber nicht. Der Stadtrat nahm von der Forderung Kenntnis, bleibt aber bis heute auf dem Standpunkt, die VBL müssten ihre Probleme selber lösen.