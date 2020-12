VBL Kontrollkommission lässt Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit dem Subventionsbezug der VBL untersuchen Die Aufsichts- und Kontrollkommission des Kantonsrats arbeitet die Umstände auf, die zum Bezug von Subventionen der Verkehrsbetriebe der Stadt Luzern geführt haben. Auch die Tätigkeiten der zuständigen Aufsichtsbehörden wird extern untersucht.

Roger Rüegger 21.12.2020, 10.41 Uhr

Die von den Verkehrsbetrieben der Stadt Luzern bezogenen Subventionen beschäftigen die Aufsichts-und Kontrollkommission des Kantonsrates (AKK). Die Kommission lässt nun die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörden extern untersuchen.

«Im Fokus steht die Frage, ob die im Verantwortungsbereich des Kantons liegenden Behörden ihren Aufsichtspflichten genügend nachgekommen sind und ob diese ihre Aufsichtspflichten im Rahmen der gültigen kantonalen Public-Governance-Gesetzgebung überhaupt adäquat wahrnehmen konnten», teilte die AKK am Montagmorgen mit.

Hätte AKK allenfalls früher reagieren können?

Im Vordergrund stünden insbesondere der Regierungsrat als unmittelbare Aufsichtsbehörde des Verkehrsverbundes (VVL), der Verkehrsverbund als Besteller der Transportleistungen selbst, und auch das Bundesamt für Verkehr (BAV) als Teil-Aufsichtsbehörde. Die AKK lässt aber auch ihr eigenes Verhalten reflektieren und will wissen, ob sie allenfalls früher hätte reagieren können.



Die AKK überwacht im Auftrag des Kantonsrates, dem die Oberaufsicht über Regierung und Verwaltung obliegt, deren ordentliche Geschäftstätigkeit. Im Rahmen dieser Tätigkeit will die AKK wissen, ob die Aufsicht in diesem Fall genügend funktionierte und ob im Bereich Public Governance allenfalls Nachholbedarf besteht.

«Hier erwartet die AKK Empfehlungen, insbesondere, was die gegenwärtige Einbettung und Organisation des VVL anbelangt. Es geht weniger um Rechts- und Schuldfragen als vor allem darum abzuklären, ob der Kanton organisatorisch gerade bei ausgelagerten Verwaltungseinheiten genügend gut aufgestellt ist», heisst es in der Mitteilung weiter. Dies damit ähnliche Fälle inskünftig vermieden werden könnten oder ähnliche Risiken frühzeitig erkannt werden könnten.