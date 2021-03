Hintergrund Haben sie zu wenig genau hingeschaut? Diese Organisationen stehen im VBL-Subventionsdebakel auch im Fokus Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sorgten im vergangenen Jahr oft für Negativschlagzeilen. Mittlerweile geraten aber auch die Institutionen im Dunstkreis des Transportunternehmens in die Kritik. Simon Mathis 06.03.2021, 05.00 Uhr

Die VBL-Zentrale an der Tribschenstrasse.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2020)

Es ist ruhiger geworden um die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL), aber nur vorübergehend. Nach wie vor verlangt der Verkehrsverbund Luzern (VVL) als Subventionsgeber rund 16 Millionen Franken vom Transportunternehmen zurück. Diese Forderung hat im vergangenen Jahr Staub aufgewirbelt – und dafür gesorgt, dass die Stadt Luzern als VBL-Eignerin einen neuen Verwaltungsrat einberufen musste.

Dieser dreiköpfige Übergangsverwaltungsrat hat sich bisher nicht zu den 16 Millionen geäussert. Die Beratungen laufen noch; vor Ende Monat werden sie kaum abgeschlossen sein. Am 22. März nämlich wird die Stadt den Verwaltungsrat komplettieren und zwei Mandate in den Bereichen IT und Human Resources vergeben. Offen ist die Frage, ob der VBL-Verwaltungsrat einen sechsten Sitz erhalten soll, dessen Besetzung vom Personal bestimmt wird.

Während die Augen auf den kommenden Entscheid der VBL gerichtet sind, tut sich aber auch im Dunstkreis des Unternehmens einiges. Es zeigt sich: Eine Aufarbeitung des Geschehenen ist nicht nur innerhalb der Verkehrsbetriebe nötig, sondern auch in den verbandelten Institutionen. Wir bieten eine Übersicht über die derzeit laufenden Untersuchungen und Abklärungen.

Stadtpräsident Beat Züsli (in der Bildmitte) und Finanzdirektorin Franziska Bitzi-Staub bei der Präsentation der Resultate des externen Untersuchungsberichtes über die VBL-Subventionsaffäre. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. November 2020)

Die Stadt Luzern ist Alleinaktionärin der VBL. Der fünfköpfige Stadtrat bildet die Aktionärsversammlung. Drei aktuelle Stadträte kamen direkt mit dem Subventionsdebakel in Berührung: Martin Merki (FDP), der von 2015 bis 2020 im VBL-Verwaltungsrat sass, Adrian Borgula (Grüne), der im Verbundrat des VVL sitzt, und Franziska Bitzi-Staub (CVP), die als Finanzdirektorin jeweils an den Controlling-Gesprächen mit den VBL teilnahm. Trotzdem sind die Informationen nur spärlich geflossen.

Nach eigenen Angaben begann der Stadtrat erst ab 2018 zu ahnen, dass da etwas im Argen lag. Über die 16-Millionen-Forderung sei das Gremium offiziell erst Anfang Februar 2020 informiert worden. Die Frage, ob die Exekutive früher und kritischer hätte nachfragen müssen, steht zurzeit nicht zur Debatte. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Parlaments kam im vergangenen November zum Schluss, dass die Stadt keine Verantwortung für die Geschäftstätigkeiten der VBL trage. Die GPK monierte indes, dass der Stadtrat das städtische Beteiligungsmanagement nicht vollständig umgesetzt habe; dieses sieht nämlich seit 2019 keine Ausstandspflicht mehr vor. Dass sich die Stadträte auf Nichtwissen berufen, nannte Compliance-Expertin Monika Roth bereits Anfang 2020 «absurd und unhaltbar». Sie hielt fest:

«Die Information muss trotzdem fliessen, man ist einfach nicht an der Debatte und am Entscheid beteiligt. Das Geschäftsmodell muss beiden [Borgula und Merki, Anm. d. Red.] bekannt gewesen sein – und letztlich auch dessen Untragbarkeit.»

Der lauteste Kritiker der Stadtluzerner Exekutive ist mittlerweile verstummt: Es handelt sich um den vormaligen Verwaltungsrat der VBL, der in November zurücktrat. Das Gremium unter der Präsidentin Yvonne Hunkeler bezeichnete den externen Untersuchungsbericht, den die Stadt in Auftrag gegeben hatte, als «vorverurteilend und lückenhaft».

Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr. Bild: Urs Lindt (Ittigen, 2. November 2016)

Eine prominente Rolle beim Subventionsdebakel spielt das Bundesamt für Verkehr (BAV). Gegenüber unserer Zeitung behauptete das Amt 2020, die Verkehrsbetriebe hätten das Subventionsgesetz gebrochen. Diese Feststellung löste ein breites Echo aus und führte zu einem erhöhten öffentlichen und politischen Druck auf die VBL. Dabei darf nicht vergessen gehen, dass das BAV im Vergleich zum Verkehrsverbund nur wenig Subventionen zurückverlangt – es handelt sich lediglich um rund 240'000 Franken. Zudem hielt der Luzerner Rechtsexperte Paul Richli fest, dass die Auslegung des BAV «rechtlich nicht bindend» sei. Die GPK des Grossen Stadtrats moniert zudem, dass der Bund früher hätte durchgreifen müssen.

Das BAV ist sich seiner Sache immerhin sicher genug, um Strafanzeige gegen die Verantwortlichen einzureichen. Zurzeit ermittelt die Luzerner Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte wegen Betrug und Urkundenfälschung. Nur: Strafanzeigen des Bundes gegen Subventionssünder stehen zurzeit unter einem schlechten Stern. So erlitt eine BAV-Strafanzeige gegen die Verantwortlichen des Postauto-Skandals 2018 Schiffbruch. Im Nachgang wurde der Fall ans Fedpol übertragen. Dessen Anklage wies das Berner Wirtschaftsstrafgericht im Dezember zurück. Der Grund: «schwerwiegende Verfahrensfehler», wie die NZZ berichtet. Gestorben ist das Verfahren dadurch nicht – es ist aber mit einer mehrjährigen Verzögerung zu rechnen. Das lässt die Strafanzeige gegen die VBL-Verantwortlichen in einem etwas anderen Licht erscheinen.

Hinzu kommt, dass das BAV angeblich schon früh von der Praxis von Postauto wusste, gegen die nun rechtlich vorgegangen wird. Das berichtet die «Sonntags-Zeitung» mit Verweis auf interne Dokumente. Das BAV bestreitet diese Darstellung. Im Umgang mit den VBL räumt das Bundesamt allerdings auch Fehler ein. «Diese werden intern gründlich aufgearbeitet und die Lehren daraus gezogen», schrieb das BAV im November. Inzwischen hat das Bundesamt genauer ausbuchstabiert, was damit gemeint ist. In einer Interpellationsantwort an SP-Nationalrätin Valérie Piller Carrard (FR) schreibt das BAV, dass es neue Controllingsysteme entwickeln wolle: «Ziel ist es, zu überprüfen, ob die Subventionen effizient gewährt und verwendet werden.» Ausserdem habe das BAV eine Arbeitsgruppe mit den Kantonen und den Transportunternehmen einberufen, um einen Leitfaden zu erstellen.

Das alles hält BAV-Direktor Peter Füglistaler nicht davon ab, in der Öffentlichkeit von «Betrug» zu sprechen. Nachdem er im Dezember die Strafanzeige gegen die VBL unterzeichnet hatte, schrieb er auf dem sozialen Geschäftsnetzwerk Linked-in:

«Auch wenn man beim Betrügen erwischt wird, kann man Grösse zeigen. Und wir könnten uns wieder um die wirklich wichtigen Dinge im ÖV kümmern.»

VVL-Geschäftsführer Pascal Süess an einer Pressekonferenz am Bahnhof Luzern.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. Juni 2019)

Der VVL plant und finanziert den öffentlichen Verkehr im Kanton Luzern mit Steuergeldern. Der Verbund ist es, der mit seiner Rückforderung von über 16 Millionen den Stein ins Rollen gebracht hat. Wie das BAV hat auch der VVL Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der VBL eingereicht. Er handelt mit Rückendeckung des Kantons – bereits im April 2020 betonte der Regierungsrat, der VVL müsse seine Forderung mit «Vehemenz durchsetzen».

Doch auch der VVL muss sich Vorwürfe gefallen lassen. So moniert die GPK des Grossen Stadtrates, der Verbund hätte ebenfalls früher durchgreifen müssen. Ende Dezember hat die Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) des Luzerner Kantonsrats eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben; sie soll klären, ob der Regierungsrat, der VVL oder das Bundesamt zu spät oder zu wenig entschlossen auf die Subventionsproblematik reagiert haben. Auch die Rolle der AKK selbst soll Teil der Untersuchung sein. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden bereits in diesem Monat erwartet.

VöV-Direktor Ueli Stückelberger an einer Medienkonferenz in Bern. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (4. Oktober 2017)

Eher unter dem Radar geflogen ist bisher der Verband öffentlicher Verkehr (VöV), der nationale Dachverband der ÖV-Betriebe. Wie das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» feststellte, birgt der Untersuchungsbericht vom November ein interessantes Detail: 2010 stellte VBL-Direktor Norbert Schmassmann der VöV-Kommission Agglomerationsverkehr die damals neue Holdingstruktur der VBL vor. Danach hätte also theoretisch die ganze Branche über diese Praxis informiert sein können.

Auch der VöV ist mittlerweile ins Visier des BAV geraten; laut «Bilanz» hat VöV-Direktor Ueli Stückelberger eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben, um die Rolle des Verbands zu untersuchen. Auffällig ist, dass viele ehemalige VöV-Vorstandsmitglieder mutmasslich in die Subventionstrickkiste griffen; so etwa der ehemalige BLS-Chef Bernard Guillelmon oder der ehemalige Postauto-Chef Daniel Landolf. Norbert Schmassmann präsidierte den VöV von 2017 bis 2020.

VBL-Direktor Norbert Schmassmann und die ehemalige VBL-Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler. Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2020)

Nicht vergessen gehen darf natürlich die Rolle der Verkehrsbetriebe selbst. Der Untersuchungsbericht vom November richtet einige happige Vorwürfe an das Unternehmen: Man habe gegen das Personenförderungsgesetz verstossen und die eigenen Tätigkeiten zu wenig transparent gemacht.

Gegen die VBL-Verantwortlichen läuft eine Untersuchung der kantonalen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte. Angestossen wurde diese vom BAV, vom VVL und einer unbekannten Privatperson. Der ehemalige VBL-Verwaltungsrat zeigte sich stets überzeugt davon, sich nicht strafbar gemacht zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.