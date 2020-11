Verwirrung und Verschleierung: Die 12 wichtigsten Aussagen im Bericht zum VBL-Subventionsdebakel Die Verkehrsbetriebe Luzern sehen sich mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert. Das steht im Untersuchungsbericht, mit dem der Luzerner Stadtrat ihre heute publizierten Entscheide begründet. Simon Mathis 20.11.2020, 09.00 Uhr

Jetzt liegt er also vor: der externe Untersuchungsbericht über das VBL-Subventionsdebakel, der im Vorfeld hohe Wellen geworfen hat. Über 1000 Dokumente haben die Autoren nach eigenen Angaben gewälzt. Der Bericht gibt erstmals umfassend Einblick in die Hintergründe der 16-Millionen-Forderung, die der Verkehrsverbund Luzern (VVL) an die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) richtet. Darin enthalten ist einiges an Zündstoff. Wir haben den Bericht vorab gelesen und die zentralen Aussagen zusammengefasst.

Als Hauptaussage des Berichtes kann gelten, dass sich die Verantwortlichen der VBL «nicht einwandfrei verhalten» haben. Die Holdingstruktur sei mit der erklärten Absicht errichtet worden, Gewinne «ins Trockene zu bringen», um der Dividendenerwartung der Stadt Luzern entsprechen zu können. Diesem Ziel sollen auch die kalkulatorischen Zinsen gedient haben.

Die VBL kritisierten den Bericht schon länger. In einer aktuellen Mitteilung schreiben sie: «Wir erachten die Tonalität im Bericht als problematisch, insgesamt einseitig und wertend. Unklare Sachverhalte werden in den meisten Fällen zu Ungunsten der VBL, jedoch zumeist zu Gunsten des Bundesamt für Verkehrs (BAV), VVL und Stadt Luzern ausgelegt.» Ein Kurzgutachten, das Rechtsanwalt Stefan Maeder im Auftrag der Verkehrsbetriebe angefertigt hat, kommt zum Schluss, dass sich die VBL-Leitung nicht strafbar gemacht habe.

Nach Ansicht der Autoren haben die Verkehrsbetriebe gegen das Personenbeförderungsgesetz (PBG) verstossen. Namentlich habe die VBL-Gruppe «mit überhöhten Transferpreisen» die Vorgaben zur Gewinnverwendung verletzt. Auch der Bericht des Bundesamtes für Verkehr (BAV) von 2012, dessen Bedeutung umstritten ist, ändere daran nichts. Die Autoren lassen auch das Argument nicht gelten, dass das BAV erst nach der Postauto-Affäre ihre Praxis verschärft habe. «Die gesetzlichen Grundlagen, an denen dieses Verhalten zu messen ist, stehen seit der Errichtung der Holdingstruktur in Kraft», heisst es im Bericht. Das wäre seit 2010.

Die Autoren halten fest, dass «in erster Linie die VBL in der Pflicht stand und steht, ihre Aufgaben im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und auch laufend selbstkritisch zu prüfen, ob dies auch der Fall ist.» Diese Selbstkritik habe die VBL vermissen lassen. Andererseits heisst es im Bericht, dass «letztlich verschiedene Umstände und verschiedene Beteiligte in mehr oder weniger grossem Umfang zum Ergebnis beigetragen» hätten. Dies räume nicht der VBL-Direktor, sondern auch der BAV-Direktor ein.

Die Autoren gehen zwar nicht ausführlich darauf ein, können jedoch nicht ausschliessen, dass es vonseiten VBL zu Straftatbeständen gekommen ist. Namentlich geht es um eine Erklärung, welche VBL in der «Zielvereinbarung 2017-2021» abgaben. Dort schreibt das Unternehmen, dass «im abgeltungsberechtigten Regional- und Ortsverkehr keine Gewinnzuschläge bzw. Eigenkapitalzinsen berücksichtigt sind». Diese Aussage müsse als «objektiv unzutreffend» bezeichnet werden.

Die beharrliche Weigerung der VBL-ÖV-Tochter, die konzerninternen Verhältnisse den Bestellern gegenüber offenzulegen, sei «nicht zu rechtfertigen», schreiben die Gutachter. Auch seien die Informationen an den Stadtrat als Alleinaktionärin und an den VBL-Verwaltungsrat zuweilen «beschönigend» und «unvollständig» gewesen. Aus dem Bericht wird nicht immer ganz klar, wer was wann gewusst hat.

Die Autoren legen nahe, dass die Holdingstruktur in der VBL geschaffen wurde, um die Transparenz gegenüber den Bestellern VVL und BAV zu verschlechtern. Die Autoren stellen die Umstellung auf die Holdingstruktur als Nacht-und-Nebel-Aktion dar, sowohl Stadt Luzern als Alleineignerin als auch die VVL-Vorgängerorganisation ÖVL seien mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Ein Mitglied des Stadtrates zitiert eine frühere VBL-Verwaltungsrätin. Sie habe gesagt, man hätte die Holdingstruktur eventuell gemacht, damit der VVL «nicht so genau Einsicht» habe. Diese Bemerkung habe den Stadtrat «sehr beunruhigt».

«Städtischen Stellen kann nicht vorgehalten werden, sie hätten eine unrechtmässige Praxis bewusst mitgetragen», schreiben die Gutachter. Die Stadt sei zwar regelmässig über Auseinandersetzungen und Forderungen, insbesondere des VVL informiert worden, allerdings jeweils mit dem Hinweis, die VBL AG habe sich rechtlich einwandfrei verhalten. «Eine Überprüfung dieser Angabe war nicht Aufgabe der Stadt und hätte deren Möglichkeiten wohl auch gesprengt», so die Autoren. Unglücklich sei allenfalls die Kommunikation der Stadt ab dem öffentlichen Bekanntwerden der VBL-Forderungen. Allerdings müsse man bedenken, dass das Subventionsdebakel auf die «heisse Phase der Fasnacht» fiel und dann von der Coronakrise überschattet wurde.

Auch der VVL und das BAV werden kritisch erwähnt, wenn auch selten. Der VVL habe zwar die Probleme «mehrfach und mit einiger Beharrlichkeit» angesprochen. Jedoch hätten weder VVL noch BAV ihre Haltung und Forderungen vor der Postautoaffäre wirklich konsequent durchgesetzt. Einen möglichen Grund orten die Autoren im Umstand, dass die «‹Politik› (ausserhalb der Stadt) ein entschiedeneres Vorgehen nicht (hinreichend) gestützt hätte».

Die Autoren erwähnen ausserdem, dass «die Prüfung durch das BAV nach interner Beurteilung der VBL mit gewisser Zurückhaltung erfolgte». VBL-intern wurde laut Bericht auch vermerkt, ein erster Entwurf hätte den VVL «direkt zu weiteren Abklärungen» animiert, weil er festgehalten habe, «dass verschiedene Aspekte der VBL-Holdingstruktur nicht überprüft worden seien, so etwa die Berechtigung der Verrechnungssätze», doch habe die Geschäftsleitung «dann aber in wesentlichen Punkten eine Verbesserung erreichen» können, «indem sie den Bericht in manchen Bereichen zu Handen des BAV korrigierte».

Die VBL stemmte sich laut Bericht über Jahre gegen die Forderung des VVL, die Rechnungslegung öffentlich durch Swiss GAAP FER auszurichten. Durch diese Verrechnungsart hätten die VBL laut Autoren einen deutlich höheren Gewinn ausweisen müssen. Die VBL glaubten offenbar, FER führe zu einer «Abkehr vom Unternehmertum hin zu einer Unternehmung, die nach Ist-Kosten abrechnet und keine Gewinne mehr machen darf.»

Zudem hätte sie laut VBL zu einer «unhaltbaren Ungleichbehandlung der Transportunternehmen» geführt. Die VBL wollten offenbar «nicht alle Geschäftsgeheimnisse preisgeben» und keine «Kassenzetteli-Politik» betreiben, sondern die unternehmerische Freiheit ausspielen. Eine Rechnungslegung nach FAR sei ausserdem gesetzlich nicht gefordert, so das Argument der VBL. Der Widerstand der VBL gegenüber höherer Transparenz löste bei VVL und BAV ein «ungutes Gefühl» aus.

Bereits am 2. Februar 2010 kam im VBL-Verwaltungsrat zur Sprache, dass die konzerninternen Verrechnungen «ein gewisses Gefahrenpotential in sich» bergen. Die Revisionsstelle wies offenbar mehrmals (zumindest 2013, 2014 und 2015) auf das Risiko hin, dass die Transferpreispolitik der VBL «aus subventionsrechtlicher und steuerrechtlicher Perspektive hinterfragt werden» können. Zudem halten die Autoren fest, dass der Bericht von Ernst & Young (2018), der ernsthafte Bedenken am Verrechnungsmodell äusserte, zunächst ohne Reaktion vonseiten VBL blieb. In den Akten fände sich kein einziger Hinweis darauf, dass die VBL nach Vorliegen des Dokumentes von selbst aktiv geworden wäre. Die Verkehrsbetriebe jedoch bestreiten diese Aussage in einer Stellungnahme.

Die Verkehrsbetriebe fühlten sich offenbar dazu verpflichtet, der Stadt Luzern als Alleinaktionärin jährlich 1 Million Franken bzw. 5 Prozent Dividende auszuschütten. Laut VBL-Direktor Schmassmann habe die Stadt auf die 1 Million Franken Dividende stets beharrt: «Die Eignerastrategie ost quasi ‹gottgegeben›.» Anscheinend war vor allem diese Dividende der Grund, weshalb sich die VBL einen «Spagat zwischen der Eignerstrategie und den regulatorischen Vorgaben zu überbrücken». Der Stadtrat hat bereits angekündigt, die Erwartungen an die VBL herunterzuschrauben.

Der Bericht hält fest, dass die Muttergesellschaft Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) und deren ÖV-Tochter «vbl verkehrsbetriebe luzern ag» (vbl) in der Vergangenheit nicht immer konsequent auseinandergehalten wurden. Dies sei sogar «öfters» der Fall gewesen. «Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Verantwortlichen selbst nicht durchwegs Rechenschaft darüber gaben, im Namen welcher Firma sie im konkreten Fall korrespondierten, oder diesem Umstand zumindest wenig Beachtung schenkten», so die Autoren. Die Gutachter halten weiterhin fest, dass einzelne Konzessionen für den regionalen Personenverkehr nicht der ÖV-Tochter, sondern der Muttergesellschaft ausgestellt wurden. Das sei falsch, da ja die ÖV-Tochter die Leistungen erbringe.

Das Gutachten schliesst mit Bemerkungen zur Governance. Die Autoren kritisieren, dass der Stadtrat eine Vertretung im VBL-Verwaltungsrat stellt. Sie zeigen auf, dass diese Vertretung regelmässig für Verwirrung sorgte. So war offenbar immer mal wieder unklar, über welchen Weg die Information von den VBL zur Exekutive fliessen. «Die Rolle der Vertretungen des Stadtrats im Verwaltungsrat erscheint – jedenfalls in der Praxis – wenig geklärt.» Insbesondere der Nachteil des Interessenkonfliktes wiege schwer. Aus Governance-Sicht sei diese Konstellation deshalb kritisch zu hinterfragen.