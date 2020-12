VBL-Subventionsdebakel Was, wenn die VBL tatsächlich zahlen? So würden die 16 Millionen Franken verteilt Sollten die Verkehrsbetriebe Luzern die geforderten öffentlichen Gelder zurückzahlen, erhielte die Stadt Luzern einen grossen Teil davon. Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub erläutert, weshalb. Simon Mathis 05.12.2020, 05.00 Uhr

Ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) überquert die Seebrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2020)

Das Subventionsdebakel rund um die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) dreht sich um eine einzige Zahl: 16'111'879. Rund 16,1 Millionen Franken fordert der Verkehrsverbund Luzern (VVL) von den VBL zurück. Erstmals errechnet wurde die Summe im November 2019 – in einem Bericht, den der VVL als Subventionsgeber in Auftrag gegeben hat. Der VVL begründet seine Forderung damit, die VBL habe Holding-intern kalkulatorische Zinsen verrechnet, ohne diese transparent zu machen. So hätten die VBL ungerechtfertigt über 16 Millionen Franken an Subventionsgeldern verdient.



Mittlerweile leitet ein neuer, dreiköpfiger Verwaltungsrat die VBL. Die Frage, mit der er sich beschäftigen muss, ist allerdings altbekannt: Sollen die Verkehrsbetriebe die geforderten Millionen zahlen? Die Antwort auf diese Frage ist nach wie vor offen. Mittlerweile lässt sich aber genauer sagen, wem die 16,1 Millionen zurückerstattet würden. Der VVL wird diese öffentlichen Gelder nach eigenen Angaben voraussichtlich wie folgt verteilen:

Ein Bruchteil der mutmasslich zu viel bezahlten Subventionen – namentlich 0,24 Millionen Franken – wird an das Bundesamt für Verkehr (BAV) gehen. Der verbleibende Betrag wird zur Hälfte in die Kasse des Kantons Luzern fliessen, die andere Hälfte geht an die Gemeinden. Dies entspricht dem Verteilschlüssel, der seit der Gründung des Verkehrsverbundes Bestand hat. Komplizierter wird es bei der Frage, welche Luzerner Gemeinde wie viel erhält. Hier ist nämlich ein komplexer Kostenverteiler am Werk, der sich auch noch von Jahr zu Jahr ändert. Denn zu den Variablen gehören unter anderem die Breite des ÖV-Angebotes, die Anzahl Einwohner und die Summe der Bahn- und Busabfahrten.

Luzern, Emmen und Kriens erhielten am meisten

Der Einfachheit halber wird der Verkehrsverbund vom Kostenverteiler des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2019 ausgehen. Dies teilt die Medienstelle auf Anfrage mit. Konkret hiesse das: Im Falle einer Rückzahlung gingen 28,1 Prozent der 8 Millionen Franken an die Stadt Luzern (rund 2,2 Millionen Franken), 8,8 Prozent an Emmen (0,7 Millionen Franken) und 6,6 Prozent an Kriens (0,53 Millionen Franken).

Das ist insofern nicht überraschend. Es handelt sich um die drei grössten Gemeinden des Kantons, die über die dichtesten ÖV-Netze verfügen. Der Restbetrag wird gemäss Kostenverteiler an die weiteren Luzerner Städte und Gemeinden ausbezahlt.

Stadt hat die VBL mit Aktienkapital ausgestattet

Dass die Stadt Luzern das grösste Stück vom Kuchen der Rückzahlung erhalten würde, ist zwar der Logik des Verteilschlüssels geschuldet, führt aber zu einer leicht paradoxen Situation. Denn die Stadt hat bereits durch die Holding-Struktur der VBL profitiert; namentlich hat sie zwischen 2010 und 2017 rund 8 Millionen Franken an Dividenden erhalten – eine Million pro Jahr. Die Holding-Struktur war aber Grundlage der Verrechnungspraxis, die heute von VVL und Bund als unzulässig kritisiert wird. Deshalb wird diese Geschäftsform per Ende Jahr auch aufgelöst.

Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub nimmt Stellung zu den Ergebnissen des VBL-Untersuchungsberichtes.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. November 2020)

Sollten die 16 Millionen zum VVL zurückfliessen, hätte die Stadt Luzern also von zweierlei profitiert: Einerseits von der bisherigen Holding-Struktur via Dividenden, andererseits davon, dass diese Holding-Struktur als unzulässig bezeichnet wird via Rückzahlung. Den Vorwurf, die Stadt sei eine doppelte Profiteurin, weist Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (CVP) jedoch zurück. Auf Anfrage schreibt sie: «Die Stadt Luzern ist schliesslich diejenige Gemeinde, die aufgrund der Dichte an ÖV-Linien den grössten Beitrag an den VVL bezahlt. Sollte sich herausstellen, dass die Subventionen an die VBL zu hoch waren, dann hätte auch die Stadt Luzern zu viel bezahlt.»

Eine allfällige Rückzahlung zu viel bezogener Abgeltungen durch die VBL schmälere zudem den Unternehmenswert, wovon dann die Stadt als alleinige Aktionärin betroffen wäre, fährt Bitzi fort.

«Die Stadt wäre also die einzige Gemeinde, die einen Schaden davontragen würde.»

Franziska Bitzi erinnert daran, dass die Stadt die Verkehrsbetriebe bei der Auslagerung im Jahr 2000 mit einem Aktienkapital von 20 Millionen Franken ausstattete und zusätzlich 10 Millionen Franken Restrukturierungsreserve einlegte. «Die Stadt trägt das Risiko eines Wertverlustes alleine», betont sie. Der Stadtrat wünscht sich bekanntlich, dass sich die VBL mit den Beteiligten zusammenrauft; dies käme einer Rückzahlung gleich. Diese Haltung des Stadtrates habe nichts mit den 2,2 Millionen Franken zu tun, sagt Bitzi. Sondern: «Der Stadtrat erwartet eine tragfähige Lösung für eine zukünftige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen VVL, VBL und BAV.»

Dividendenforderung war «rechtlich und wirtschaftlich zulässig»

Ein Verzicht auf die VVL-Rückzahlung sei deshalb kein Thema, so Franziska Bitzi. Auch der Überlegung, die Stadt könne oder müsse die 8 Millionen Franken Dividende gänzlich oder teilweise an die VBL zurückzahlen, kann der Stadtrat nichts abgewinnen. «Das steht für den Stadtrat nicht zur Diskussion», so Bitzi. Denn die Ausführungen im Untersuchungsbericht zeigten, «dass die Stadt die Auszahlungen der Dividenden in Unkenntnis der gesetzwidrigen Verrechnungspraxis erhalten hat».

«Rechtlich und wirtschaftlich war die Forderung der Stadt Luzern nach einer Verzinsung ihres Kapitals in Form einer Dividende zulässig», so Bitzi weiter. Bisher habe die Stadt auch keine Kenntnis davon, dass die VBL eine solche Rückzahlung einfordern wolle. Allerdings merkt Bitzi an:

«Falls die VBL aufgrund ihrer allfälligen Rückzahlung in finanzielle Schwierigkeiten kommt, wird die Stadt die Situation prüfen.»