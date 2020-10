Interview «Wir befinden uns in einer Krise»: VBL-Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler zum Zerwürfnis mit der Luzerner Stadtregierung Die Verkehrsbetriebe Luzern stecken im Dilemma. Ihre Verwaltungsratspräsidentin nimmt Stellung und erklärt, weshalb sie sich zum Rücktrittsangebot gezwungen sah. Von der Stadtregierung erwartet sie, dass diese ihre Verantwortung als VBL-Eigentümerin wahrnimmt.

03.10.2020

Sie hat turbulente Monate hinter sich: Yvonne Hunkeler, Verwaltungsratspräsidentin der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Im März dieses Jahres trat sie vor die Medien, um zu erklären, was es mit den 16,7 Millionen Franken auf sich hat, die der Verkehrsverbund Luzern (VVL) von den VBL fordert. Nun hat sie gemeinsam mit drei weiteren Verwaltungsräten ihren Rücktritt angeboten. Vergangene Woche bezeichnete sie das Vertrauen zur Stadt Luzern als «zerrüttet».

Wie konnte es so weit kommen? Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Yvonne Hunkeler, weshalb sich der Verwaltungsrat zum Rücktrittsangebot gezwungen sah, was die VBL nun vom Stadtrat erwarten – und weshalb es zum Zerwürfnis kam.

VBL-Verwaltungsratpräsidentin Yvonne Hunkeler. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Oktober 2020)

Yvonne Hunkeler, der Verwaltungsrat der VBL bietet dem Luzerner Stadtrat seinen Rücktritt an – und bringt ihn damit in Zugzwang. Ist das nicht eine Flucht vor der Verantwortung?

Nein. Wir wollen die Verantwortung nicht hin und herschieben. Wir wollen die Verantwortung gemeinsam tragen. Die Stadt Luzern ist Alleinaktionärin der Verkehrsbetriebe, wir brauchen ihr Einverständnis für diese ausserordentliche Zahlung von 16 Millionen, weil die Rechtslage unklar ist. Das Geld gehört letztlich der Stadt und es ist ihr Unternehmen. Und weil die Stadt uns das Einverständnis nicht gibt, können wir diese Zahlung nicht auslösen.

Aber weshalb nicht? Es ist liegt doch in der alleinigen Kompetenz des Verwaltungsrates, gerade solche Entscheidungen zu fällen.

In einer normalen Situation würde ich Ihnen da vollkommen Recht geben. Aber das hier ist keine normale Situation. Wir befinden uns in einer Krise. Unsere Juristen sagen, dass wir das Einverständnis der Eignerin suchen müssen. Ansonsten laufen wir Gefahr, uns haft- und strafbar zu machen, weil die Zahlung dieser 16 Millionen unklar ist. Das ist keine Frage der emotionalen Absicherung, sondern juristisch begründet.

Weshalb befürchten Sie denn rechtliche Konsequenzen?

Obwohl Medien, Politiker und das Bundesamt für Verkehr dies ständig behaupten, ist rechtlich überhaupt nicht geklärt, ob wir die 16 Millionen tatsächlich schulden. Ich betone: Das ist eine offene Frage. Sollte sich später herausstellen, dass die Forderung unberechtigt war und wir die Schuld trotzdem bezahlt haben, könnten die Mitglieder des Verwaltungsrates persönlich belangt werden. Salopp gesagt hätten wir dann das Geld der Verkehrsbetriebe – und letztlich der Stadt – aus dem Fenster geschmissen. Damit würden wir VBL als Unternehmen schädigen und uns so unter Umständen sogar persönlich haft- und strafbar machen. Das kann ich persönlich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, es widerspricht meiner Verantwortung als Verwaltungsrätin.

Wenn die rechtlichen Bedenken so gross sind, weshalb verweigern Sie die Zahlung nicht einfach?

Weil das zu einem langen und zermürbenden Rechtsstreit führen würde, der die Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Luzern über Jahre beeinträchtigte. Der Verkehrsverbund ist unser wichtigster Kunde, das wollen wir nicht.

Ein Rechtsstreit zwischen Organisationen muss aber nicht zwingend zu bösem Blut führen.

Das stimmt zwar. Trotzdem sind wir überzeugt, dass ein solcher Streit das tägliche Geschäft massiv beeinträchtigen würde. Wir verhandeln jährlich Offerten mit dem Verkehrsverbund und entwickeln gemeinsam den ÖV der Zentralschweiz weiter. Ich glaube nicht, dass ein Gang vor die Gerichte diesen Verhandlungen gut tun wird. Wir wollen ein solches Verfahren nicht dem Frieden zuliebe verhindern, sondern dem Unternehmen zuliebe. Hinzu kommt, dass ein Rechtsstreit garantiert zu politischem Widerstand führen würde.

Und doch scheinen die VBL die Verhandlungen zur Zahlung eher contre ceur vorangetrieben zu haben. Der Widerwille ist jetzt noch zu spüren.

Wir meinen, dass eine Zahlung – trotz rechtlicher Bedenken – im Interesse der VBL das einzig Richtige ist. Das ist halt eine unternehmerische Güterabwägung. Aber mit einer einzigen, wichtigen Voraussetzung: dass die Stadt in die Zahlung einwilligt, wenn sie diese Güterabwägung teilt. Der Vertrag mit dem Verkehrsverbund liegt bei uns auf dem Pult. Wenn die Stadt ihr Einverständnis gibt, zahlen wir die 16 Millionen.

Der Verwaltungsrat bietet seinen Rücktritt nur an. Ist das nicht eine Alibiübung?

Nein. Wenn wir einen Beitrag zur Versöhnung leisten können, sind wir bereit dazu. Wir wollen weiterhin unser Bestes für die VBL geben, brauchen aber den Rückhalt des Stadtrates.

Was heisst denn das konkret?

Der Stadtrat hat sich von Anfang an auf den Standpunkt gestellt, für die Zahlung nicht zuständig zu sein. Rein aktienrechtlich stimmt das wohl. Nun kommen aber die haftungs- und strafrechtlichen Risiken dazu. Diese wollten wir mit dem Stadtrat diskutieren und gute Lösungen finden. Wir verstehen nicht, weshalb dieses Gespräch verweigert wurde. Wir arbeiten im Auftrag der Stadt, der Alleinaktionärin der VBL, da muss doch zumindest ein Austausch möglich sein!

Im Moment läuft aber eine externe Untersuchung, die noch gar nicht abgeschlossen ist. Mit den Rücktrittsangeboten ist der Verwaltungsrat vorgeprescht, bevor der Stadtrat die Faktenlage sachlich einschätzen konnte.

Das war kein Schnellschuss, wir haben uns das gründlich überlegt. Der Stadtrat erwartet «vollumfängliche Transparenz und eine lückenlose Aufklärung». Wir haben gute Gründe zu bezweifeln, dass das nicht der Fall sein wird.

Warum?

Das haben wir in der Mitteilung vergangene Woche festgehalten: Weil der Teilentwurf der externen Untersuchung, den die Autoren uns zugeschickt haben, vorverurteilend und lückenhaft ist.

Weshalb haben Sie diesen Entwurf überhaupt erhalten? Und was beinhaltet er?

Die VBL haben den Autoren des Berichts vollumfänglich und transparent Einsicht in alle Dokumente gewährt. Die Autoren haben Interviews mit diversen Personen geführt. Daraus wurden Schlüsse gezogen und die Fragen der Geschäftsprüfungskommission und des Stadtrates beantwortet. Wir haben dann den Teil erhalten, den die VBL betrifft. Er umfasst 133 Seiten. Nach mehrmaligem Nachfragen haben wir – zum ersten Mal überhaupt – erfahren, welche Fragestellungen die Autoren beantworten mussten. Lückenhaft ist der Untersuchungsbericht zum Beispiel deshalb, weil die wichtigste Frage fehlt: Eben jene, ob wir die 16 Millionen Franken überhaupt schulden! Zudem fehlt die betriebswirtschaftliche Sichtweise. Letztlich beinhaltet der Berichtsentwurf eine weitere juristische Sichtweise die in vielen Teilen der unseren widerspricht. Dies zeigt deutlich auf, was wir seit Beginn sagen: die Rechtslage ist in vielen Fragen einfach nicht geklärt.

Trotzdem: Der Stadtrat hat Ihnen versprochen, Ihre Sicht der Dinge darlegen zu dürfen, sobald der Bericht abgeschlossen ist. Weshalb konnten Sie nicht darauf warten?

Weil es dann vielleicht schon zu spät gewesen wäre. Wir erkannten sofort: Wenn dieser Bericht an die Öffentlichkeit dringt, bevor sich der Stadtrat damit auseinandergesetzt hat, wären die medialen und politischen Schuldzuweisungen vorprogrammiert.

Der Bericht wird irgendwann auch an die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Stadtrates gehen. Befürchten Sie, dass jemand den Bericht den Medien zuspielt?

Nein, das hoffen wir nicht. Die GPK muss vertrauliche Akten für ihre Arbeit haben und sorgfältig damit umgehen. Aber es war eben ein Leck, das den einseitigen Artikel im «Blick» im Februar veranlasst hat. Und dieser Artikel prägt die Wahrnehmung dieses Falles bis heute. Aus einer solchen Meldung kann man politisch und medial Kapital schlagen.

Aber wenn die VBL früher kommuniziert hätten, hätte es auch kein Leck geben können.

Der Verkehrsverbund hat damals mit unserem Einverständnis beschlossen, noch nicht zu kommunizieren. Es wäre auch nicht sinnvoll gewesen. Bei diesem Entscheid hatten wir die 16-Millionen-Forderung erst 14 Tagen in Form einer E-Mail auf dem Pult. Man kann doch nicht die Öffentlichkeit seriös über etwas informieren, wenn man selbst noch kaum weiss, worum es geht. Hätte es das Leck nicht gegeben, wäre eine unaufgeregte Lösung des Problems viel wahrscheinlicher gewesen.

Zurück zum Teilentwurf des externen Berichts: Weshalb hat er bei den VBL solche Aufregung verursacht?

Wenn ein Bericht so einseitig und vorverurteilend daherkommt, geht es schnell um personelle Fragen. Diese Signale wollten wir dem Stadtrat mitgeben. Wir wollen wissen: Steht der Stadtrat hinter uns? Oder zieht er personelle Konsequenzen in Betracht. Wir wollten nur unsere Bedenken und Unsicherheiten äussern. Auch diese Möglichkeit hat uns der Stadtrat verwehrt.

Aber der Stadtrat kann darüber nicht urteilen, wenn ihm der Bericht gar noch nicht vorliegt.

Wir haben ein gewisses Verständnis, dass der Stadtrat sich ein umfassendes Bild über den ganzen Bericht machen will. Wobei unser Teil immerhin schon rund 130 Seiten umfasst. Deshalb hätte er uns zumindest zuhören können. Die Stadt als Alleineignerin der VBL kann doch mit uns darüber sprechen. Im Moment wissen wir aber gar nicht, woran wir sind, erkennen nicht einmal eine Tendenz.

Sind die Vorwürfe an den Stadtrat nicht einfach ein Vorwand, um sich aus der Affäre zu ziehen, bevor es eng wird?

Nein, definitiv nicht. Wir haben ein Kurzgutachten erstellen lassen. Dieses kommt zum Schluss, dass wir uns strafrechtlich in keinem Punkt etwas zu Schulden haben kommen lassen. Hätte das Resultat anders ausgesehen, hätten wir uns sofort selbst angezeigt. Das haben wir im Verwaltungsrat vorgängig so entschieden. Es besteht aber kein Grund für eine Selbstanzeige, das haben uns auch Juristen so geraten.

Sie sagten vergangene Woche, der Verwaltungsrat hätte weder betrogen noch sich bereichert. Wo sind eigentlich diese 16 Millionen hingekommen?

Das Geld blieb immer in der öffentlichen Hand. Es ist eigentlich ganz einfach: 8 Millionen sind in unseren stillen Reserven und erhöhen somit den Unternehmenswert von VBL, 8 weitere Millionen haben wir zwischen 2010 und 2017 der Stadt Luzern als Dividende ausgeschüttet. Die 16 Millionen kamen letztlich der Stadt zu Gute. Ein Grund mehr, weshalb wir die Zustimmung des Stadtrates brauchen.

Was empfinden Sie, wenn Sie auf das bisherige Jahr 2020 zurückblicken?

Es war und ist eine extreme Herausforderung. Wir mussten zwei Krisen parallel bewältigen: Corona und die 16-Millionen-Forderung. Natürlich: auch wir haben nicht alles richtig gemacht. Das mediale und politische Urteil wurde im März gefasst: «Die VBL sind schuld.» Aber wir vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wissen, dass das zu einfach gedacht ist. Wir können den Leuten auf der Strasse in die Augen schauen – und auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen wir übrigens am Freitag und Montag gegenüberstanden. Wir haben ein reines Gewissen und immer nach gutem Treu und Glauben gehandelt. Sonst würde ich auch nicht hier sitzen und Ihnen Rede und Antwort stehen.