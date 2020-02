VCS fordert Abschaffung der Nachtstern-Tarife in Luzern Zürich schafft die Nachtzuschläge auf Busse und Bahn ab. Der VCS Luzern fordert, dass Luzern nachzieht und die Nachtstern-Tarife ebenfalls abschafft. 10.02.2020, 14.38 Uhr

(fmü) Der Verkehrs-Club der Schweiz, Sektion Luzern, fordert den Verkehrsverbund Luzern auf, das Tarifsystem dem Zürcher Verkehrsverbund anzupassen und die Luzerner Nachttarife ebenfalls so rasch als möglich abzuschaffen. Das schreibt der VCS in einer Medienmitteilung. Die Integration des Nachtangebots in das normale Tarifsystem bringe eine Vereinfachung der Tarifstruktur. Ausserdem fördere es die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs und leiste einen Beitrag, gerade jüngere Leute nachts sicher nach Hause zu bringen.