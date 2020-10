Schwerpunkt Am 1. November ist Weltvegantag: So veganfreundlich ist Luzern und diese Luzernerinnen und Luzerner setzen sich aktiv für das Wohl der Tiere ein Anfangs als Trend belächelt, ist die vegane Ernährungsform mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. In der Zentralschweiz hat es zwar ein bisschen länger gedauert als in anderen Teilen der Schweiz. Livia Fischer 31.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 1. November ist Weltvegantag. Doch was bedeutet vegan leben überhaupt? Die meisten denken vermutlich an die pflanzenbasierte Ernährung. Das ist ein Teil davon - wobei es für Veganerinnen und Veganer übrigens immer einfacher wird, Lebensmittel einzukaufen oder auswärts zu essen, wie Sie weiter unten lesen. Wer jedoch konsequent eine vegane Lebensform pflegt, isst nicht nur keine tierischen Produkte, sondern trägt beispielsweise auch kein Pelz oder Daunen, kauft keine Echtleder-Sachen und verzichtet auf Zirkus- oder Zoobesuche. Einer, der nach diesen Wertvorstellungen lebt, ist der Luzerner Pascal Egger. Wir haben mit dem Tierrechtsaktivisten unter anderem über seine Erlebnisse auf stillen Demonstrationen vor Schlachthöfen gesprochen. Wer sich ebenfalls fürs Tierwohl einsetzt, sind Claudia und Beat Troxler. Die beiden haben ihren Bauernhof in Büron zu einem Lebenshof umgewandelt – wir erklären hier, was das ist. Nicht zuletzt haben wir mit der veganen Ernährungsberaterin Corinne Küng aus Luzern über den gesundheitlichen Aspekt einer pflanzlichen Kost gesprochen.

Der vegane Lebensstil boomt – vor allem, was die Ernährung angeht. Das zeigt sich alleine schon daran, dass sich das Angebot von pflanzlichen Produkten rasant verändert hat. «Vor zehn Jahren mussten Interessierte für Sojamilch und Tofu ins Reformhaus. Heute bieten alle Detailhändler diverse Produkte an», sagt auch Laura Lombardini, Geschäftsführerin der Veganen Gesellschaft Schweiz. Doch damit nicht genug: «Bis vor einem Jahr wussten wir noch über jedes neue Produkt Bescheid, heute kommen selbst wir kaum noch nach mit Testen.» Das Ziel des gemeinnützigen Vereins: Tierleid reduzieren. Während der Fokus in den ersten Jahren nach der Gründung 2011 vor allem darauf lag, Argumente für eine vegane Lebensweise bekannt zu machen, zielen die Organisatoren heute darauf ab, Vorurteile und Berührungsängste weiter abzubauen. Unter anderem damit, indem sie auf den Sozialen Medien verschiedenste vegane Produkte vorstellen – und diese eben auch selbst probieren und beurteilen.

Den Beweis, dass die rasante Zunahme pflanzlicher Produkte keine subjektive Wahrnehmung ist, liefern die Detailhändler gleich selbst. So teilt das Unternehmen Coop etwa mit, dass es sein veganes Sortiment aufgrund der immer höher werdenden Nachfrage schon in den kommenden Jahren stark ausgebaut hat und es auch in den kommenden Monaten weiterhin tun wird. Aktuell lassen sich über 1000 vegane Produkte, darunter etwa rund 70 vegane Fleisch- und Fisch-Alternativen und rund 20 Käse-Ersatz-Produkte, in den Regal finden. Eine grosse Auswahl an pflanzlicher Milch gibt es ebenfalls bereits seit geraumer Zeit, hier ein Blick ins Coop-Sortiment Karma:

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 30. April 2017)

Ähnlich sieht es bei der Migros aus. Sie setzt beim Ausbau vor allem auf die neue Eigenmarke V-Love, die sich bisher vor allem auf Alternativen für den Fleischkonsum konzentrierte, künftig aber auch mehr Produkte im Bereich Milch- und Käse-Ersatz anbieten will. Anlässlich des Weltvegantags lancieren sie etwa drei neue Joghurt-Alternativen auf Kichererbsenbasis:

Kurz vor dem 1. November verkünden auch Lidl und Aldi, dass sie künftig noch stärker auf vegetarische und vegane Produkte setzen wollen. In den Schweizer Lidl-Filialen finden sich bis jetzt über 70 verschiedene vegane und vegetarische Alternativprodukte, wie etwa diesen Burger:

Bild: Lidl

Obwohl Volg und Spar zwar ein kleineres Sortiment an pflanzlichen Produkten haben, bieten auch sie laufend neue Artikel an. So erweiterte Volg sein Sortiment Anfang Jahr etwa um zwei weitere Fleischersatzprodukte. Spar hat in den letzten zwei Jahren ungefähr eine Handvoll neue vegane Artikel ins Sortiment genommen. Diese werden auch immer besser verkauft, wie Sortimentsmanager Daniel Lindner erzählt: «Ein grosser Teil der veganen Alternativ-Produkte ist so gut, dass nicht nur Veganerinnen und Veganer zugreifen. Im Idealfall haben wir einen super Artikel, der ‹per Zufall› noch vegan ist. Gerade auch im Bereich Milchersatzprodukte hat sich in den letzten Jahren viel getan. Früher schmeckten viele pflanzliche Joghurts beispielsweise sehr stark nach Soja. Heute haben wir vegane Fruchtjoghurts in unserem Sortiment, da würde die Hälfte der Leute gar nicht merken, dass keine Kuhmilch drin ist.» In allen Läden besonders beliebt sind vegane Fleischersatzprodukte für Burger, Würste, Schnitzel oder Nuggets.

So hat sich dessen Nachfrage beispielsweise in der Migros in diesem Jahr gar verdoppelt.

Nicht zuletzt hat sich auch in der Gastroszene einiges getan. Während sie in Städten wie Zürich, Bern oder Basel schon vor einigen Jahren spürbar vegan-freundlicher wurde, dauerte es in den ländlicheren Kantonen etwas länger. So auch in Luzern. Erst seit drei Jahren gibt es das erste reine vegane Restaurant: das Blend Teehaus in der Luzerner Altstadt. Weitere vegane Adressen sind mittlerweile etwa Karl's Kraut, Pura, Peacefood, Crazy Cupcakes und zu einem Grossteil das Tibits.

Tipps vom Klimaexperten In der Schweiz trägt die Ernährung gemäss Bundesamt für Umwelt mit rund 28 Prozent zur Umweltbelastung durch den Konsum von Gütern bei. Der jährliche Treibhausgas-Ausstoss pro Person beträgt dabei rund zwei Tonnen CO 2 . «Schlüssel zum Klimaschutz im Ernährungsbereich sind ein massvoller Konsum von Fleisch und tierischen Produkten, die Reduktion der Nahrungsmittelverschwendung, die Nutzung des ganzen Tiers und der Bezug lokaler und saisonaler Nahrungsmittel», sagt der Klimaexperte des Kantons Luzern Jürgen Ragaller. So bestätigt er zwar, dass die vegane Ernährung im Vergleich zur Schweizer Durchschnittsernährung weniger umweltbelastend ist, findet jedoch den vollständigen Verzicht von Fleisch und tierischen Produkten für die Erreichung der Klimaneutralität nicht nötig.

Was Laura Lombardini von der Veganen Gesellschaft Schweiz ebenfalls feststellt, ist die Zunahme des veganen Aktivismus. «Immer mehr Menschen interessieren sich für eine empathische Lebensweise und entscheiden sich, vegan zu leben. Dabei wollen viele von ihnen auf das Leid aufmerksam machen, das eine herkömmliche Lebensweise mitverursacht.» Und dies wiederum werde in Form von verschiedenem Aktivismus immer sichtbarer. Mittlerweile läuft fast jedes Wochenende etwas in der Schweiz.

Einer, der regelmässig auf Mahnwachen vor dem Schlachthof in Sursee anzutreffen ist, ist Pascal Egger. Der 37-jährige Luzerner war schon bei vielen Mahnwachen dabei, auch in anderen Städten. Ein Erlebnis ist ihm ganz besonders eingefahren. Bei einer Mahnwache in Zürich durften die Demonstranten die Lastwagen mit den Tieren drin anhalten – dies ist in Luzern nicht erlaubt. Dabei hat Egger ein Kalb gesehen, das keine 16 Wochen alt war – und zu seiner Überraschung geweint hat. «Da dachte ich mir: ‹Hey, so doof. Wie konntest du nur annehmen, dass nur Menschen weinen?› Das Kälbli hatte Angst, seine Mutter hat ihm gefehlt und ihm war kalt. Es wusste nicht, wo es ist und kaum ist es im Schlachthof, ist Blutgeruch das erste, was ihm entgegenweht. Seine Artgenossen hängen da schon aufgeschlitzt und wenige Stunden später ist es selber tot. Klar weint es», erzählt Egger nun.

An diesem Punkt geht er auch auf das Argument vieler Fleischesser ein, dass Tiere in der Schweiz aber doch gut gehalten würden. «Vergessen wir mal den Aspekt, letztlich landen alle Tiere doch im Schlachthof, der Tod ist immer der gleiche.» Sprich: Mittels Bolzenschuss ins Hirn werden sie betäubt, dann wird der Hals aufgeschnitten und man lässt sie ausbluten. Schweine werden oft mit einer Elektrozange oder in einer Gaskammer betäubt, bevor sie umgebracht werden. Selbst wenn der Standard in einem Schlachthof erfüllt werde, bedeute es für das Tier Gewalt - und eben letztlich den Tod. «Was den Tieren da angetan wird, kann nicht schön geredet werden.» Vor allem nicht heute, da Fleisch- und Milchprodukte essen nicht mehr nötig, sondern ein Luxus sei. «Dass ein Lebewesen für ein bisschen Genuss stirbt, steht in keiner Verhältnismässigkeit.»

Was Beschimpfungen wütender Autofahrer und jene selbst aussagen

Mahnwache vor dem Schlachthof Sursee. PD

Seit Oktober 2018 steht Egger also mit Mitgliedern seiner Organisation Mahnwache Schlachthof Luzern – «manchmal sind wir nur zu Dritt, manchmal sind wir 20» – regelmässig vor dem Surseer Schlachthof. Konkret: Einmal im Monat, von 5 Uhr bis 8 Uhr morgens, auch bei Regen und Kälte, halten sie Schilder und Banner in die Höhe, filmen die Trucks mit den Tieren drin. Damit wollen sie vor allem die vorbeifahrenden Autofahrer ansprechen und sie darauf aufmerksam machen, was dort drin passiert. Überwacht werden die stillen Demonstranten jeweils von einem Securitas, der vom Schlachthof angestellt ist, und zwei Polizistinnen oder Polizisten. «Dass die jedes Mal während den ganzen drei Stunden da sind, ist in der Schweiz eine Ausnahme – zumal wir ja nicht vorhaben, einzubrechen oder etwas zu beschädigen», sagt Egger. Trotzdem stellt er klar: «Eine Mahnwache ist kein schöner Event. Es stinkt, wenn die Lastwagen durchfahren und oft kommt es vor sogar, das wir von Autofahrern oder Fussgängern beschimpft werden.»

Unerwartet kommen die vielen negativen Reaktionen wie Hupen oder wütende «Geht arbeiten!»-Rufe für ihn nicht. «Schliesslich ist Sursee eine ländliche Region und im Kanton Luzern hat es generell viele Bauern. Zudem wird in der Zentralschweiz landesweit die grösste Menge an Schweinefleisch produziert», sagt er. Ausserdem sieht er in solchen Situationen auch etwas Gutes. «Wir wollen ja starke Reaktionen, diese regen zum Nachdenken an. Das Schlimmste für uns wäre Ignoranz.» Meistens seien es nämlich genau jene Leute, die sich am meisten aufregen, die – wenn auch nur ganz tief im Innern – ein Stück weit das schlechte Gewissen plagt und die das Thema am meisten beschäftige.

Egger erklärt den Zustand, in dem sich viele dieser Leute befinden, mit dem Ausdruck Kognitive Dissonanz. Heisst: «Einerseits sehen sich die meisten als Tierfreund und wollen ja auch nicht, dass Tiere leiden. Andererseits essen sie Tiere und sind somit Teil des Problems, dass Tausende in den Schlachthof geschickt werden. Wenn die Wertvorstellungen mit dem Handeln nicht übereinstimmen, löst das ein unwohles Gefühl in einem aus.»

Bilder und Videos aus Schlachthöfen auf offener Strasse gezeigt

Mehr konstruktive Gespräche zwischen Fleischessern und Veganern ergeben sich, wenn Egger mit seiner anderen Luzerner Organisation A4A (steht für «Advocates for Animals» also «Anwälte für die Tiere»), in der Luzerner Altstadt ist. Einerseits, weil die Leute in einer Stadt empfänglicher für den veganen Lebensstil sind, andererseits weil es speziell auf Interaktionen abzielt. Dabei stehen die Aktivistinnen und Aktivisten in einer Formation wie einem Würfel und zeigen auf Laptops Bilder aus Schweizer Schlachthöfen, sprechen mit Interessierten und geben ihnen Infomaterial. Dieser sogenannte «Call for Justice» (zu Deutsch: Forderung nach Gerechtigkeit) findet einmal im Monat statt, meist am Samstagnachmittag auf dem Hirschenplatz oder Kornmarkt. Das nächste Mal am 7. November um 13 Uhr beim Hirschenplatz – anlässlich des Weltvegantags zeitgleich noch in sechs anderen Schweizer Städten.

38 Kühe, 13 Kälber, sechs Hühner, ein Hahn, zwei Schweine, sieben Alpakas, zwei Hunde und zwei Katzen sind auf dem Lebenshof Aurelio in Büron daheim – jedes wird liebevoll bei seinem Namen genannt. Angst, irgendwann geschlachtet zu werden, muss kein Tier mehr haben. Hier werden keine Kälber mehr gezüchtet, keine Kühe mehr gemolken, keine Schweine mehr gemästet. Die Tiere bleiben solange auf dem Hof, bis sie eines natürlichen Tods sterben. Früher sah es noch ganz anders aus. Ein Blick zurück.

Als Bauernjunge ist Beat Troxler damit aufgewachsen, dass die Nutzhaltung von Kühen und Schweinen etwas ganz Normales ist. Vor einigen Jahren hat der heute 36-Jährige dann den Bauernhof Eichenmoos von seinen Eltern übernommen. Gedanken darüber, dass die Tiere auch Gefühle haben und Schmerz verspüren, wenn ihnen Leid zugefügt wird, hat er sich bis dahin nicht gross gemacht. Seine Tiere hatte er zwar gerne, eine enge Bindung baute er aber nicht zu ihnen auf, sie wurden einfach verkauft. Den kleinen Kälbern zum Beispiel gab er auch keinen Namen – nach drei Wochen wurden sie ohnehin auf einen anderen Betrieb gebracht, dort gemästet und im Alter von zehn Monaten geschlachtet.

Mutter schreit Tag und Nacht nach ihrem Kind

Bis im März dieses Jahres wurden die Kühe auf dem Eichenmoos-Hof jedes Jahr besamt, brachten jährlich ein Kalb zur Welt. Deswegen und aufgrund der ständigen, enorm hohen Milchproduktion, bezeichnet sie Beat Troxler rückblickend als Marathonläuferinnen. «Diese Prozedur machten sie ihr ganzes Leben lang. Wenn das ein Mensch machen würde, würde er auch nicht alt werden.» Zum Vergleich: Wenn eine Kuh nicht so ausgebeutet wird, kann sie bis zu 20 Jahre alt werden. In der Nutztierhaltung sind sie mit Fünfjährig «durch», wie der Landwirt sagt. «Das ist ja das krasse, wenn man mal schaut, wie sehr man deren Körper in solch einer kurzen Zeit verschleisst.»

Doch damit nicht genug. Auf einem Bauernbetrieb werden die Kälber von den Müttern normalerweise kurz nach der Geburt getrennt. Wenn es geht, direkt danach, ohne jeglichen Blickkontakt. So empfinden die Tiere nicht ganz so viel Schmerz. Wenn Mutter-Kind eine Bindung aufbauen konnten, wenn auch nur über wenige Stunden hinweg, fällt ihnen die Trennung schon schwerer. «Da haben die Mutterkühe dann bis zu vier Tage am Stück gemuht und nach ihrem Kind geschrien. Auch nachts», erzählt Troxler.

Claudia und Beat Troxler verfüttern ihren ehemaligen Mastschweinen Nala (links) und Felix täglich bis zu drei Eimer voller Äpfel.

Eine weitere Besonderheit des Hofs: Hier leben Alpakas, ...

... die manchmal ganz schön frech ...

...und vor allem alles andere als kamerascheu sind.

Den Güggel Raffaello nennen Claudia und Beat Troxler liebevoll Raffi.

Blick auf den Hof

Umdenken hat dank der Liebe stattgefunden

Der Wendepunkt kam vor fünf Jahren, als Beat Troxler seine heutige Frau Claudia kennenlernte. Dass sie sich überhaupt getroffen hatten, war eher Zufall – sie hatten wortwörtlich Schwein gehabt. Als Vegetarierin mit einem grossen Herz für alle Tierarten wollte Claudia Troxler den Eber Felix, der bis dahin auf dem Eichenmoos-Hof lebte und mittlerweile wieder zurückgekehrt ist, vor dem Tod retten, kaufte ihn Beat Troxler ab und liess ihn auf einem Gnadenhof unterbringen. So fing alles an. Claudia und Beat Troxler verliebten sich, kurze Zeit später zog sie zum ihm auf den Hof. Für sie war klar: Sie möchte eigentlich kein Teil der Nutztierhaltung sein. Zu stark ist die Bindung, die sie zu den Tieren aufbaut; zu sehr leidet sie mit ihnen mit. Trotzdem half sie anfangs am Wochenende mit, kündigte schliesslich ihren früheren Job und arbeitete Vollzeit auf dem Hof.

Je öfter die beiden miteinander über Massentierhaltung und Speziesismus – das ist die Ungleichbehandlung zweier Lebewesen – gesprochen hatten, desto mehr Gedanken machte sich Beat Troxler. Zu Hause wurde bereits vegetarisch gegessen, da fasste der Büroner den Entscheid: Er will die Tiere nicht mehr so ausnutzen – schliesslich empfinden sie genauso Emotionen wie Freude und Trauer und sind eben nicht nur etwa eine «dumme Kuh».

Eine Alternative für die Nutztierhaltung zu finden, war jedoch gar nicht so einfach. Schliesslich ist Claudia Troxler auf den Zürcher Lebenshof Hof-Narr gestossen, der verschiedenste Bauernhöfe bei der Umstellung unterstützt.

Vergleichsweise wenig Lebenshöfe in der Zentralschweiz Im Kanton Luzern gibt es mindestens noch fünf weitere Bauernhöfe, welche die Umstellung zum Lebenshof wagen. Laut Sarah Heiligtag, die jene Höfe unterstützt, wollen diese aber nicht in die Medien. Heiligtag ist Präsidentin des Vereins Hof Narr in Hinteregg ZH und täglich mit Bäuerinnen und Bauern in Kontakt, die von der Nutztierhaltung wegkommen wollen. Auffallend ist, dass Lebenshöfe in der Zentralschweiz erst jetzt aufkommen, so haben sich die fünf weiteren interessierten Luzerner Bauernhöfe etwa erst dieses Jahr bei Heiligtag gemeldet. Über die Gründe, warum die Zentralschweiz in diesem Punkt hinterherhinkt, kann sie nur mutmassen. Sie glaubt aber, dass es mit der «unglaublich hohen Schweineproduktion» und den vielen Landwirtschaftsbetrieben in der Region zu tun hat. Wie viele Lebenshöfe es schweizweit gibt, kann Heiligtag nicht beantworten. Einerseits, weil sie selbst nicht alle kenne, andererseits, weil «Lebenshof» nicht überall die gleiche Bedeutung habe.

So setzen Claudia und Beat Troxler nun auf Hafermilch. Dass die Nachfrage da ist, spüren sie zwar. Nur in der Produktion harzt es momentan noch ein bisschen. «Unseren eigenen Hafer können wir erst nächsten Frühling ernten, solange beziehen wir das Getreide von extern. Ausserdem dauert die Herstellung von 90 Liter Haferdrink aktuell vier Stunden. Das rentiert sich kaum», erklärt Claudia Troxler. Nächstes Jahr soll dann eine neue Maschine geliefert werden, mit welcher die Produktion schneller vorangeht.

Weitere Einnahmen erzielen sie durch die Apfelernte und wenn die ersten Tiere sterben, wollen sie den Platz für Pensionen nutzen. Also so, dass vor dem Schlachthof gerettete Tiere bei ihnen auf dem Lebenshof ein neues zu Hause finden. Woran sie ebenfalls noch dran sind, ist die Patensuche für jegliche Tiere auf dem Hof. Ohne den Verkauf tierischer Produkte fällt die Haupteinnahmequelle weg, darum sollen wenigstens die Kosten für die Tiere mittels Patenschaften gedeckt werden. Denn eines ist beiden klar: Wirklich reich werden sie mit dem neuen Modell nicht. Den Tieren zuliebe hat sich die Umstellung trotzdem schon jetzt allemal gelohnt.

Corinne Küng (33), zertifizierte vegane Ernährungsberaterin aus Luzern. Pd

Corinne Küng, als zertifizierte vegane Ernährungsberaterin unterstützen Sie Ihre Klientinnen und Klienten bei der Umstellung zur pflanzenbasierten Ernährungsweise. Wobei brauchen sie Ihre Hilfe?

Corinne Küng: Einerseits zeige ich ihnen, wie sie eine vollwertige vegane Ernährung im Alltag integrieren können. Es gibt aber noch drei weitere Punkte, die ein Grossteil meiner Kundschaft beschäftigen. So können ihnen gemeinsame Essenssituationen mit Freunden und Familie unangenehm sein, weil sie den anderen Personen etwa «keine Umstände» machen wollen. Weil das Thema polarisiert, taucht auch immer wieder die Frage auf, wie man damit umgehen soll, wenn eine – oft nicht selbst iniziierte und manchmal auch nicht gewollte – Diskussion über die pflanzliche Ernährung entfacht.

Was antworten Sie dann?

Viele haben das Gefühl, sie müssten sich dann rechtfertigen. Aber es ist auch in Ordnung, zu sagen, dass man gerade keine Lust zum Diskutieren hat. Wenn jemand aber ernsthaftes Interesse zeigt, kann sich ein Gespräch durchaus lohnen. Am wichtigsten finde ich – das gilt für alle –, dass man die Ernährungsform seines Gegenübers respektiert.

Sie haben vorhin von drei Punkten, die beschäftigen, gesprochen.

Genau. Oft geht es auch darum, wie man seine alten Gewohnheiten und Überzeugungen loslassen kann. Das Bild, vegane Ernährung sei ungesund, zum Beispiel geistert schon noch in vielen Köpfen umher. Was sind die gängigsten Vorurteile? Hauptsächlich geht es darum, dass man mittels pflanzlicher Ernährung den Nährstoffbedarf nicht decken könne.

Stimmt das?

Nicht unbedingt. Mangelerscheinungen kann es zwar geben, dies aber auch bei Personen, die Fleisch essen oder vegetarisch leben. Es gibt einige potenziell kritische Nährstoffe, die man im Auge behalten sollte. Und Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln nicht vor und muss darum zwingend supplementiert werden. Was aber viele nicht wissen: Auch in Fleisch ist B12 nicht von Natur aus enthalten, sondern wird den Tieren in deren Futter beigemischt.

Auch hört man oft, dass die pflanzliche Ernährung für Babys und Schwangere ungeeignet sei.

Sich vegan zu ernähren, ist in jedem Alter und allen Lebensphasen möglich. Verschiedene Altersgruppen haben verschiedene Bedürfnisse, die gilt es zu decken. Das ist aber bei jeder Ernährungsform so.

Wie gesund ist diese Kost?

Eine vollwertige, also möglichst naturbelassene, vegane Ernährung kann sich sehr günstig auf die Gesundheit auswirken. So kann sie einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System haben, weil sie von Natur aus kein Cholesterin enthält. Auch das Hautbild kann sich verbessern oder das Energie-Level kann angehoben werden.

Was ist mit Fleischersatzprodukten und Kuhmilchalternativen?

Ich empfehle, so viel wie möglich selbst und vor allem frisch zu kochen, was auch nicht kompliziert oder teuer sein muss. Zwischendurch dürfen Fleischersatzprodukte aber durchaus sein. Es kommt auch auf die eigene Motivation an: Wer aus ethischen Gründen vegan isst und den Fleischgeschmack vermisst, für den stellen etwa vegane Nuggets eine gute Alternative zu Chicken Nuggets dar. Wie viel gesünder solche Produkte sind als Fleisch, ist jedoch fraglich. Pflanzliche Milch hingegen ist meist unproblematisch – je kürzer die Liste der Inhaltsstoffe, desto besser.