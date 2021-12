Diese veganen Alternativen sind in Luzern am beliebtesten

Veganismus boomt Milchalternativen mögen sie am liebsten – Käseersatz kaufen Luzernerinnen und Luzerner schweizweit am meisten Nicht nur Vegetarier und Veganerinnen gibt es in der Schweiz immer mehr, auch eine flexitarische Ernährung nimmt zu. Wer sind die Menschen? Und was sind ihre Beweggründe? Livia Fischer Jetzt kommentieren 26.12.2021, 10.55 Uhr

Über eine Viertel Million Menschen in der Schweiz und Liechtenstein ernähren sich vegetarisch, rund 38’000 Personen verzichten gänzlich auf tierische Produkte. Damit hat sich der Anteil der Veganerinnen und Veganer innert einem Jahr verdoppelt. Diese Ergebnisse liefert eine kürzlich publizierte repräsentative Konsumentenstudie des Zürcher Forschungsinstituts WEMF. Befragt wurden rund 30’000 Personen im Alter von 14 bis 74 Jahren.

Laut Renato Pichler, Präsident von Swissveg, der grössten Interessenvertretung vegan und vegetarisch lebender Menschen in der Schweiz, gibt es für die rasante Steigerung innert kurzer Zeit mehrere Gründe. «Einerseits wurde vermehrt öffentlich über die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels diskutiert, wobei der Konsum tierischer Produkte eine zentrale Rolle spielt.» Andererseits würden die gesundheitlichen Nachteile eines hohen Konsums tierischer Produkte immer bekannter und in den sozialen Medien verbreiten sich Bilder über Missstände der Tierhaltung schneller als früher.

Gleichzeitig hat das Angebot an vegetarischen und veganen Produkten in den Läden stark zugenommen, wodurch der Umstieg vereinfacht wurde. Dazu später mehr. Pichler ist sich sicher, dass diese Entwicklung anhält. Insbesondere auch, da es immer einfacher wird, sich pflanzlich zu ernähren. «Derzeit ist es in der Gastronomie noch nicht sehr einfach. Sobald auch dort überall ein gutes veganes Menu zur Verfügung steht, wird dies den Trend weiter verstärken.»

Warum Frauen häufiger auf tierische Produkte verzichten als Männer

Ein Blick auf die Studienergebnisse zeigt: Es gibt einen grossen Geschlechterunterschied. Frauen ernähren sich doppelt so häufig vegetarisch und fünf mal so häufig vegan als Männer:

Pichler probiert dies damit zu ergründen, dass Männer von der Fleischwerbung seit jeher stärker angesprochen würden. Schliesslich wird da oft das Bild vermittelt, Fleisch gebe Kraft und dessen Verzehr sei etwas Männliches. Weiter sagt Pichler:

«Manche Frauen wurden während der Stillzeit ihres Kindes vegan, weil sie da die Parallelen zwischen allen Säugetieren sahen.»

Schliesslich ist Kuhmilch nichts anderes als Muttermilch einer anderen Spezies und Kühe geben nur so viel Milch, weil sie ständig künstlich befruchtet werden. Zudem vermutet Pichler, dass Frauen generell etwas sensibilisierter seien, wenn es um Tierleid geht. «So sind meines Wissens auch im Tierschutz mehr Frauen aktiv als Männer.»

Nicht nur das Geschlecht spielt beim Entscheid der Ernährungsform eine Rolle, sondern auch das Alter. Hier lautet der Trend: Je jünger, desto eher wird auf Fleisch und tierische Produkte verzichtet.

Die offensichtlichste Erklärung für diese Differenzen dürfte wohl die alte Gewohnheit und die damit verbundene schwierigere Umstellung sein. Pichler weist zudem darauf hin, dass Jüngere seltener eine finanzielle Abhängigkeit von der Tierwirtschaft hätten, eher soziale Medien nutzen und so schneller von den negativen Auswirkungen der Tierindustrie erfahren sowie meist generell offener für Neues seien. Weiter sei eine unübliche Lebensweise bei jüngeren Menschen populärer. Und weil vegan noch weiter von der üblichen Ernährungsweise weg sei als vegetarisch, sei hier die Altersgruppe der unter 35-Jährigen noch stärker vertreten.

Was das Bildungsniveau mit der Ernährungsweise zu tun hat

Gefragt wurden die Teilnehmenden auch nach ihrem Bildungsniveau. Hierbei zeigt sich, dass jene mit einer höheren Schulbildung eher zur vegetarischen oder veganen Lebensweise neigen:

Dieses Resultat erstaunt Pichler nicht. Denn viele Gründe für den Verzicht auf Fleischkonsum und andere tierische Produkte punkto Klimawandel, Massentierhaltung und Gesundheit würden sich erst erschliessen, wenn man sich intellektuell mit dem Thema auseinandersetze. «In Universitäten werden diese globalen Probleme häufiger thematisiert als an anderen Orten. Darum ist es schwieriger, gut ausgebildeten Personen mit Werbung eine heile Welt in der Tierhaltung vorzumachen und weiterhin im Glauben zu lassen, dass tierische Produkte für eine gesunde Ernährung notwendig seien.»

Die meisten Vegetarier und Veganerinnen sind in der Deutschschweiz zu Hause. Hier machen sie 4,9 Prozent der Bevölkerung aus, in der Romandie 4,3 Prozent und in der italienischsprachigen Schweiz 3,2 Prozent. Eine detailliertere regionale Auswertung der Studie gibt es nicht. Zur Einschätzung der Zentralschweiz sagt Pichler:

«Es gibt hierzulande nirgends so viele Tierfabriken wie in der Region rund um Luzern. Dies heisst auch, dass es viele Personen gibt, die durch Fleischproduktion ihren Lebensunterhalt verdienen.»

Andererseits seien in der Region die Auswirkungen auf die Umwelt durch die Überdüngung der Böden sehr stark. Zusammenfassend geht er davon aus, dass es in der ländlichen Bevölkerung generell eher weniger Personen gibt, die gar kein Fleisch konsumieren; in Städten ist der Prozentsatz jeweils höher.

Vegan essen, ohne Kompromisse einzugehen

Diese Annahme bekräftigen Aldi sowie die Genossenschaft Migros Luzern. Dennoch macht der Trend auch vor kleineren Gemeinden nicht Halt. Die Dorfläden des Volgs führen verhältnismässig ein kleines Sortiment an vegetarischen und veganen Produkten. Man stelle aber auch hier fest, dass die Nachfrage nach fleischlosen und tierfreien Produkten in den letzten Jahren gestiegen sei. Dass vegane Ernährung durchs Band boomt, zeigt auch eine Umfrage unserer Zeitung bei Aldi, Migros, Volg sowie bei Coop, Spar und Lidl. Letzterer belegt die verstärkte Nachfrage mit Zahlen:

«Wir konnten den Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten gegenüber dem Vorjahr um knapp 60 Prozent steigern.»

Gleichzeitig bauen alle Läden ihr veganes Angebot stetig aus. Das grösste pflanzenbasierte Sortiment im Schweizer Detailhandel führt derzeit Coop mit über 1300 veganen Produkten. Dazu gehören über 100 Fleisch- und Fisch-Alternativen, mehr als 50 Milchalternativen, 30 vegane Joghurt- und rund 20 vegane Käsealternativen. Doch auch bei der Konkurrenz sind Veganerinnen und Veganer bestens aufgehoben: Allein in diesem Jahr hat die Migros Luzern 173 als vegan gekennzeichnete Produkte neu ins Sortiment aufgenommen. 51 davon – etwa ein veganes Fondue oder ein veganes hartgekochtes Ei – unter der Eigenmarke V-Love, die derzeit zu 95 Prozent aus veganen Produkten besteht. Bei den restlichen Artikeln arbeite man «mit Hochdruck» daran, so viele wie möglich ebenfalls zu «veganisieren». Ihr Ziel ist klar: «Wir möchten in diesem Bereich eine möglichst grosse Vielfalt anbieten und mit Alternativen Lösungen schaffen, um unserer Kundschaft die vegane Ernährungsweise ohne Kompromisse zu ermöglich – auch im Hinblick auf die Nährwerte.»

Die Kampagne des Veganuary 2022.

Bald startet der Veganuary 2022 Pünktlich zum Jahresanfang startet in der Schweiz zum dritten Mal in Folge der Veganuary. Während eines Monats erhalten Teilnehmende per E-Mail täglich pflanzliche Rezepte und Tipps rund um die vegane Lebensweise. Zudem bieten viele Unternehmen in diesem Rahmen exklusive vegane Aktionen an – sowohl Migros, Coop, Lidl, Aldi, Spar als auch Volg machen mit. Der Veganuary richtet sich an Personen, die Unterstützung bei der Ernährungsumstellung wünschen und an alle, die einfach mal etwas Neues ausprobieren möchten. Die Anmeldung via veganuary.ch ist kostenlos und während des ganzen Jahres möglich.

Milchalternativen sind am beliebtesten

Was aber landet letztlich im Einkaufskorb? «Bei unseren Kundinnen und Kunden in der Zentralschweiz sind zurzeit die Mediterranen Antipasti am beliebtesten», sagt Aldi. Zu den gefragtesten Produkten in der Migros gehören – wie auch bei Coop – insbesondere Milchersatzprodukte. Haferdrink oder vegane Margarine beispielsweise, aber auch Produkte wie Hummus oder von Natur aus vegane Fertigteige gehörten zu den Favoriten. Fleischersatzprodukte als beliebteste Artikel hat keiner der Grossisten genannt. Dennoch werden auch diese in Luzern wacker gekauft, wie der Plant Based Food Report 2021 – eine Studie, die Coop in Auftrag gegeben hat – zeigt:

Immerhin verzichten laut des Reports 58 Prozent der Schweizer Bevölkerung bewusst mehrmals im Monat auf tierische Lebensmittel und gehören somit zu den Flexitariern. Auch dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren stark gesteigert; seit 2016 um 15 Prozent. Im Vordergrund dieser Entscheidung steht die eigene Gesundheit, «zur Abwechslung» sowie «der Umwelt zuliebe» werden als zweit und dritt häufigste Gründe genannt. Danach folgt «keine Lust auf Fleisch» und rund ein Drittel gibt der Schutz der Tiere als Motivation an. Übrigens zeigt die Studie: Konsumentinnen und Konsumenten von pflanzenbasierten Ersatzprodukten kaufen durchschnittlich gesünder ein als andere. In ihrem Einkaufskorb landet mehr Gemüse und Früchte, dafür weniger Schokolade und Alkohol.

Es sind also längst nicht mehr nur Vegetarier und Veganerinnen, die Ersatzprodukte kaufen. Dies dürfte allein aufgrund der grossen Nachfrage gegenüber dem immer noch recht kleinen Teil an Menschen, die ausschliesslich fleischlos und pflanzenbasiert essen, klar werden. Ein Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten von Ersatzprodukten gibt an, diese zu kaufen, um sie «einfach mal auszuprobieren». Künftig dürften sie noch öfter in den Einkaufskörbli landen: 41 Prozent aller Befragten denken, dass sie in fünf Jahren häufiger auf Alternativen zurückgreifen werden.

