Ohne Milch und Käse durch den Januar: So erleben zwei Luzernerinnen ihre Teilnahme am Veganuary

Coop, Migros, Denner, Aldi und Lidl gehören zu den offiziellen Unterstützern des Veganuarys. Heisst: Während des Januars bewerben sie gezielt pflanzliche Produkte, informieren auf ihren Kommunikationskanälen über die vegane Ernährung, teilen Rezeptideen und bieten teils auch Rabatte an oder bauen das vegane Sortiment aus.

An der Aktion beteiligen sich grundsätzlich jeweils alle Filialen im Kanton Luzern. Wie Coop mitteilt, ist deren Auswahl an veganen Fleisch- und Käse-Ersatzprodukten in folgenden Verkaufsstellen jedoch am grössten: Dagmersellen, Kriens Pilatusmarkt und Schappe, Luzern Bahnhof und Löwencenter, Schenkon, Sempach und Willisau. In der Migros ist das volle Sortiment der Eigenmarke V-Love in den Filialen in der Mall of Switzerland sowie beim Standort Ladengasse in Ebikon, beim Schweizerhof in der Stadt Luzern sowie beim Standort Schönbühl, in Kriens Hofmatt und im Surseepark in Sursee verfügbar.