Velofahrer in Gisikon von Auto abgedrängt und gestürzt – roter Kleinwagen fährt weiter Auf der Kantonsstrasse in Gisikon wurde ein Velofahrer abgedrängt und musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht nun den Lenker eines roten Kleinwagens. 17.07.2020, 15.05 Uhr

(se) Auf der Kantonsstrasse in Gisikon war ein Velofahrer auf seinem Rennrad am Donnerstag kurz nach 16.45 Uhr Richtung Bahnhofstrasse unterwegs. Gleichzeitig fuhr in dieselbe Richtung ein roter Kleinwagen. Wie die Luzerner Polizei mitteilte, sei der Radfahrer auf der Höhe der Liegenschaft Blumenhof vom Auto überholt und abgedrängt worden. Daraufhin stürzte der Radfahrer und musste verletzt vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.