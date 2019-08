Velofahrerin bei Unfall mit vbl-Bus in Kriens erheblich verletzt

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Ringstrasse in Kriens ein Unfall zwischen einer Velofahrerin und einem vbl-Bus. Die Polizei sucht Zeugen.

(pd/fmü) Am Montagnachmittag um ca. 17 Uhr fuhr eine Velofahrerin auf der Ringstrasse in Kriens vom Kreisel Pilatusmarkt in Richtung Kreisel Schlundallmend. Auf der Höhe der Parkhausausfahrt vom Pilatusmarkt kam es aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Unfall mit einem in gleicher Richtung fahrenden Bus der vbl, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Radfahrerin zog sich beim Unfall erhebliche Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Die Luzerner Polizei sucht Personen, welche den Unfall beobachtet und Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.